Mons. Ics: la Lettera del Papa a Martin apre il Great Reset della Chiesa. Via il Peccato.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mons. Ics è rimasto giustamente colpito dalla lettera che un gesuita papa ha scritto a un altro gesuita, attivista LGBT nella Chiesa, per ringraziarlo di aver battezzato suo nipote col nome di Francesco, e per il lavoro pastorale che svolge. Presso chi? Indovinate…e godetevi l’ironia di mons. Ics.

§§§

San Paolo nella Lettera ai Tessalonicesi spiega che è solo satana che può con l’inganno riuscire a far interpretare la Verità portando l’uomo a scegliere di vivere nel peccato convinto che sia un bene.

Vorrei brevemente commentare la recentissima lettera di Papa Francesco a padre James Martin, gesuita anch’egli, sostenitore del gay pride, promotore della pastorale LGBTQ nella quale afferma, con rigore di sillogismo aristotelico, che è Dio a creare persone con identità omo e pertanto i cattolici son chiamati a esser pro LGBTQ.

Il sostegno di Bergoglio a padre Martin mi pare essere l’avvio della vera grande riforma del Credo e del Catechismo, è un vero Gran Reset Morale.

Questa lettera infatti non si limita affatto ad appoggiare la sua pastorale LGBTQ. Questa è solo una scusa. Fa ben altro: rivoluziona il senso del peccato, del peccato contro natura. Rivoluziona il senso di natura e legge naturale, il senso di procreazione, il valore della Genesi, dei comandamenti dati a Mosè, del Catechismo della Chiesa.

Perché la vera natura umana non è quella che ci hanno raccontato per millenni al fine di spaventarci, perché i comandamenti a Mosè andavano bene per gli ebrei di tre millenni fa. Perché il catechismo non è più vivibile oggi, e tentare di riuscirci indebolisce l’azione umana e mortifica l’uomo.

Perciò si deve estinguere il peccato. Ma non è mica facile. Anzitutto si deve scegliere un peccato con peccatori “forti e potenti”, pronti ad appoggiare l’iniziativa, che sembrino però oppressi dai persecutori del peccato.

Poi si deve necessariamente rifarsi a Cristo, rivoluzionandone il senso degli insegnamenti, supponendo un Gesù solo misericordioso accogliente, mai giudicante.

Che non corregge mai il peccatore esortandolo a non peccare più.

Ma per carità, non lo corregge perché in realtà non peccava affatto. E non peccava perché non esiste il peccato, esiste il comportamento umano, che a qualcuno piace ad altri no.

Il peccato originale è una leggenda, la storia della redenzione l’hanno inventata i primi apostoli (san Paolo soprattutto).

La scienza oggi spiega tutto quanto veniva attribuito ad una divinità.

Lo stesso concetto di Dio Creatore traballa. Teilhard de Chardin (gesuita) ha spiegato infatti che lo spirito evolve, i dogmi evolvono, la dottrina evolve.

Non che duemila anni fa, mille anni fa, cento anni fa, i Papi abbiano sbagliato quindi nel loro magistero, no (altrimenti dove va a finire la continuità di magistero?).

Ma quello che allora era corretto, oggi non lo è più, perché la natura umana evolve, lo spirito evolve, la coscienza evolve, la fede deve evolvere. (Ma allora, anche LGBTQ è frutto di evoluzione o no?).

Sta nascendo una nuova religione.

Sarà una religione senza peccato, senza peccatori, senza religioni, senza chiese, senza preti, senza Stilum Curiae?

E come faremo senza Stilum Curiae? Dobbiamo fare qualcosa. Cominciamo con il difendere il Summorum Pontificum?

Mons ICS

