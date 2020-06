L’ALLARME DI NOBILE: IL PROSSIMO VIRUS È IL CREDITO SOCIALE.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Agostino Nobile ci ha inviato questo resoconto di una sua chat con uno studente, Lucilio, in cui si parla di cose che già adesso stanno avvenendo nella più grande e spietata dittatura del pianeta, la Cina comunista, quella con cui una parte del nostro governo, quella formata dai più disperati sans feu ni lieu, come direbbero in Francia (senza focolare e senza luogo) fa le fusa. Leggetela, questa chat, e impensieritivi. Se non per voi, per i vostri figli e nipoti…

§§§

Sistema di Credito Sociale e democrazia

Lucilio, un giovane studente col quale spesso chattiamo, in questi giorni mi ha contattato ponendomi alcune domande sul presente e sul prossimo futuro. Dato che la discussione è stata abbastanza intrigante, riporto una sintesi che penso valga la pena condividere.

Lucilio: «Da quello che ho letto, sembra che gran parte dei virus che periodicamente hanno portato morte e crisi economiche in occidente siano partiti da oriente, spesso focolai nati in Cina. Recentemente ho sentito parlare del “sistema di credito sociale” che viene applicato, almeno per ora, in alcune città cinesi. Non sarà per caso che questa tecnologia rappresenti la prossima pandemia che investirà l’Europa?»

«Buona questa!»

«Tu hai un’idea chiara di cosa si tratta?»

«È un sistema di sorveglianza di massa basato sul riconoscimento facciale, body scanner e geolocalizzazione. T’invio un breve filmato che hanno dato recentemente a RAI 2 https://www.youtube.com/watch?v=3GwUDe446-4

«Lo guarderò, ma spiegamelo in poche parole.»

«Al cittadino, sorvegliato dalle telecamere onnipresenti, viene assegnato un punteggio base di mille punti. Ogni sua azione, buona o cattiva, contribuisce a incrementare o diminuire il credito sociale. In relazione al proprio punteggio, ogni cittadino obbediente può accedere alle facilitazioni sull’assegnazione di un mutuo e ottenere tutti quei vantaggi che un paese democratico, tranne ai criminali, concede ai cittadini. Invece per le persone considerate cattive, magari per aver espresso un pensiero non condiviso dal governo, i punti diminuiscono. Potrà riguadagnarli solo facendo buone azioni o denunciando un altro “cattivo”. Chi cade sotto la soglia di cinquecento punti, perde automaticamente i suoi diritti elementari, come la possibilità di acquistare biglietti di viaggio o avere l’accesso alle scuole per i propri figli. Poi, come dessert, il governo aggiunge la gogna mediatica.»

«Ovvero?»

«Le foto dei “reietti” vengono esposte pubblicamente.»

«Pazzesco! Però non penso che la cosa possa realizzarsi nelle democrazie occidentali. Scoppierebbe una rivolta.»

«Siamo sicuri che in occidente viga la democrazia? Dopo quello che si è verificato negli ultimi decenni, nutro molti dubbi.»

«Pensi che questo virus elettronico si diffonderà in Europa?»

«Guarda Lucilio, le mie sono solo supposizioni, ma non sono avulse dalla realtà. I fatti ci dicono che dagli anni Sessanta ad oggi, grazie ai mezzi di comunicazione, l’etica e le abitudini sociali hanno avuto più mutamenti degli ultimi duemila anni.»

«Ma come faranno a imporci il credito sociale?»

«Infondendo paura. Tra le altre cose, i media cinesi hanno diffuso la vicenda di un bambino rapito, salvato grazie alle telecamere sparse in ogni angolo del paese e alla tecnologia del riconoscimento facciale. Pensi che un fatto del genere non ammansirebbe gli animi occidentali? Anche la segregazione causata dal Covid-19 lascia alquanto perplessi. Ci sono troppe voci contrastanti che creano la tipica confusione pianificata da dietro le quinte dai veri complottisti.»

«Per esempio?»

«Troppe incongruenze che fanno pensare a qualcosa di indicibile. Stanno tergiversando diffondendo paura in attesa del vaccino che renderà miliardi di dollari? Forse vorranno importare dalla Cina il riconoscimento facciale e il body scanner in Italia e in Europa? Troppe cose non tornano.

Abbiamo il caso dell’astronauta italiano Luca Parmitano, che in un primo tempo diceva di essere a conoscenza del Coronavirus da novembre, per poi smentirlo. Per non parlare della claunesca carrellata di specialisti presentati in Tv. Hanno detto tutto e il contrario di tutto. Sono degli sprovveduti allo sbaraglio? E l’immunologo dottor Fauci? Collaboratore dei governi americani, nel mese di marzo diceva che le mascherine non sono necessarie https://www.youtube.com/watch?v=FRUYcMCtQT0 mentre nel mese di maggio ha cambiato idea. Al contrario il dottor Stefano Montanari, che ha parlato chiaro fin dall’inizio, sull’efficacia delle mascherine ha chiosato “sono buone per fermare i tacchini non i virus che sono grandi 120 nanometri”. »

«Ah, ah! Ma insomma, la pandemia è davvero così pericolosa?»»

«E chi lo sa! Comunque, il dubbio mi ha spinto a dare un’occhiata nella pagina del CDC (Centers for Disease Control and Prevention). A proposito dei casi sintomatici ricoverati in ospedale, tra l’altro, si trova scritto “molti casi e decessi non sono mai confermati come COVID-19”.»

«Allora?»

«Non voglio puntare il dito contro nessuno poiché, come ho detto, la confusione impera e i governanti europei, se non sono in cattiva fede, certamente non sono delle aquile. Ma la crisi economica e sanitaria, procurata o meno, potrebbe convincere i cittadini ad accettare supinamente quello che tu chiami virus elettronico cinese.»

«Ma chi si oppone potrebbe far prevalere il diritto alla privacy.»

«Con quali argomenti? I governi risponderanno che solo chi delinque può temere il riconoscimento facciale.»

«Mhh…»

«C’è un particolare. Se è vero che questa tecnologia e le App inserite negli smartphone possono facilitare e proteggere la vita, è altrettanto vero che senza il libero pensiero e la libertà di movimento creeranno una società costituita da larve. Hanno già iniziato con le indicazioni per terra per dirci quale direzione bisogna seguire. Non dimenticare che la libertà di pensare e di scegliere è la regina di tutte le libertà. Nemmeno Dio ci ha privato del libero arbitrio.»

«Esiste un modo per evitarlo? Magari attraverso il suffragio universale.»

«Solo con leggi appropriate che proteggono dai corrotti. Come abbiamo più volte assistito, il voto popolare può essere sovvertito dai giochi politici. Abbiamo visto che il voto democratico può essere manipolato attraverso atti giudiziari creati ad hoc e portati avanti da magistrati, come Luca Palamara. Come sai, mentre era presidente dell’Associazione nazionale magistrati e faceva parte del Consiglio superiore della magistratura, cospirava ai danni di Salvini. Hanno preso in giro milioni di italiani. Questa è democrazia?»

«E non provano nemmeno vergogna.»

«La corruzione è tale che è diventata una prassi. Al contrario di chi vuole fare apparire gli italiani irresponsabili e mafiosi, casi del genere accadono in tutto il mondo. L’ultima è la tesi complottista definita Russiagate. Fabbricata dai cosiddetti progressisti, è crollata miseramente. Il complotto, che mirava all’impeachment del presidente Trump, in realtà è stato organizzato dall’amministrazione Obama, il quale ha coinvolto agenti dell’FBI.»

«Una via d’uscita?»

«Imitare i metodi utilizzati dagli pseudo progressisti. Un pool di onesti magistrati

magari sostenuti da politici, autorità delle forze dell’ordine e giornalisti con le spalle larghe, dovrebbero scovare gli individui che hanno usato la democrazia per i propri interessi, prenderli per le orecchie e processarli. Stessa cosa per la cupola che vuole eliminare la famiglia naturale col genderismo, l’eutanasia e l’aborto. Gli onesti devono capire che la cinesizzazione rappresenta un incubo peggiore del comunismo e nazismo messi assieme. Se non si organizzano e passano all’azione al più presto, politici, magistrati e giornalisti di tutte le aree vivranno insieme a noi e ai loro figli un incubo senza fine.»

«Pensi che gli onesti possano farcela?»

«Dipende. Ormai è chiaro: non siamo in democrazia, siamo in guerra. Stanno eliminando il buon senso con l’inganno, insegnandoci a ridicolizzare la nostra cultura, la nostra storia e, col sostegno indefesso del Vaticano, la nostra fede. Se questa non è guerra, cos’è?»

«Vuoi dire che se riescono a imporre il sistema di credito sociale siamo fritti?»

«Diciamo che siamo già rosolati. Per questo, prima che ci rendano carboncini, i cittadini devono darsi una mossa.»

«Come?»

«Innanzitutto vedendo la realtà. Durante la segregazione per il Coronavirus hanno montato una caccia all’uomo spropositata. Nemmeno contro la mafia e i mercanti di droghe hanno preso misure del genere. Il governo PD/5S ha dimostrato tutta la sua incapacità causando il crollo economico, che già ha fatto migliaia di vittime, che tra breve ci presenterà un conto salatissimo. Senza contare che due mesi costretti tra le mura domestiche hanno devastato lo stato psicologico di chissà quante persone. Davanti a questi fatti che mirano a svilire la dignità, non possiamo non prendere in considerazione la possibilità che in un prossimo futuro i governi europei adottino le misure di Xi Jinping.»

«Cinesizzazione»

«Mi chiedevi, cosa fare. Non dimenticare che le lobbies che remano contro l’Italia non sono imbattibili. I commenti dell’ex presidente della Repubblica Cossiga sul cospirazionista Palamara https://www.youtube.com/watch?v=EZmJ0cQWkz0 fanno capire che navighiamo su una nave guidata da sprovveduti. Ricchi, potenti ma ottusi.»

«Il che conferma quello che dici da anni.»

«Non ti seguo.»

«Gli anticristiani sono rozzi e irrazionali.»

«Con una buona dose di stoltezza. Però sono certo che se gli onesti in politica, nella magistratura, nell’informazione, nelle forze dell’ordine, insieme ai cittadini non alzano la testa faremo la fine della rana bollita.

Al contrario, lottando fino alla fine e senza timore, possiamo spezzare quell’anello che farà crollare i veri cospirazionisti, dagli aguzzini prezzolati fino ai loro finanziatori. Se riusciremo in Italia, è sicuro che gran parte dei cittadini europei seguiranno a ruota. Basta non farsi intimidire. Senza paura.»

Agostino Nobile

§§§

