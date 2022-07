Bruno Dente. Il Santo Angelo Custode. “Ecco, Io mando il mio Angelo”.

Altri falsi modi per entrare in contatto con l’angelo sono i rituali: la magia dei nodi, la scala delle streghe, i profumi, gli aromi, l’acqua, i cristalli, i chakra, i tarocchi degli angeli custodi, l’uso di essenze vibrazionali, ecc. Tutto questo è superstizione, esoterismo, non fede cattolica.

Come si accenna nel Documento Gesù Cristo Portatore dell’acqua viva2, riflessione cristiana sul New Age, ‘Gli angeli nel New Age sono entità spirituali spesso invocate non religiosamente, per aiutare ad un rilassamento volto a esercitare un migliore con- trollo della propria vita e della propria carriera e ad agevolare il processo decisionale. Ma non si riconosce alcuna autorità spirituale più elevata della propria esperienza personale interiore’”.

Buona lettura e meditazione.