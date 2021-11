Osservatore Marziano: il Papa, Biden, p. James Martin e Lino Banfi….

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, l’Osservatore Marziano ha ricevuto e letto i giornali del 1 novembre, e ce ne offre una piccola rassegna ragionata…buona lettura!

§§§

Caro Tosatti, oggi (1 novembre) i quotidiani del tuo pianeta Terra son dedicati al G20 e ai suoi Leader, tra i quali Bergoglio, Papa. Farei una minirassegna stampa, obiettiva, tratta da Repubblica e Corriere della Sera.

– Draghi, concludendo il G20 risponde alla domanda del giornalista che gli chiede se il Papa è stato alleato del Summit. Risposta del Premier: “Non solo del G20, ma per tutto ciò che concerne il clima e la conservazione della terra”. (Senza commento, troppo facile).

– Biden si commuove e piange quando gli chiedono del suo rapporto con Papa Francesco, dice: “Rappresenta ciò che è per me la fede cattolica: perdonare e prender per mano”. (Anche questo senza commento, troppo facile).

– Padre James Martin, gesuita, esponente americano LGBT. Dice: “Non mi stupisce che Papa Francesco, che è PRO-VITA (che ne dicono Coghe e Brandi?) ed è oppositore dell’aborto, abbia detto che non è d’accordo a privare della comunione politici (Biden) per la loro posizione sull’aborto. Per i Vescovi Usa l’aborto è “preminente” per la vita. Invece il Papa dice che è anche sacra la vita dei migranti, dei poveri, dei rifugiati ed è errato concentrarsi solo sull’aborto…”. Commento: chissà se p. Martin conosce il sillogismo aristotelico, essendo gesuita. Ma sa quello dice? Poi p. Martin riesce da dare del “fascista “ (…preti di estrema destra) a chi si oppone al vaccino, riferendosi solo all’amato card. Burke (che poi ha preso il Covid, dice probabilmente esultando p. Martin).

Concludo con alcuni passaggi di una nota colorita che ci regala il Corriere (pag. 23) in una intera pagina: la lettera di Bergoglio a Lino Banfi (coetaneo di Bergoglio).

“Caro fratello.. so che hai allietato per decenni generazioni di italiani con le tue interpretazioni…Grazie per aver condiviso con tante generazioni il dono del sorriso che viene da Dio…In questa luce di gioia altruistica continua a trasmettere i valori della famiglia…ecc”.

Ora, Lino Banfi è simpatico e sarà anche bravo, ma esaltarlo per le sue “interpretazioni” e la sua trasmissione dei valori della famiglia, mi pare proprio una bergoglionata solenne. Non ha interpretato solo il “Medico in famiglia”, infatti.

Dice Wikipedia che Lino Banfi è uno degli attori più rappresentativi della commedia sexy italiana (con Alvaro Vitali, Buzzanca…). Nel 2006 la Rai mandò in onda una fiction su amori omosex da lui interpretata. Il Movimento Italiano Genitori (Moige ) tento di ostacolarla, inutilmente.

Tra i capolavori (sexy) interpretati da Banfi infatti ci ricordiamo “Vieni avanti cretino”; “Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio” ; “Boccaccio” ; “La liceale nella classe dei ripetenti”; “L’onorevole e l’amante sotto il letto”; “La dottoressa ci sta col colonnello” ; “La liceale, il diavolo e l’acquasanta” ; eccetera, eccetera.

Tutti film che trasmettono il valore della famiglia. Quello contenuto in Amoris Laetitia?

Suo Osservatore Marziano.

§§§

