Osservatore Marziano Commenta i “Novissimi” di Eugenio Scalfari .

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Osservatore Marziano ci offre un commento un po’ puntuto sull’ultimo articolo di Eugenio Scalfari…attenti alle dita e buona lettura.

Caro Tosatti, le propongo una riflessione su un ironico e misterioso commento di Eugenio Scalfari pubblicato oggi (ieri per chi legge, N.d.R) su Repubblica: ”Come vedo cambiare il nostro mondo”.

Il quasi centenario ammette che nei suoi pensieri ci sono “soprattutto l’Inferno e il Paradiso; ci sono anche Dio ed anche il Demonio”.

Poi il quasi centenario fa due dichiarazioni congiunte che per esser interpretate vorrebbero capacità ben superiori alla mia. Ci vorrebbero forse Freud, o Padre Amorth.

La prima – Dice Scalfari: “..quando rifletto sulle maggiori difficoltà che circondano la mia vita ho come riferimento Papa Francesco: è una delle figure più commoventi che è dato di conoscere ( commoventi??); a me è capitato già da tempo e con frequenti incontri. Pontefici del suo genere non se ne sono visti quasi mai e difficilmente si vedranno in futuro”.

E’ molto ambigua questa dichiarazione.

La seconda, subito dopo la prima, nel medesimo capoverso, quasi di seguito – Dice Scalfari riferendosi alle sue meditazioni esistenziali: “Penso a come è cambiata la differenza tra uomini ed animali. (…) Oggi questo rapporto è tutto diverso e molte volte mi sembra che siano gli uomini a servire gli animali…”.

Lei caro Tosatti dirà “Embè?”.

E allora? Proviamo a entrare nella testa del quasi centenario.

Tutt’un tratto pensa al Paradiso e all’Inferno, a Dio e a Satana. Tutt’un tratto qualifica il suo amico Bergoglio (riferimento delle maggiori difficoltà della sua vita) come “commovente” e ineguagliabile.

Poi conclude riflettendo sul fatto che oggi gli animali contano più delle creature umane.

O il quasi centenario ormai è in stato confusionale o ha (chissà) voluto dare un messaggio ai suoi lettori, del tipo: “Ora che m’è venuta strizza volterriana di finire all’inferno, il famoso amico fraterno papa mi “commuove” sempre di più, dato che non sembra nutrire le mie stesse strizze volterriane e corre perciò rischi eterni. Ciò anche perché in questi anni anche il Vaticano si è occupato più di animalismo che di anime”?

Magari è solo lo stato semincosciente pre-alzheimer?

Vede il cielo e si commuove per Bergoglio che non sembra vederlo?

