Green Pass e Nuova URSS. Agamben al Senato, Abnorme Ricatto del Governo.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, nella situazione drammatica che stiamo vivendo, sottoposti a ricatto da parte di un governo che incita alla responsabilità ma si rifiuta di assumersi la responsabilità di obbligare la gente a “vaccinarsi”, e la spinge – come fanno i furfanti e i malfattori – in quella direzione minacciano di negare lavoro e sussistenza; con i giornali e i grandi difensori delle libertà improvvisamente arruolati nelle squadracce di greenpassisti vaccinasti, e sempre più simili all’inetta signora di cui parla Catullo nel Carme XCVII; in un momento in cui medici e magistrati testimoniano della decomposizione personale e collettiva delle rispettive categorie; bene, sentire parole come quelle pronunciate da Giorgio Agamben al Senato fanno piacere, aiutano a capire che la follia non è da questa parte della linea, e che stiamo vivendo prove generali di una ditttatura sempre più pervasiva e oppressiva. E vediamo partiti in cui avevamo riposta qualche tenue speranza balbettare, o dimostrare la propria inconsistenza culturale e politica. Buon ascolto, sudditi della Nuova URSS.

Ringraziamo Radio Radio per il video.

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: agamben, covid, greenpass



Categoria: covid