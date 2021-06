Il Tradizionalismo (Cattolico) fra Memoria e Profezia: una Sfida Nuova.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, il Mà Aurelio Porfiri ci offre questa sua riflessione sul mondo cosiddetto “tradizionale” cattolico, i suoi problemi, le sue sfide e le sue tendenze, anche alla luce di fatti recenti, per quanto trascurabili. Buona lettura e riflessione.

Tradizionalismo, tra memoria e profezia

Sono oramai vari decenni in cui mi trovo ad osservare il fenomeno del tradizionalismo, più specificatamente quello del tradizionalismo cattolico. Questo non è dettato solo da interesse di studioso, ma anche dal fatto che alcune delle battaglie (non tutte) che in questo mondo vengono portate avanti, sono anche le mie. Quindi ho sempre dedicato particolare attenzione a quanto in questo mondo si produce e alle varie ramificazioni di cui questo ambiente si compone.

Non dimentichiamo che i temuti scismi che spesso vengono sbandierati da appartenenti di questo o quel gruppo tradizionalista, non di rado si verificano proprio nello stesso mondo, con gruppi che si separano da altri gruppi che si erano già separati in precedenza, sempre con l’idea di rappresentare una purezza più fedele ad una origine percepita.

Il tradizionalismo è fenomeno complesso, sviluppatosi soprattutto in Francia come reazione al razionalismo illuminista e alle devastazioni portate avanti dalla Rivoluzione francese, con valori come uguaglianza, libertà e fraternità originariamente avvinti alla loro origine cristiana, ora lasciati scorazzare come un virus mutato in senso mortale, perché privo del proprio senso originario e originante. Non vi è dubbio che il tradizionalismo ha conosciuto una decisa accelerazione in reazione al Concilio Vaticano II, percepito come una novella manifestazione dello spirito del 1789 nella Chiesa.

Qui la figura dominante è senz’altro quella del vescovo Marcel Lefebvre (1905-1991) che con la sua opera ha dato vigore ad una reazione ai mutamenti ecclesiali degli ultimi decenni (e non solo). Un sacerdote e storico della Chiesa, Francesco Saverio Venuto, offre questa sua analisi che per me non è pienamente condivisibile ma che pure offre elementi di riflessione: “Agli inizi degli anni ’60, con il Concilio Vaticano II e poi nella fase successivo ed esso, il tradizionalismo come sistema filosofico-teologico comparve nuovamente, polemizzando all’interno degli ambienti ecclesiali contro la legittimità di un aggiornamento ecclesiale di carattere dottrinale e pastorale, sulle possibili realizzazioni, e principalmente sull’ipotesi di avviare un dialogo tra Chiesa e modernità, congiuntamente alle pericolose conseguenze che esso avrebbe inevitabilmente comportato. Proprio a partire dal confronto con la modernità, la quale con i suoi principi filosofici veniva considerata la causa prima di un pericoloso relativismo e snaturamento del bimillenario depositum fidei della Chiesa, il tradizionalismo si propose innanzitutto il compito di difendere la Tradizione, non soltanto salvaguardandone l’integralità, ma evitandone anche la necessaria ermeneutica. Esso riconduceva la Tradizione ad un archetipo ipostatico, alieno alla storia e alle sue dinamiche, considerate le premesse di un’insanabile corruzione del patrimonio della fede cristiana. Alcune tra le principali forme storiche della Chiesa, relative al dogma, alla morale, alla liturgia, alla disciplina e all’istituzione, estrapolate acriticamente dalla dinamica storico-ecclesiologica di Tradizione-Progresso, divengono così espressione di una riflessione teologica sclerotizzata, nettamente separata dalla storia. Un tale fenomeno non potrebbe essere pienamente compreso se non si facesse riferimento al Vaticano II, al post-Concilio con il ’68 e al progressismo, espressione teologica di segno opposto. Il Concilio, con il suo programma di aggiornamento interpretato e riletto, senza le necessarie distinzioni, specialmente in relazione agli avvenimenti posteriori, veniva così definito il concilio dell’anti tradizione e della vittoria del fronte progressista, ovverosia di quella posizione filosofico-teologica che sottometteva in modo ipercritico la fede alla storia, relativizzandola fino al punto di assecondare un’apostasia generale all’interno della Chiesa. Per tali ragioni il Vaticano II, in relazione alla liturgia, al rapporto Tradizione-Scrittura, alla collegialità episcopale, all’ecumenismo e al dialogo interreligioso e alla libertà religiosa doveva essere rifiutato. Il principale capofila del tradizionalismo fu Mons. Marcel Lefebvre, fondatore della Fraternità Sacerdotale di San Pio X per la difesa della Tradizione”.

Ora, questa visione sostanzialmente negativa del tradizionalismo cattolico (con una certa miopia ermeneutica, a mio avviso), ci dice però qualcosa di importante, cioè che il tradizionalismo ha sempre avuto questo elemento di memoria, cioè di salvaguardia delle vestigia della tradizione che non andavano sacrificate sull’altare dell’aggiornamento.

Questo tradizionalismo, lo stesso che io ho ben conosciuto e frequentato, aveva come bandiera soprattutto quella della questione liturgica, non solo per l’opera dei seguaci di Mons. Lefebvre ma anche per quella di associazioni come Una voce o Juventutem e più recentemente per il ralliement causato da papa Benedetto XVI intorno al Motu proprio Summorum Pontificum. Ovviamente le battaglie erano anche altre, sempre con questa attenzione alla memoria della tradizione che si andava perdendo e vi erano impegnate altre realtà (Centro culturale Lepanto, Alleanza cattolica, Tradizione Famiglia e Proprietà e via dicendo), che avevano comunque nell’attenzione alla questione liturgica un elemento unificante.

Oggi, mi sembra che ci sia stato quasi uno slittamento di prospettiva temporale nelle attenzioni di certo mondo tradizionalista che gode di molta attenzione mediatica, dalla memoria alla profezia. È un mondo che non insiste su quello che abbiamo perso (con molte ragioni a loro favore) ma in quello che perderemo. È un tradizionalismo apocalittico (termine suggeritomi da persona amica e che trovo confacente), un grido per il pentimento, perché la fine è vicina. Penitentiagite, sembrano dire mutuando dagli antichi avversari questo grido di dolore, alcuni moderni protagonisti del mondo tradizionalista.

Sia detto con chiarezza, che ci sono senz’altro ragioni valide per tentare una lettura profetica della realtà vista l’accelerazione catastrofista indotta dalla pandemia di coronavirus. Ma a me sembra che questi nuovi fermenti incoraggiati dalla diffusione grazie a seguitissimi blog e canali You Tube, siano anche causa di molti mal di pancia che non da ora agitano il mondo tradizionalista, in cui memoria e profezia forse non hanno trovato un giusto equilibrio, laddove per alcuni (e non per tutti) la memoria si sclerotizza in fermo immagine di un passato perduto mentre la profezia per altri (e anche qui, non per tutti) diviene occasione per diffondere allarmismi che a volte sembrano essere fuori misura. Interessante poi, che uno dei segni distintivi della contemporaneità a volte tanto temuta, internet, è l’elemento propulsivo più importante di cui tutti questi gruppi si servono per far circolare le proprie idee.

Visto che il mondo che si ispira alla tradizione ha tanto da contribuire in una fase così complessa come quella attuale, si spera possa trovare il punto di equilibrio che riconcili le differenze e che trasformi la memoria in profezia per ispirare un sano ritorno alla tradizione per lodare Dio, ringraziarlo per i suoi benefici e per condurre tutti alla salvezza.

