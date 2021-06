Nobile: chi è il Dottor Stranamore del Great Reset, se non Klaus Schwab?

Marco Tosatti

Agostino Nobile, con la sua consueta lucidità e ricchezza di documentazione, ci svela chi è uno dei registi principali della tragedia che stiamo vivendo.

Klaus Schwab

Per conoscere meglio certi personaggi è necessario sapere qualcosa della loro vita privata. Sui dittatori che hanno cercato di cambiare il corso della storia sono stati scritte innumerevoli biografie. Non sappiamo quanto fedeli alla realtà, poiché i loro biografi fanno parte delle democrazie che li hanno demonizzati o eliminati. Dunque quasi inevitabilmente rilevano soprattutto le caratteristiche peggiori, se non inquietanti.

Sui tiranni come Lenin, Stalin, Hitler, Mao abbiamo prove documentate delle mattanze che hanno attuato. Ma per capire qualcosa della loro psicologia i biografi sono andati oltre i fatti prettamente storici, entrando, diciamo, anche sotto le loro lenzuola.

Non pensiate che con questa breve introduzione vi stia alzando il siparietto di Klaus Schwab – per il momento non sembra sia trapelato nulla – ma qualcosa delle sue origini può darci un’idea della struttura mentale di chi ha ideato il Great Reset.

Nato a Ravensburg nel 1938, Klaus Schwab è figlio di genitori della Germania di Adolf Hitler. Ma non sembra essere un nazista nel senso classico. Nel 2004 il governo israeliano gli ha assegnato il premio Dan David di un milione di dollari, quindi non è antisemita. Però. L’associazione Dan David ha donato un milione di dollari anche all’infettivologo Anthony Fauci che, dopo la pubblicazione delle sue email su BuzzFeed News, è sotto accusa per legami economici con il laboratorio di Wuhan e per le ripetute menzogne elargite sui media internazionali.

Quando Schwab parla di Quarta rivoluzione e Great reset sembra essere sulla stessa linea di Fauci che, come sappiamo, è stato l’inventore della pandemia e del terrorismo mediatico Covid-19. È molto difficile a questo punto non pensare che i due e il governo israeliano, che ha imposto la più sistematica e feroce vaccinazione di massa, siano legati da reciproci interessi.

Il nazismo, come il comunismo, è stato un regime costruito sulla paura e la violenza, sul lavaggio del cervello e il controllo, sulla propaganda e le bugie, sull’eugenetica, sulla disumanizzazione e su una visione agghiacciante e grandiosa di un nuovo ordine che sarebbe durato mille anni. Vediamo analogie col programma Great reset? Vedi: https://www.marcotosatti.com/2021/05/24/agostino-nobile-il-great-reset-la-grande-ipocrisia-la-nuova-normalita/

Schwab sembra aver dedicato la sua vita a reinventare l’incubo dei totalitarismi del secolo scorso, cercando di trasformarlo in realtà per il mondo intero. Le sue stesse parole confermano la sua visione tecnocratica e una visione transumanista, che fonderà gli umani con le macchine in, scrive “mix di vita digitale e analogica”, che infetterà i nostri corpi con la “polvere intelligente” e in cui la polizia sarà in grado di leggere i nostri cervelli.

Il fondatore e presidente esecutivo del World Economic Forum, recentemente ha scritto un libro che non ho ancora letto, ma dando un’occhiata a due articoli compiacenti che ne trattano il contenuto si capisce quanto basta per capire dove vuole andare a parare.

Di seguito riprendo dal sito Winter Oak, organizzazione no-profit avversa al capitalismo industriale, impegnata per la giustizia sociale.

Dunque, il nuovo libro di Schwab ha un titolo che è un programma: Covid-19: The Great Reset.

Per non farsi mancare nulla, lo ha scritto a quattro mani con Thierry Malleret, fondatore del Monthly Barometer, mensile che si occupa, guarda caso, di società, geopolitica, ambiente, economia e tecnologia.

Il libro COVID-19: The Great Reset, scrivono i fans e promotori dell’opera di Schwab-Malleret “è una guida per chiunque voglia capire come il Covid-19 ha sconvolto i nostri sistemi sociali ed economici, e quali cambiamenti saranno necessari per creare un mondo più inclusivo, resiliente e sostenibile in futuro. […] Questo è lo scopo di questo libro: scuotere e mostrare le carenze che erano manifeste nel nostro sistema globale, anche prima che scoppiasse Covid”.

In pratica ci dicono quello che sappiamo da almeno un anno: la pandemia è stata inventata per promuovere il Great reset.

Il libro, tra l’altro, è stato accolto, direi, con giubilo, dai maggiori corrispondenti del globo, dagli USA all’Europa, dall’Australia all’America Latina fino all’Asia e ai paesi arabi.

Andiamo avanti. Il sito World Economic Forum si autodefinisce “piattaforma globale per la cooperazione pubblico-privato”, che crea “partnership tra uomini d’affari, politici, intellettuali e altri leader della società per definire, discutere e portare avanti le questioni chiave dell’agenda globale”.

Sembra dunque più che chiaro che Schwab & C. vogliono sostituire la democrazia con una leadership globale costituita da individui scelti per imporre il dominio dello 0,1% sul resto della popolazione, perlomeno quella occidentale.

In un altro libro, Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution: A Guide to Building a Better World, Schwab parla di “inclusione delle parti interessate e distribuzione dei benefici” e di “partnership sostenibili e inclusive” (ecco da chi hanno preso gli ordini Mattarella e Bergoglio, che utilizzano ossessivamente le stesse parole magiche!)

Il globalista Klaus Schwab ha ammesso che il transumanesimo è parte integrante del Grande Reset. Ha dichiarato che la quarta rivoluzione industriale “porterà ad una fusione della nostra identità fisica, digitale e biologica”. #TheGreatReset #4IR pic.twitter.com/1ZjrP7F8RQ

[…] Ciò a cui la quarta rivoluzione industriale porterà è una fusione della nostra identità fisica, digitale e biologica”. Cosa significa, lo vedremo tra poco.

Schwab si vanta di come il suo libro Shaping the Future of The Fourth Industrial Revolution, sia stato estremamente popolare in Cina, Giappone e Corea del Sud dove, con il solo esercito, ha acquistato ben 16.000 copie.

Il sito Summit.news, riporta: Nel libro, Schwab spiega con entusiasmo come la prossima tecnologia permetterà alle autorità di “intromettersi nello spazio finora privato delle nostre menti, leggendo i nostri pensieri e influenzando il nostro comportamento”. [… ] “Con il miglioramento delle capacità in questo settore, la tentazione per le forze dell’ordine e i tribunali di utilizzare tecniche per determinare la probabilità di attività criminale, valutare la colpa o anche eventualmente recuperare i ricordi direttamente dal cervello delle persone aumenterà”. […] “Anche attraversare un confine nazionale potrebbe un giorno comportare una scansione cerebrale dettagliata per valutare il rischio di sicurezza di un individuo”.

Schwab parla anche del sogno utopico transumanista condiviso da tutte le élite, che porterà alla creazione di cyborg umani. “Le tecnologie della quarta rivoluzione industriale non si fermeranno a diventare parte del mondo fisico che ci circonda – diventeranno parte di noi. Infatti, alcuni di noi sentono già che i nostri smartphone sono diventati un’estensione di noi stessi. I dispositivi esterni di oggi – dai computer indossabili alle cuffie per la realtà virtuale – diventeranno quasi certamente impiantabili nei nostri corpi e nei nostri cervelli”. Dulcis in fundo, quello che scrivo da una decina di anni, che qualcuno, a suo tempo, catalogò come cospirazionismo: “microchip attivi impiantabili che rompono la barriera della pelle dei nostri corpi”. Schwab, oltre a scriverlo, ne parla non molto velatamente a partire dal 50esimo secondo di questo video: https://www.youtube.com/watch?v=7xUk1F7dyvI&t=29s Ma vale la pensa ascoltarlo per tutti i tre minuti. Come vedrete, l’intervista è stata registrata nel 2016, un tempo largamente sufficiente per organizzare quello che hanno attuato col Covid-19.

Con la complicità dei nostri governi e del Vaticano, siamo in mano a spacconi allo sbaraglio affetti da delirio di onnipotenza. Lenin, Stalin e Hitler sono arrivati al potere grazie alle sovvenzioni dei grandi capitali e ai giornalisti compiacenti.

Oggi si ripete la storia, ma il popolo non è ignaro come nel secolo scorso. Ci vorrebbe più determinazione e coraggio, soprattutto da parte di giornalisti veramente liberi.

Qui la situazione è talmente inquietante che chiediamo aiuto a pool di magistrati e, al limite, se ancora ne esistono con gli attributi, agli alti gradi della Difesa..

Agostino Nobile

