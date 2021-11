Cuori Chiusi, Menti Chiuse, Cieli Aperti. Recensione di un Libro Scomodo.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, Vitantonio Marasciulo, direttore de Il Borgo di Monopoli, ci offre questa recensione su un’opera di cui Stilum Curiae a suo tempo si era occupato. Buona lettura.

“Emergenza”, cavallo di troia

Con il mondialismo le nazioni spariranno

In Europa solo l’Italia fa la differenza

Il libro sul Nuovo Ordine Mondiale (NOM) e sul Great Reset, (GR), ognuno è libero di obiettarlo o di accettarlo. Il volume si chiama: “Cuori chiusi, menti chiuse, Chiese chiuse… cieli aperti!”. Sottotitolo: “Vademecum per affrontare i tempi dell’emergenza”. Gli autori sono Rosanna Boccacci e Sergio Russo. Il testo, per inciso, è stato sottoposto a ostracismo e rischia d’essere posto al bando, per la serie, chi è per il rispetto della libertà, è dichiarato fuorilegge. Aiuta a far luce dell’inganno, che come una bomba atomica sta atomizzando le coscienze verso una dittatura in cui la guerra la si fa con la cultura omicida zuccherata a colpi “di atto d’amore per l’umanità”. Bombe a salve che fanno più male delle bombe vere, per tenere in scacco l’umanità narcotizzata, resa acefala e sottoposta ad un colpo di stato fascista che la storia ci consegna fra le più ignominiose. Con la Chiesa omertosa, divenuta notaio sociale, che non leva il suo grido di dolore per la disumanità con cui l’uomo è trattato. Grida di dolore che si leva di fronte allo schizofrenico comportamento del governo dittatoriale in mano alla sinistra, ad iniziare da prima delle elezioni politiche del 2018 e a seguire con Conte I, Conte II e oggi con il vestito nero di Mario Draghi. Premier che a giustificazione del vaccino e del green pass fa leva sui numeri e sulle percentuali, come viatico per stare bene, “che non vaccinare equivale a morire”. Quegli stessi numeri, notizia d’attualità, che lo contraddicono, quando l’ISS (Istituto Superiore Sanità), annuncia che i morti per covid19 in Italia, dall’inizio della pandemia, non sono 130.488, ma solo 3.783, per una percentuale pari a 2,9%. L’Italia è sotto il gioco delle tre carte, che il libro che stiamo recensendo svela.

Del volume in oggetto si riporta il contributo del giornalista, laureato in Scienze Politiche ed esperto di politica internazionale, il 38 enne, Cesare Sacchetti, dal titolo: “Verso il Nuovo Ordine Mondiale e il Great Reset o verso il Grande Risveglio? tratto dal Blog “La cruna dell’ago”, del 2 marzo 2021. Altri contributi altrettanto autorevoli saranno riportati nei prossimi numeri, cui si fa cenno nel post scriptum. Ecco una sintesi.

“Nel 2020 diversi informatori presenti nei vari governi del mondo, in particolare quello canadese e francese, avevano rivelato il piano per schiavizzare l’umanità, cogliendo l’occasione del vaccino. Su Reddit (sito online baluardo della libertà di parola, ndr), gli informatori canadesi affermano: “Non si tratta di una ‘teoria del complotto’, come qualche ingenuo può pensare. E’ realtà fattuale”. Dall’altra, gli informatori governativi francesi sono concordi con i canadesi (rif. in nota documento interno governo francese Grande Reset pianificato dal NOM), facendo trapelare una verità nascosta: “avevano divulgato la tabella di marcia che le èlite avevano consegnato ai vari esecutivi di tutto il mondo, in cui nel primo trimestre del 2021 era prevista un’accelerazione verso il Grande Reset, attraverso un aumento, artificiale o meno, dei casi da Covid”.

Sacchetti sul tema, cita il governo israeliano: “Hanno allo studio una legge per impedire l’accesso ai luoghi pubblici a tutti coloro che non accetteranno la vaccinazione Covid, fino a compilare una vera e propria lista nera dei “dissidenti”.

L’autore scrive “che è ormai vigente la cieca obbedienza al culto pagano; l’asservimento cieco a qualsiasi ordine dei custodi del culto”. Cita di nuovo lo Stato di Israele e Ben Gurion, ex primo ministro, uno dei padri fondatori dello Stato ebraico, il quale in un’intervista del 1962 alla rivista americana “Life”, spiegava come “lo Stato ebraico sarebbe dovuto diventare un domani, nell’idea della cabala globalista, la sede del governo unico mondiale, nel quale non ci sarà più posto per le nazioni, sostituite da una sorta di Leviatano globalista”.

Il giornalista mette in chiaro “che il Covid è stato concepito per arrivare al Grande Reset e cita Rockefeller, il quale in un evento delle Nazioni Unite nel 1994 (rif. in nota internet, ndr) disse: “E’ un’operazione che ha tutte le caratteristiche della crisi perfetta. Una crisi così grande e devastante che avrebbe costretto le nazioni a cedere definitivamente la loro sovranità a favore della dittatura mondiale governata dalle grandi famiglie dei Rockefeller e dei Rothschild”.

Per attuare il piano perverso Sacchetti sottolinea l’importanza strategica dei governi occidentali e dei mass media sul controllo dei popoli: “Il popolo della dittatura mondiale non è infatti un popolo di cittadini dotati di intelletto e di umanità, ma piuttosto una moltitudine di schiavi abbruttiti che non sono in grado di fare altro che obbedire”. A supportare l’assunto, cita l’ex premier inglese, Winston Churchill, il quale in una conferenza tenutasi a Copenaghen nel 1950 spiegò “che per giungere al governo mondiale, erano indispensabili una Europa unita, (secondo il volere del genocida, Conte, Richard Nikolaus Kalergi, annunciato negli anni ‘20), la Russia e gli Stati Uniti”.

Sacchetti parla degli USA, quale alleato del NOM. Cita a tal proposito, “John Kerry, ex segretario di Stato e membro della società segreta occulta “Teschi e Ossa”, il quale disse (in nota rif. internet, ndr) “che sotto l’amm.ne di Joe Biden il Grande Reset sarebbe stato più veloce e forte”. Tutto ciò – commenta Sacchetti -non sta accadendo, per i casi di covid crollati del 77% in alcuni Stati USA.

In riferimento all’Unione Europea che fino ad oggi risulterebbe il partner ideale per imprimere al progetto (NOM) un’accelerazione, Sacchetti scrive, “che vista la confusione e l’indebolimento degli USA di attuare il progetto NOM, anche sulla spinta della mai spenta polemica della frode elettorale nei confronti di Trump, l’Unione Europea rimane l’unica ‘potenza’ di rilievo, anche grazie al premier Draghi, il quale sta prendendo in mano le redini in obbedienza a ordini oscuri. Di fatto la U.E. sta forzando la mano per favorire l’avvento del governo mondiale. Mentre gli Stati Uniti e la Russia, fino ad oggi, non stanno andando nella stessa direzione”.

Il giornalista parla dell’anno 2021 che potrebbe segnare il destino dell’attuazione del progetto massonico: “Da una parte c’è il Grande Reset e l’avvento del NOM; dall’altra, il ritorno alla sovranità degli Stati nazionali, senza la quale non può esistere alcuna vera indipendenza. Non c’è libertà senza sovranità. In entrambi i casi sta alle persone scegliere quale strada intraprendere. Se consegnarsi al mondialismo e abdicare alla propria intelligenza e umanità, pagandone un prezzo molto alto; oppure se scegliere di schierarsi contro questo disegno anticristiano, che vuole distruggere l’umanità e renderla un ammasso di bestie senza dignità e diritti. Solo chi avrà la forza e il coraggio di difendere la propria libertà ce la farà”.

Concludendo, il report di Sacchetti, sia chiaro, non rappresenta il messia della verità, ma potrebbe aiutare a riflettere e comunque ad esercitare una migliore opinione, che sia essa pro o contro il sistema, dietro cui, con il vaccino e il green pass, si nasconderebbe il piano mondialista e il grande azzeramento.

Veritas filia temporis.

P.S. Consigliamo di acquistare il libro che riporta nel seno altri importanti tesori con contributi prospettici sulla crisi pandemica; sugli uomini protagonisti della scena; sul rischio della libertà e sul ruolo ambiguo di “papa” Bergoglio, espressi da esperti: il vaticanista, dott. Marco Tosatti direttore del blog, Stilum Curiae; Agostino Nobile, professore di Storia della Musica; il già citato Cesare Sacchetti; Cosimo Massaro e Bernardo Del Rio

Vitantonio Marasciulo

