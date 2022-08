Una Nazione Incompiuta, di Giuseppe Romeo. Recensione di Piero Laporta.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, il generale Piero Laporta offre alla vostra attenzione la recensione di un libro, “Una nazione incompiuta”, di Giuseppe Romeo, Buona lettura.

L’elettore che non abbia interessi illeciti da difendere, se non la propria sopravvivenza materiale e quella dei suoi cari, mentre le inaspettate elezioni s’approssimano, ha uno strumento in più per capire perché l’Italia, quinta potenza economica del secolo scorso, è in caduta libera nei giorni correnti.

Giuseppe Romeo, accademico e politologo, prestato per troppo tempo all’Arma dei Carabinieri (che per fortuna lascerà nei prossimi mesi) ha tracciato un ritratto spietato, eppure distaccato come una cartella clinica, nel suo ultimo lavoro “Una nazione Incompiuta” (ed. Ronzani).

È un libro temerario, in questo paese appiattito nel conformismo, ben oltre quello che ci si aspetterebbe semmai di trovare in un seminario arcivescovile o in una scuola militare. Poiché siamo ambedue figli dell’Accademia di Modena, possiamo testimoniare che la libertà di pensiero e d’azione vissuta in quelle mura è di gran lunga al di sopra di quella corrente in Italia, nella democratica Italia, sotto la Costituzione della Repubblica.

Com’è possibile trovare l’Italia, figlia anagrafica di tre rivoluzioni – il Risorgimento, il Fascismo e la Resistenza – nel piattume conformista, consumista e internazionalista? Riesce difficile capire come essa abbia abdicato, dopo il sangue versato, dalle proprie posizioni trainanti in Europa e nel mondo, in poco più di due decenni.

Il quadro, tracciato da Romeo dal Risorgimento a oggi, esce dagli schemi consueti e bifronti dei vieti antagonismi (chi cerchi il solfeggio fascismo-antifascismo e analoghi, ne sarà deluso) per spiegare come sia stato possibile, oltre 150 anni dopo l’Unità d’Italia, avviare la regressione verso l’«espressione geografica», proprio quella evocata dal principe Klemens von Metternich al Congresso di Vienna.

Siccome è un libro che mi è piaciuto assai, ho voluto dire all’Autore che cosa avrei voluto trovare, perché ne faccia materia di ulteriore riflessione. Primo. Su Massimo D’Alema non è sufficiente soffermarsi sui giochi di sponda con Silvio Berlusconi, giochi che non fanno onore a entrambi e a somma zero. Non si può invece dimenticare il D’Alema protagonista del più oltraggioso vilipendio della Costituzione col bombardamento di Belgrado, senza mandato, né parlamentare né delle NU. Se egli avesse detto “no” alla NATO in quell’occasione oggi non passerebbe alla storia come commerciante di armi e di gran lunga meno dignitosamente del pur pregiudicato latitante Bettino Craxi.

Il secondo punto, a mio avviso, da approfondire è Ventotene, col suo ignobile Manifesto. Alla fine dei giochi la “nazione” Italia è in via di scomparire come Spinelli Altiero & C. volevano, ma Francia, Germania e Gran Bretagna sono vive, vegete e più nazionaliste che mai.

Sottolineo questo aspetto perché Romeo conclude proprio con la necessità di riscoprire il senso della “nazionalità italiana”, quale valore aggiunto sia per rivitalizzare la nostra democrazia, sia per il nostro ruolo in Europa e nel mondo. L’Autore mi ha tuttavia promesso che le due questioni saranno trattate nel libro sulla NATO, in corso d’opera. Sono certo che lo farà da par suo.

Romeo, come lo fui io molto meno degnamente, fu discepolo di Luigi Caligaris. Mi ha molto colpito la qualità delle citazioni del grande “Gigi” e del suo indimenticabile libro “Paura di Vincere”. Luigi Caligaris è stato l’unico, fin dagli anni ’80 del secolo scorso, a vedere il nulla, il buco nero verso il quale l’Italia stava precipitando. Giuseppe Romeo segue quindi una pista assolutamente nitida, tracciata da tempo dal suo maestro.

“Una Nazione Incompiuta” è un libro serio. Non è di “sinistra” né di “destra”, come tali categorie possono intendersi in una nazione appunto incompiuta, ridottasi a repubblica proconsolare, coi vertici d’uno Stato genuflesso, di gran lunga meno autonomi di quanto fosse Nerone ai tempi di Pilato.

Il modello planetario, auspicato da troppi, è proprio quello augusteo: un imperatore, un senato asservito, pochi patrizi, una sterminata massa di liberti, schiavi e superflui, governati con milizie armate e, da ultimo, anche sanitarie; masse i cui volumi demografici devono essere controllati ad arte, con le guerre e le siringhe.

Perché l’Italia si trovi in prima fila in questa insostenibile degenerazione occorre comprenderlo se si vuole correggere la rotta. Il libro di Giuseppe Romeo, colonnello dei Carabinieri, politologo e accademico, è di grande aiuto.

Gen. D.g.(ris.) Piero Laporta

