“Sursum Corda”! In Alto i Vostri Cuori. Rosanna Boccacci e Sergio Russo.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ecco a voi la seconda puntata della trilogia di articoli che Rosanna Boccaci e Sergio Russo hanno scritto, e che offrono alla vostra attenzione e riflessione. Trovate il primo articolo a questo collegamento. Buona lettura…

“SURSUM CORDA”: IN ALTO I VOSTRI CUORI!

In questa seconda parte vogliamo approfondire un tema centrale di cui, nella prima parte, ne abbiamo soltanto accennato: la lotta apocalittica, oltreché inedita, dello scontro fra nuovo ordine massonico e nuovo ordine messianico.

Però qui approfittiamo anche per cogliere la classica “palla al balzo”. Nei confronti di quelli che noi personalmente definiamo “tradizionalisti ad oltranza” (poiché solo ed unicamente il cattolico integrale è, al medesimo tempo, lui sì davvero tradizionalista e visceralmente progressista, come il Signore raccomanda di essere: “per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro e cose nuove e cose antiche”) i quali “oltranzisti” affermano che – essendosi loro stessi scandalizzati – sia Giovanni Paolo II che Benedetto XVI, avrebbero parlato di “nuovo ordine mondiale”… Ebbene, ammesso e non concesso che lo abbiano fatto, di sicuro questi due santi pontefici intendevano il “nuovo ordine messianico”, ma non certamente quello massonico!

Nel frattempo stiamo vivendo le fasi decisive di un dramma, di una lotta apocalittica, di “Regno contro regno”. Spettatori, attori e anche oggetto di contesa. È l’ora della Decisione! “Nessuno può servire due padroni”, ha detto Gesù. O Dio o il proprio io.

“Sarà l’amor di Dio portato fino al disprezzo di sé, o sarà l’amore di sé portato fino al disprezzo di Dio”, come disse Giovanni Paolo II. Sarà la Volontà di Dio che vince (se anche noi lo vogliamo), oppure sarà la nostra volontà che perde, quando però vogliamo vincere escludendo quella Divina.

Se lasciamo che vinca in noi la Volontà di Dio, anche noi vinciamo; se facciamo che prevalga la nostra, insieme con Lui anche noi perdiamo. “Padre, se è possibile, passi da Me questo calice; però non sia fatta la mia volontà, ma la Tua!”

E Gesù morì sulla Croce per esprimere in Sé questa opposizione. Due pali incrociati, due tronchi, quei due alberi reali e simbolici del Paradiso: l’albero “della Vita” e quello “della conoscenza del bene e del male”. Figura della Volontà di Dio il primo, il palo verticale, che unisce Cielo e terra; figura della volontà umana il secondo, la trave orizzontale, che quando si mette in opposizione, di traverso, dicendo “non voglio” crea la croce, il dolore reciproco, la morte!

Quale tremendo Mistero! Dio ha voluto creare l’uomo solo per amore, affinché fosse suo figlio, suo interlocutore, suo erede; per fare di lui un piccolo dio creato, un altro Sè stesso! Questo Mistero, dice San Paolo, è “il mistero della sua Volontà” (Ef 1,9).

Di fronte a questo “mistero della Pietà” ne è sorto un altro: il “mistero dell’empietà”: “Sì, fin da ora il mistero dell’empietà è all’opera” (2 Ts 2,7). È quello che il libro dell’Apocalisse chiama “un mistero, Babilonia la grande”, mistero di quella che è raffigurata in una grande prostituta e nella bestia su cui essa è seduta (Ap 17,5.7).

Corrispondono a quelle due figure femminili, la Donna vestita di sole, che rappresenta la Santa Chiesa, la vera Chiesa, e la grande prostituta che raffigura la falsa chiesa, “ebbra del sangue dei santi e del sangue dei martiri” (Ap 17,6).

“Si alzerà nazione contro nazione e Regno contro regno” (Mt 24,7). Il Regno di Dio che arriva, il Regno della sua Volontà “come in Cielo così in terra”, che si scontra con il regno del volere dell’uomo, del peccato, del mondo il cui principe è Satana.

Questo è ciò che alla fine conta: da quale parte – goccia a goccia, giorno dopo giorno – ci stiamo schierando? L’umanità infatti si divide in due categorie: quelli che amano la Verità e la cercano, e quelli che preferiscono sé stessi.

È l’ora della più grande e trascendente Decisione mai avvenuta nella storia dell’uomo e della economia della salvezza!

È dunque questo, ciò che un vero credente deve, con tutte le sue forze, perseguire e perseverare in esso: non rendere vana la Redenzione del Cristo, per mezzo di una sua personale, convinta e partecipata condivisione.

Dare ragione a Gesù (e a Maria, sua e nostra mamma), al contempo rifacendo ingoiare quel ghigno beffardo, che il Nemico vorrebbe oggi estendere sulla terra intera – avendolo egli già iniziato nel paradiso terrestre – “Hai visto, o Dio, come ne tengono in conto gli uomini del tuo Sangue versato, e del tuo Amore profuso!…”

Ghigno satanico a cui noi, i piccoli di Gesù e Maria, risponderemo: «Va’ al diavolo Lucifero – è proprio il caso di dirlo! – anche se oggi ci troviamo un po’ come nella condizione di Giobbe, ebbene sappi, che “né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né alcun’altra creatura potrà mai separarci dall’amore di Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore”: sei già sconfitto, eterno perdente, ché sul tuo capo già preme l’immacolato piede della Donna vestita di Sole!»

Nella terza ed ultima parte esamineremo invece alcune date salienti, avvenute nel corso della storia, riguardo al tempo della preparazione per tale sublime e risolutiva “Decisione” umano-divina.

(2 – continua)

Sergio Russo e Rosanna Boccacci

