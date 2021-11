OM: La Chiesa ha Riflettuto sul Deep State. Ne è Diventata una Parte.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il nostro Osservatore Marziano oggi ci dimostra quanto sia possibile, anche da un luogo lontano come il Pianeta Rosso, vedere le cose terrestri con chiarezza e profondità…Buona lettura.

OM a Tosatti.

Stefano Fontana, bravo filosofo veronese esperto di Dottrina Sociale della Chiesa e direttore dell’Istituto Van Thuan fondato dal grande Vescovo di Trieste Crepaldi, ha scritto un articolo sulla NBQ del 20-novembre scorso. Il titolo dell’articolo è: “La Chiesa mediti sulla realtà dello stato profondo”.

Stia certo Fontana che questa Chiesa ci sta meditando da anni su questo cosiddetto Deep State.

Diventandone parte integrante.

Fontana parla di uno stato profondo internazionale che pilota governi (e la Chiesa stessa?) per realizzare una governance mondiale.

Perché Fontana se ne meraviglia solo oggi? Perché ha letto con entusiasmo un libretto scritto quattro anni fa da tal Micke Lofgren, titolato appunto Deep State? Ma le osservazioni lette su questo libretto sono vecchie di 45 anni.

Quello che diventa, o meglio è definito stato profondo, non è altro che una sottoconseguenza del grande progetto di Henry Kissinger e soci, elaborato da fine anni sessanta, chiamato correttamente Nuovo Ordine Mondiale (nome di cui si è malparlato ed abusato solo perché non lo si è inteso, arrivando a volgarizzarlo con teorie del complotto) che debutta ufficialmente e pubblicamente nel 1972, subito dopo il ’68 e il Concilio Vaticano II, con il famoso Report Kissinger.

In pratica quello di cui S.E. Mons. Carlo Maria Viganò sta cercando di spiegare da un paio di anni. Ma questo signor Lofgren con una certa abilità scrive quello che vuole spiegare, non quello che è vero.

Perché non lo sa o perché vuole indirizzare le valutazioni altrove? Eppure parla di se stesso quale “cittadino consapevole e responsabile” (“because I am a concerned citizen”). il che essendo il Lofgren un esperto di potere politico, lascia perplessi quando parla di modelli di potere attuati ben 45 anni prima e riadattati nel corso della storia successiva.

Mi ha lasciato piuttosto perplesso l’invito di Fontana alla Chiesa a meditare sulla realtà dello Stato profondo.

Questo invito profuma di ingenuità o ironia.

La Chiesa attuale di Bergoglio è parte di questo Deep State, come Mons. Viganò sta cercando di spiegare.

Questo Deep State non è altro che un tentativo di attuare un sistema di controllo organizzato da lobby guidate da poteri non facilmente individuabili, se posso fare un esempio semplificatore e minimo, come fu con la P2 di Gelli in Italia.

Ci sono avvenimenti che per esser intesi vogliono osservatori esperti in materia di potere; un presidente della repubblica americano viene cooptato da un sistema lobbistico da quando nascono gli Stati Uniti.

Negli Usa nessun Presidente non era massone. Qualcuno dice che non lo era JFK, perché altrimenti non sarebbe stato necessario fargli sparare per toglierlo dai piedi, sarebbe bastato chiederglielo gentilmente con l’utilizzo di dossier o organizzare anche per lui un “Watergate” come fu per Nixon che non si fece convincere con le buone.

Se per “caso” sale al potere qualcuno che non rispetta la regole del gioco del potere USA, fa la fine di Trump nel 2020 o la fine di Benedetto XVI nel 2013.

Rifiutandosi Benedetto di fare il Papa necessario a detto potere.

Perciò l’invito alla chiesa di Bergoglio di meditare sulla realtà dello stato profondo, è inconsistente o è ironico.

Mi pare che la Chiesa ci abbia riflettuto anche troppo. Come Mons. Viganò ben continua a spiegare.

OM

