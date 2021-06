Tradizionalismo Cattolico e Apparizioni. Qualche Precisazione di Porfiri.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il precedente articolo del M° Aurelio Porfiri ha suscitato un dibattito molto vivo e interessante sul tema del tradizionalismo cattolico, e dei suoi vari aspetti. L’autore, letti i commenti, ha preso spunto da essi per una serie di precisazioni e puntualizzazioni. Buona lettura.

§§§

Tradizionalismo cattolico, qualche precisazione

La mia riflessione sul tradizionalismo cattolico ha suscitato alcuni commenti e mi offre la possibilità di sviluppare ulteriori riflessioni su quanto ho detto. Ripeto, per sicurezza, che certamente io privatamente mi sento in consonanza con molte delle battaglie combattute nell’ambito tradizionalista, anche se a me non piace essere etichettato con questo nome. Ci sono anche cose che mi dividono da questo mondo preso nella sua complessità. Quindi, almeno spero, cerco di offrire una visione equilibrata ed oggettiva in tempi in cui mi sembra ci sia un intensificarsi della tensione tra diverse anime di questo mondo. La mia vuole essere una riflessione sui princìpi, non un parteggiare per questo o per quello.

Ho detto che mi sembrava essere ora prevalente una variante apocalittica (permettetemi questo richiamo all’attualità) rispetto ad un passato in cui il tema prevalente nel mondo tradizionalista era quello della liturgia. Alcuni hanno garbatamente contestato questa mia affermazione asserendo che il tono apocalittico (uso questa parola per semplificare, non cercateci connotazioni negative) era già presente nel mondo tradizionalista grazie a tutti coloro che si rifacevano e rifanno al fenomeno dell’apparizionismo, cioè tutti coloro che si identificano con i vari fenomeni di apparizioni (solitamente mariane) riconosciute o meno.

Ora, non entriamo nella veridicità di questo o quel fenomeno, non è questo l’oggetto dell’articolo. Io semplicemente contesto l’inclusione del mondo delle apparizioni nell’ambito del tradizionalismo. Anzi, mi sembra che molti di coloro che trovano forte sostegno alla loro fede dalle apparizioni mariane, hanno più un carattere che definirei “carismatico” che tradizionalista, cioè di mettersi al seguito di persone che affermano di avere ricevuto uno speciale carisma per cui possono comunicare con il mondo soprannaturale e ricevere messaggi per tutta l’umanità. In effetti in questo ambito hanno forte presa i movimenti ecclesiali, non tanto i gruppi tradizionalisti. Forse l’unico legame forte fra realtà tradizionaliste e apparizioni può essere legato a Fatima, ma qui siamo in un ambito ben circoscritto dall’approvazione della Chiesa, mentre l’apparizionismo si muove spesso in un mondo di confine, fra apparizioni riconosciute e altre non riconosciute, garantite dagli apparenti carismi dei supposti veggenti.

Poi non dimentichiamo che anche qui bisognerebbe distinguere tra apparizioni vere e proprie, visioni e rivelazioni, come ben fa il padre Gabriele M. Roschini nel suo Dizionario di Mariologia: “Le apparizioni sono manifestazioni sensibili extranaturali di un oggetto assente (ma che sembra presente) fatte ai sensi esterni o all’immaginazione. Si distinguono perciò sia dalla “visione” (la quale è intellettiva) sia dalla “rivelazione” (la quale è la manifestazione di una cosa nascosta, con percezioni puramente spirituali)”.

Nel contesto dell’apparizionismo non si fanno molte distinzioni. Poi, ci sono delle differenze fondamentali tra il tradizionalismo e l’apparizionismo. Una è proprio quella della Messa tridentina, che è tratto distintivo del mondo tradizionalista cattolico mentre svolge un ruolo marginale in quello apparizionista, l’altra è quella del Concilio Vaticano II come momento dirimente, che è ben viva nel mondo tradizionalista mentre non ha questa importanza nel vasto mondo dei fenomeni di apparizione.

Poi, ho avuto l’impressione che qualcuno pensi io voglia sottovalutare questo tradizionalismo apocalittico, voglia essere quello che Corrado Ruini in un recente articolo su Accademia Nuova Italia definisce un “normalista”: “In questa epoca, sembra che appartenere ad una categoria numericamente molto ridotta di persone liberamente pensanti, sia una grave colpa. Qualcosa di cui vergognarsi, soprattutto per l’etichetta e la categorizzazione violentemente negativa che viene data a tutti costoro tra cui mi ascrivo fieramente e liberamente d’ufficio. Negazionisti, complottisti, no mask, no vax, globalmente definiti come cattivi, molto cattivi in un linguaggio parlato da schifare del tutto e quindi da schivare. Sembra aumentare di giorno in giorno il livello di disapprovazione sociale complessivo di massa verso chi non osserva le regole leggi del pensiero unico”.

Lungi da me il sottovalutare che ci possano essere forze occulte o meno che operano per la distruzione della civiltà e che queste vanno denunciate e combattute. Questo non significa che ritengo tutte le battaglie che vengono portate avanti da certo mondo tradizionalista come le mie o come battaglie che vale la pena affrontare. Ma sono ben consapevole, e ne ho parlato in tanti miei articoli, libri e video, che ci troviamo in un momento storico cruciale in cui la sempiterna battaglia fra il bene e il male ha raggiunto un momento apicale e questa guerra va ben oltre l’ambito tradizionalista cattolico perché non va solo a colpire il fatto religioso, ma anche quello meramente umano.

Ricordiamo quanto Plinio Côrrea de Oliveira affermava: “Siamo figli della lotta, perché figli di una Madre che lotta e schiaccia continuamente il capo al serpente. Siamo dei combattenti per vocazione, e ogni volta che non ci sentiamo dei lottatori smarriamo la nostra fisionomia e il nostro spirito. Siamo nella lotta, viviamo nella lotta, viviamo per la lotta, e speriamo poter morire nella lotta” (in: Roberto de Mattei, Plinio Corrêa de Oliveira, apostolo di Fatima, Profeta del regno di Maria). Quindi questo aspetto di combattimento mi è ben presente e cerco di applicarlo nella mia vita di tutti i giorni. Mi permetto modestamente di riflettere su questi fenomeni con il necessario equilibrio per capire quali battaglie, fra le tante possibili, vale veramente la pena combattere perché rappresentano un pericolo reale e imminente.

