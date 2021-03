Un Nuovo Libro: Cuori Chiusi, Menti Chiuse, Chiese Chiuse e Cieli Aperti.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Sergio Russo, il poliedrico artigiano scrittore che ben conoscete, ha redatto insieme a Rosanna Boccacci un libro che abbiamo appena incominciato a leggere, ma la cui pubblicazione annunciamo con piacere; e i lettori di Stilum Curiae ne hanno già avuto un assaggio in qualche articolo apparso di recente, e in particolare in questo. Gli autori hanno pubblicato il libro in proprio, e lo si può trovare su Amazon. È un libro in cui Fede, scienza, storia e profezia si intrecciano in maniera da offrire una lettura metafisica del tempo che stiamo vivendo. Qui sotto trovate una breve presentazione. Buona lettura.

§§§

PASTORI, PECORE, LUPI E… AGGUERRITISSIMI CANI DA PASTORE!

Non vi è dubbio che questi attuali siano proprio i tempi del “Percuoterò il pastore e disperderò le pecore”, quei tragici giorni appunto, già a suo tempo profetizzati dal Signore e Maestro per tutti i suoi discepoli, e drammaticamente realizzatisi in quest’epoca contemporanea, oscura e contraddittoria ma, al medesimo tempo, avvincente e spiritualizzata, come non lo è mai stata prima!

Pur tuttavia, se ciò è vero per l’odierno mondo ecclesiale, ancora di più lo è per l’intero consorzio umano: vessato da continue ed asfissianti restrizioni, umiliato da crisi economiche senza apparenti vie d’uscita, violentato da veri e propri regimi sanitari, massmediatici, governativi…

Però, spingendoci ancora oltre, nell’interpretazione attualizzante di quell’enigmatico versetto biblico, citato all’inizio, sveliamo ora esservi una terza categoria che – oggigiorno e per diverse motivazioni – non può essere né percossa e nemmeno dispersa, come invece avviene per i pastori e per le pecore, ed essi sono i “cani da pastore”: questi sì, un vero manipolo coraggioso ed intraprendente, giornalisti, scrittori ed autori, tutti indipendenti ed onesti intellettualmente che, a proprio rischio e pericolo, sono gli unici oggi a tenere alta e viva la fiamma inestinguibile della Verità…

«Chi salverà la Chiesa? Non pensate ai Sacerdoti. Non pensate ai Vescovi e ai Religiosi. Sta a voi, Laici!», disse un giorno il futuro beato Fulton Sheen.

Ed è proprio in tale spirito di servizio, fedeli al supremo Pastore ed empaticamente vicini a tutti gli altri credenti, che gli Autori desiderano presentare alla platea dei Lettori, che si augurano essere quanto mai vasta e variegata il più possibile, questo loro ultimo saggio:

CUORI CHIUSI, MENTI CHIUSE, CHIESE CHIUSE… CIELI APERTI!

Un vero e proprio “Vademecum per affrontare gli ultimi tempi”, scritto a quattro mani, da Rosanna Boccacci e Sergio Russo, con contributi di Cosimo Massaro, Agostino Nobile,Cesare Sacchetti, Marco Tosatti ed altri.

Il libro disponibile sulla piattaforma di Amazon.

A tutti coloro che sanno riconoscere la Voce del Pastore auguriamo quindi che tale libro procuri loro copiosi frutti spirituali e… risoluzioni di vita davvero energiche!

§§§

