Gotti Tedeschi: ¿Por qué culpar al Summorum Pontificum? ¿Con qué finalidad?

Marco Tosatti

Muy estimados Stilumcuriales, el profesor Ettore Gotti Tedeschi nos permite volver a publicar este escrito de su autoría, aparecido hoy en el sitio web La Verità, y agradecemos su cortesía. Disfruten la lectura.

§§§

LAS ESTACIONES LITÚRGICAS DE LA IGLESIA

¿Por qué estamos viviendo un nuevo tiempo litúrgico en la Iglesia? La liturgia de la Misa es sustancia, no sólo forma, pero esto no es tan claro para todos los observadores y comentaristas. Se podría decir que el reciente Motu Proprio “Traditionis Custodes” sirve para derogar no sólo el Summorum Pontificum, sino también y definitivamente el espíritu del Misal Tridentino que fue promulgado por el santo papa Pío V en 1570 para negar las tesis protestantes.

Junto con San Carlos Borromeo y San Ignacio de Loyola (fundador de la Compañía de Jesús), este santo Papa fue el promotor de la Contrarreforma, es decir, de la renovación teológica y litúrgica que siguió al Concilio de Trento, convocado para detener la doctrina protestante de Lutero.

Este último Motu Proprio “Traditionis Custodes” decreta de hecho cuál debe ser el rito para celebrar la Misa a partir de ahora. Curiosamente, en su tono y estilo sintético e impositivo parece haberse inspirado en lo esencial en la bula de Pío V que decretaba: “Uno solo sea el rito para celebrar la Misa”.

En realidad, este Motu Proprio parecería también delegar en los obispos las decisiones sobre cómo regular la Misa, de acuerdo con las indicaciones de la Sede Apostólica. En Italia hay 226 obispos diocesanos y en el mundo hay más de 4.000, por lo que no será muy fácil obtener el resultado esperado en la introducción del Motu Proprio, es decir, tener un solo rito y promover la concordia y la unidad en la Iglesia para evitar divisiones.

Yo más bien supondría que una forma delegada puede fomentar una cierta “creatividad”, facilitando riesgos de omisiones o interpretaciones subjetivas en la liturgia y en varios casos puede comprometer implícitamente la naturaleza única de la Misa. Me planteo dos preguntas.

Primero: ¿Por qué tanta aversión a Summorum Pontificum? La intención de Benedicto XVI en este Motu Proprio fue poner a disposición la llamada Misa tradicional (Vetus Ordo), con una intención unitiva y ciertamente no divisoria, para permitir que se comprenda la conexión con el Novus Ordo, y para facilitar la comprensión del sentido de la liturgia como algo arraigado en la tradición, no un capricho o una preferencia según la moda.

Segundo: ¿Por qué tanta atención a la liturgia? Porque la liturgia de la Misa no es forma, es sustancia. Su finalidad no es ser celebrada, es cambiar al hombre enriqueciéndolo moralmente y sobre todo abriéndolo a la Gracia a través de la ritualidad de la liturgia. Para que esto acontezca, la Misa debe transmitir a los fieles los mismos sentimientos de Cristo en la Cruz, permitiéndoles identificarse con Él.

Y esto ocurre a través de la “participación interior” en la Misa. Todos los gestos en ésta última están destinados a ello, por eso son importantes los actos de la liturgia, las posturas (arrodillados, de pie, sentados), las oraciones, la música y los cantos.

Y sobre todo la Consagración de las especies (pan y vino), las palabras pronunciadas y la intención de renovar el sacrificio. Me pregunto si los detractores del Vetus Ordo saben lo que es la “participación interior”. En mi opinión, la atención a la liturgia no está en absoluto originada por una disputa sobre la división entre “Iglesia de los fieles versus Iglesia de los sacerdotes” o sobre el uso del latín, los cantos gregorianos o sobre el apego a una rígida tradición formal que para algunos no facilita la participación en la Misa.

Con gran sorpresa leo que se querría justificar la exigencia de anular el Rito Antiguo porque se utiliza en sentido “anticonciliar”. En la práctica, anular el Sommurum Pontificum porque provoca divisiones equivaldría a anular un derecho legítimo sólo porque alguien abusa de él o se sospecha que lo utiliza para fines distintos y perversos. En todo caso, se debe castigar el abuso, pero no el derecho. En todo caso, nos preguntamos por qué provoca divisiones, si éstas son preexistentes y no dependen de Summorum Pontificum. ¿Alguien considera que en el Vetus Ordo, a diferencia del Novus Ordo, no se celebra el sacrificio de la Cruz?

La disputa real es otra.

Se trata, siempre lo ha sido y siempre lo será, de la sustancia, es decir, de los Dogmas del Santo Sacrificio, de la Presencia Real, de la Transubstanciación, del Sacramento del Orden (del celebrante).

La Reforma Protestante pretendió suprimir el Sacrificio de la Misa transformándolo en una cena simbólica, un memorial, cuestionando o confundiendo la Presencia Real, la realidad del Sacrificio Eucarístico, el valor sacramental.

Me pregunto: ¿acaso culpar a Summorum Pontificum no da a entender una voluntad de clericalizar y luteranizar la Misa, con la sospecha de que se quiere confundir la liturgia, pero sobre todo su finalidad?

Pero desde luego no quiero hacer juicios a las intenciones, sólo quiero hacer preguntas.

Publicado originalmente en italiano el 21 de julio de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/07/21/gotti-tedeschi- perche-colpevolizzare- summorum-pontificum-a-che- scopo/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

