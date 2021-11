Nobile: Bruno Vespa vs. mons. Viganò. Che pena…Che Dio lo Perdoni.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile ci offre questa riflessione indignata sugli attacchi che mons. Carlo Maria Viganò ha ricevuto nel corso di uno dei soliti miserevoli teatrini televisivi qualche giorno fa. Brevemente, aggiungo due considerazioni. La prima sugli eventi avversi, che semplicemente nel nostro Paese vengono segnalati in maniera minima, e si fa di tutto per scoraggiare la segnalazione. Tanto meno poi per riconoscere un rapporto di causa-effetto con il siero. Ora, uno studio recente dimostra che la sottosegnalazione di eventi avversi legati a questa terapia è almeno del 41 per cento. In Paese civili, o meno incivili, come gli USA e la Gran Bretagna. Figuriamoci da noi…Seconda osservazione: intervistato qualche settimana fa da un programma televisivo di Mediaset, avevo ricordato che il termine Great Reset non era un’invenzione di Viganò, ma che esiste un libro, scritto da Klaus Schawb sull’argomento. E Klaus Schwab non è un signor nessuno: è direttore esecutivo del World Economic Forum, detto anche “Forum di Davos”. Quanto poi che ad attaccare mons. Viganò sia l’untuoso valet de chambre di ogni e qualsiasi regime negli ultimi quarant’anni, direi che è una medaglia appuntata sulla talare dell’arcivescovo. Buona lettura, e indignazione.

BRUNO VESPA vs MONS. CARLO MARIA VIGANÒ

I veri cospiratori hanno iniziato ad attaccare una delle poche voci della Chiesa che espone le sue preoccupazioni basate su fatti che solo i personaggi del mainstream continuano a negare. Stiamo parlando dell’arcivescovo Mons. Carlo Maria Viganò che, negli anni di servizio alla Chiesa, è stato tra l’altro Osservatore permanente della Santa Sede presso il Consiglio d’Europa (1989-1998); Nunzio apostolico in Nigeria (1992-1998); Segretario del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano (2009-2011); Nunzio Apostolico negli Stati Uniti d’America (2011-2016). Quindi siamo davanti a un uomo che ha navigato per anni nei gangli politici più sensibili.

Il 9 novembre nel programma DiMartedì, in onda su La7, Giovanni Floris ha organizzato una serata tra compari di bevute mostrando lo spezzone di un video dove Monsignor Carlo Maria Viganò descrive quello che sta accadendo in tempi di Covid-19.

I giornalisti (in corsivo poiché la definizione oggi rappresenta un’ingiuria) prima di andare in onda si erano sicuramente accordati sulla battutaccia da dire al termine del breve filmato. E chi poteva farlo se non il Dinosauro Vespa? La telecamera, guarda caso, riprendeva la sua facciona in primo piano mentre ascoltava le accuse di Mons. Viganò. Terminato il video il Dinosauro, con un sorrisino di sufficienza che ha contagiato i cortigiani presenti, ha esclamato “Che Dio lo perdoni”. Frase a effetto che è stata diffusa con un livore spropositato da tutti i quotidiani mainstream.

Anche i giornali vicini al Vaticano (che avrà contribuito se non deciso la pacchianata televisiva) hanno gridato al lupo cospirazionista, diffondendo calunnie che lo stesso filmato smonta. Tanto è vero che Mons. Viganò afferma che il Covid-19 esiste, ma che è curabile con farmaci esistenti. Vedi: https://www.la7.it/dimartedi/video/le-parole-choc-di-mons-vigano-sul-covid-ci-hanno-ingannato-per-anni-la-risposta-di-vespa-che-dio-lo-09-11-2021-407521.

In pratica, quattro ruffiani che hanno passato la vita dentro studi televisivi tra gelosie, meschinerie, calunnie e rancori, hanno montato una buffonata contro un uomo che ha operato attivamente per tre decenni tra ambasciatori, ministri e presidenti di tutti i paesi del mondo.

A proposito del Great reset di cui parla Mons. Viganò, che il Dinosauro considera un falso. Basterebbe aprire internet e cliccare sui libri di Klaus Schwab, economista tedesco fondatore e executive chairman of the World Economic Forum, per averne conferma. Dubitiamo, dunque, che il conduttore RAI non ne sia a conoscenza. Nascondendo il programma resettista, supportato a suon di milioni di dollari dai “filantropi” miliardari che controllano i governi di mezzo mondo, Dinosauro dimostra ampiamente la peggiore caratteristica dell’uomo. Dato che parla del perdono di Dio a sproposito, ricordo, come ho scritto in un altro articolo, che Dante colloca questa tipologia umana nel nono cerchio dell’inferno, nella ghiaccia del Cocito, dove sono puniti i traditori dei benefattori. Infatti, il Dinosauro tradisce il popolo che lo ha arricchito.

Penso che il conduttore di Porta a porta si senta il portabandiera dei vaccinisti anti-Covid (non i precedenti, con cui siamo tutti vaccinati). È lo stesso che al dottor Mariano Amici ha detto con tono sprezzante “Io le dico, con tutta franchezza, che se lei non si vaccina io spero vivamente che lei venga radiato”. Ma che miseria umana! Un dinosauro televisivo come lui avrebbe dovuto informarsi con autorevoli infettivologi prima di sparare cattiverie simili a un professionista. Infatti, oggi sappiamo per certo che i tamponi non sono attendibili e i vaccinati possono infettarsi e infettare. Non mancano le reazioni avverse, anche mortali. Secondo l’AIFA dall’inizio della campagna vaccinale al 26 settembre scorso in Italia sono101.110 le segnalazioni di reazioni avverse, di cui l’85,4% non gravi: https://www.ilgiorno.it/cronaca/vaccini-covid-reazioni-avverse-1.6910240. E di quel 15% che sono gravi, cosa ne facciamo? Tra l’altro, ci chiediamo, quanti sono i medici che non hanno segnalato le reazioni avverse dei loro pazienti? Dalle cronache sappiamo che per paura di essere castigati molti preferiscono farne a meno.

Il Dinosauro lavora alla RAI dagli anni sessanta perché sa fare il proprio mestiere. Non c’è dubbio. Ma è grazie soprattutto al suo sfacciato opportunismo se da oltre mezzo secolo lavora come giornalista e conduttore televisivo. È sempre stato dalla parte del mainstream, perché prima viene lui e dopo, molto dopo, gli interessi dei cittadini (vedi il girone dantesco dei traditori). Nella sua trasmissione più che ventennale non ha mai invitato persone contrarie all’aborto, all’utero in affitto o all’omosessualismo insegnato nelle scuole elementari. Oggi abbiamo una dittatura sanitaria, e lui, ovviamente, sta dalla parte di Conte-Draghi. Una volta amoreggiava con la DC, poi con Berlusconi, ieri civettava con i 5Stelle, l’altro ieri con i comunisti, oggi con i draghisti, i neo-comunisti e i leghisti.

Tornando al signor Schwab, menzionato da Mons. Viganò, non è un cane sciolto, è sostenuto, come ho detto, dai maggiori tycoon del mondo finanziario. Tanto che i suoi libri sul Great Reset sono pubblicizzati e venduti, oltre che in Occidente, in Asia e nei paesi arabi. Il Dinosauro e giornalisti a seguito sono all’oscuro anche di questo? Nel dubbio ricordiamo loro due titoli del signor Schwab pubblicati recentemente: “La quarta rivoluzione industriale” e “Covid-19: The Great Reset”.

Se i veri cospiratori non fossero abituati a leggere interi libri – cosa probabile – consiglio alcuni articoli pubblicati su SC, tra cui uno dove traduco alcuni passi della pagina ufficiale del World Economic Forum. Chiedo venia al lettore se mi cito addosso proponendo quello che ho scritto alcuni mesi fa, ma dato che i giornali non ne parlano non ho altra scelta.

Cos’è il Credito sociale (pubbl. il 10 Giugno 2020): https://www.marcotosatti.com/2020/06/10/lallarme-di-nobile-il-prossimo-virus-e-il-credito-sociale/

Sul Great reset, (pubblicato il 24 Maggio 2021): https://www.marcotosatti.com/2021/05/24/agostino-nobile-il-great-reset-la-grande-ipocrisia-la-nuova-normalita/

Chi è Klaus Schwab (pubbl. il 24 Giugno 2021):

https://www.marcotosatti.com/2021/06/24/nobile-chi-e-il-dottor-stranamore-del-great-reset-se-non-klaus-schwab/.

Nanotecnologia (pubbl. l’8 Settembre 2021):

Torniamo al presente.

I giornalisti privi di dignità, che anche gli animali a loro modo posseggono, sono diventati personaggi inguardabili. Adesso dicono che grazie al vaccino sono diminuiti i malati Covid-19. Chiunque abbia studiato un poco la storia dei virus sa che vengono e muoiono naturalmente e durano uno due anni: la peste bubbonica e la spagnola, tanto per fare due esempi – questi si terribili – che hanno decimato la popolazione di mezzo mondo. Nel caso il Covid-19 durasse più a lungo ci sarebbe da sospettare l’esistenza di untori o che il virus creato in laboratorio sia stato pianificato per questo scopo.

I divulgatori di terrorismo pandemico non si rendono conto che, insieme ai politici, sono le figure più detestate d’Italia. Il basso numero dei votanti alle scorse amministrative e la caduta in verticale delle vendite dei maggiori quotidiani lo confermano. Per quanto riguarda i tiggì, i telespettatori sono in fuga per informarsi attraverso i social di onesti giornalisti, i quali preferiscono le offerte dei cittadini piuttosto che tradire il proprio popolo.

Concludo.

In anni in cui il Vaticano bergogliano ha venduto l’anima, in un contesto in cui tira aria di transumanesimo, Mons. Viganò rappresenta una delle poche luci spirituali fedeli al Cristo e alla famiglia umana. Chi lo attacca si metta l’animo in pace. I dinosauri sono estinti da millenni e le campane stanno suonando anche per i nostri Draghi, Dinosauri e Tirannosauri…

Milioni di persone, anche non credenti, sostengono Mons. Viganò perché si oppone a una politica antiumana e a una chiesa alleata con i peggiori nemici dell’umanità.

Agostino Nobile

