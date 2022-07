Sarah: Riconquistare la Libertà di Fronte ai Diktat del Mondo. Un Libro, “Per L’Eternità”.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, credo sia opportuno portare alla vostra attenzione il nuovo libro del cardinale Robert Sarah, edito da Cantagalli, “Per l’eternità”. Qui sotto trovate la scheda editoriale, e alcuni brani che ci sono parsi particolarmente significativi. Buona lettura.

“Amo rileggere con regolarità i testi di santa Caterina da Siena. L’anima di questa figlia di san Domenico è abitata da un amore così veemente per Cristo e per la Chiesa da risvegliare il nostro torpore e denunciare la nostra tiepidezza e i nostri compromessi con il peccato. Questa donna sa parlare ai sacerdoti. Che libertaà di espressione! Chi oserebbe oggi pronunciare simili parole? Nessuno potrà convincermi del fatto che questa santa non abbia saputo occupare il proprio posto, quale donna, all’interno della Chiesa. Assai poco istruita, non esitava a minacciare sacerdoti e vescovi, non per pretendere chissà quale appiattita e indistinta parità tra uomini e donne, o per rivendicare titoli o il diritto di essere diaconessa o sacerdotessa, ma per rivolgere a ciascuno l’appello a essere pienamente ciò che è: membro vivo del Corpo Mistico di Cristo. Caterina non esitava ad affermare che i mali della Chiesa sono causati dalla tiepidezza e dai peccati dei chierici. Non esitava a invocare una riforma dei pastori. Ma quale riforma? Una trasformazione del sacerdozio, una ristrutturazione del sacramento dell’Ordine? Al contrario, la conversione dei sacerdoti a una vita coerente con il proprio stato sacramentale”.

“Siamo diventati mondani, secolarizzati e tiepidi? Ci siamo fatti trascinare dal mondo, un mondo materialista e ateo? Abbandonati a noi stessi e spesso disorientati da alcuni individui, anch’essi pastori, ci sentiamo smarriti, intimiditi e scoraggiati dalle potenze di questo mondo”.

“Lo spirito del mondo s’insinua nella Chiesa. Lo spirito del mondo è intessuto di paura, invidia, menzogna, brama di ricchezza materiale e volontà di dominio. Abbiamo visto germogliare nella Chiesa rivalità e lotte di potere. È probabilmente ciò che intendeva san Paolo VI quando parlava del fumo di Satana nella Chiesa. Vedo una delle sue più terribili manifestazioni nella rivalità tra gli stati di vita. I chierici invidiano il carattere secolare dei laici, li imitano pedissequamente nel vestirsi, rinunciando alla tonaca. Desiderano intraprendere l’attività politica, che è l’ambito proprio del laicato. Molti pubblicano dei libri, non sulla Parola di Dio, ma sulla democrazia, sul buon governo, su giustizia e pace, sull’ecologia. Si parla anche in termini assai curiosi di “Chiesa verde”. Analogamente, i laici sono invidiosi del clero. Vogliono imitarli, presiedere le liturgie, amministrare le parrocchie, predicare durante la liturgia domenicale. Ed ecco incoraggiata una sterile e inutile lotta di potere tra donne e uomini. Alcune donne e alcune religiose vogliono fare i preti e i preti rinunciano alla propria paternità spirituale. Da dove proviene tanta confusione?”.

“Penso che si sia introdotta nella Chiesa l’idea falsa e distruttiva secondo la quale ogni incarico, ogni stato di vita, sia anzi- tutto un potere o un diritto”.

“Il clericalismo è un atteggiamento che trasforma uno stato di vita, un ministero o un ufficio in proprietà privata e in un trampolino per un ego complessato. Papa Francesco la chiama auto-referenzialità. Mentre ciascuno stato di vita è un modo speciale di riferirsi al mistero di Cristo nell’identificazione a un aspetto preciso di tale mistero, il clericalismo si appropria delle missioni affidate e ne fa uno strumento di potere”.

Sulla riforma gregoriana:

“Non c’è bisogno oggi di una riforma simile a quella? Non abbiamo bisogno di una nuova riforma gregoriana? Di fatto, il potere secolare ha ripreso piede nella Chiesa. Questa volta non si tratta di un potere politico, ma culturale. Si ripresenta una nuova lotta tra sacerdozio e impero. Ma l’impero è ora la cultura relativistica, edonistica e consumistica che si è infiltrata ovunque. È il momento di respingerla, perché essa è inconciliabile con il Vangelo. È il momento di riconquistare la libertà del nostro cuore di fronte ai diktat del mondo che proclamano il trionfo della mate- ria e dell’io. Dobbiamo rivendicare la gloria del nostro divino Re, i cui vessilli sono la Croce e l’umiltà di una mangiatoia. Le stesse cause producono gli stessi effetti: proprio come nel Medioevo, l’infiltrazione del mondo nella Chiesa genera tra i sacerdoti scandali sessuali e finanziari, e partorisce abusi di potere e un mortale inaridimento spirituale”.

“Spesso ho come l’impressione che gli incontri, i ritiri, i sinodi richiamino grandi e belle verità, ma che tutto questo non cambi nulla della vita concreta. Le grandi assemblee di vescovi o sacerdoti spesso si accontentano di scrivere belle riflessioni e di pubblicare documenti intellettualmente ben strutturati e ansio- si di adattarsi allo spirito e alle mentalità moderne delle società occidentali. Molto raramente vengono presi in considerazione altri popoli del mondo. Sembra quasi che si vorrebbe trascinare il mondo intero all’interno di una visione della realtà, dell’uo- mo e della storia, prettamente occidentale”.

Robert Sarah

Per l’eternità.

Meditazioni sulla figura del sacerdote

“Bisogna affrontare la verità: il sacerdozio sembra vacillare. Alcuni preti sembrano marinai la cui nave viene scossa violentemente dall’uragano. Girano e barcollano. Come non meravigliarsi leggendo i resoconti degli abusi sui minori? Come non dubitare? Il sacerdozio con il suo ministero, la sua missione, la sua autorità è stato usato da preti meschini per compiere ogni genere di nefandezza. Il sacerdozio è stato un alibi per nascondere e giustificare la profanazione dell’innocenza dei bambini. L’autorità episcopale è stata talvolta usata per mortificare la generosità di coloro che volevano dedicarsi a Dio. La ricerca della gloria mondana, del potere, degli onori, dei piaceri terreni e del denaro è penetrata nei cuori di sacerdoti, vescovi e cardinali. Come possiamo sopportare tali fatti senza tremare, senza piangere, senza interrogarci?Non possiamo fingere che tutto questo non sia accaduto non rappresenti niente, come se si trattasse di un incidente di percorso. Occorre fare i conti con il male che è stato causato dai ministri di Dio. Perché nella Chiesa c’è tanta corruzione, deviazione e perversione? È legittimo che tutti noi siamo chiamati a rispondere del male che abbiamo causato.È legittimo che il mondo ci accusi di essere dei farisei. Il popolo di Dio guarda con sospetto i suoi sacerdoti. I non credenti li disprezzano e diffidano di loro”.

Robert Sarah dal cuore dell’Africa al centro della Cristianità: così potremmo riassumere lo straordinario percorso di vita del cardinale Robert Sarah. Ordinato prete nel 1969; consacrato vescovo nel 1979 – il vescovo più giovane del mondo – chiamato da Giovanni Paolo II nel 2001 a Roma come Segretario della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli; nominato da Benedetto XVI Presidente del Pontificio Consiglio Cor Unum nel 2010 e infine nel 2014 chiamato da Francesco a presiedere il Dicastero vaticano che si occupa della liturgia. Guardando il povero bambino di Ourous, figlio di contadini e attratto dalla vita dei missionari, nessuno poteva immaginare il piano di Dio ma si potrebbe affermare che certo Dio sapeva quel che faceva.

(Cantagalli 2022 | pp. 272 | euro 23,00)

