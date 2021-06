BDV: Senso di Colpa, Sibilo di satana, i “Vaccini” e la Colpa di Esistere.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Benedetta De Vito ha letto l’articolo di Agostino Nobile sulle colpevolezze cosmiche (secondo alcuni, interessati) dell’uomo bianco e la lettura le ha fatto esplodere questo articolo pieno di santa indignazione, e, amico parere, bellissimo. Buona lettura (e se volete, indignatevi anche voi…).

§§§

Il 27 gennaio in tutte le scuole d’Italia e anche in quella di uno dei miei nipoti si celebrava ( e tutt’ora si celebra) il ricordo dell’Olocausto. E si passava, mi diceva Giacomo, la mattina intera, di solito, non chini sui banchi a studiare, ma a guardar qualche film terribile, sconvolgente sulla tragedia della “soluzione finale” e più era cruda violenza più doveva “insegnare”. Poi, dopo tanta allegria, si apriva un dibattito, dicevano i professori, affinché tutto quel che avevan visto nella pellicola i ragazzi non accada più. Ma quale dibattito! Più che parole servivan fazzoletti, mi spiegava Giacomo. Nessuno aveva voglia di parole. Il 27 gennaio era il giorno delle lacrime in classe, come spiegava mio nipote direi efficacemente, così: “Le ragazze, tutte, piangevano a singhiozzi e alcuni di noi si rifugiavano in bagno per non farsi vedere con gli occhi rossi”. Carlotta, una delle sue compagne, forse quella che gli piaceva, tornava sempre a casa piangendo ancora e di più e passava il pomeriggio a chieder lumi alla madre che non aveva tempo mai. E le veniva mal di pancia…

Fu in un giorno di questi, di commemorazione, che dissi a mio nipote: “Senti, Giacomo, tu non c’entri nulla. Tu non sei colpevole. Non sei tu che hai compiuto quelle scelleratezze. Quindi niente lacrime. E avanti”. Di tutto questo mi ero bell’e dimenticata se un giorno, poco tempo fa, Giacomo, oramai uomo, non mi avesse telefonato per dirmi grazie di quell’insegnamento che gli aveva tolto dalla schiena, mi disse, il senso di colpa. Già, il senso di colpa, un sibilo di Satana: “E’ colpa tua, devi morire…”

Seguo, dunque, il sentiero di questa brutta bestia che mi condurrà a capir meglio, e a accendere una fiaccola a beneficio dei miei lettori (che ringrazio qui, per i commenti, che vengono anche da Paesi lontani…. Grazie!!) il burrone in cui, ruzzoloni, siamo finiti, piano piano spinti da quei malefici sussurri che ci hanno tolto la gioia di vivere, in rotonda semplicità, come creature amate dal Signore, degne di amare e d’essere amati, e di calcare i piedi sulla stupenda terra che Lui ci ha donato.

Penso, ripenso, chiudo e apro la memoria e mi vengono in mente altri episodi in cui il senso di colpa, abitando la mente e il cuore di chi lo alimenta e vive, crea alla fine una fitta rete di odio nei confronti della propria vita e di se stessi. Ricordo una amica tedesca che doveva tornare a vivere a casa sua, a Colonia. Mi disse, come se si sentisse in colpa di essere tedesca, che per fortuna Colonia è città cosmopolita e che di tedesco c’è poco o nulla. Odiava la sua stessa vita, odiando il fatto di essere tedesca. E perché? Ma certo per il senso di colpa a lei inoculato per via della pestilenza hitleriana… Ricordo che le dissi, ma senza pensarci su, senza ben capire che cosa la spingeva a odiarsi: “Ma la Germania è stupenda e la cultura tedesca ha prodotto Bach e il mio amatissimo Buxtehude!”. Mi guardò sorpresa e poi: “Già”, disse. E niente altro.

Ancora, inseguendo il sentiero di sassolini bianchi del senso di colpa, questa volta sono sulle scale di un bel palazzo romano e sto andando a trovare un’amica, di sinistra, molto politicamente corretta. All’aprir la porta a me, dice: “Hai visto che cosa è successo in Marocco?”. “No”, rispondo. Si riferisce, naturalmente, agli africani respinti dagli spagnoli a Ceuta. Di nuovo, li vedo, i cornetti del senso di colpa che fan capolino dalla sua bella testa rossa. Le hanno insegnato e detto e ripetuto che gli immigrati sono buoni e che noi siamo i malvagi che li opprimono. In quel caso, questa volta sì ben consapevole, le mostrai sul telefonino la mappa dell’Africa (enorme) e poi quella dell’Europa (minuscola) e le domandai: “Secondo te, gli africani c’entrano tutti qui da noi?”. Il senso di colpa ruzzolò fuori dalla porta e rimbalzando, gradino per gradino, giù fino al portone.

Ma egli, il senso di colpa, non si dà mai per vinto, e figuriamoci. Dopo aver costruito giorni di resipiscenza che a nulla servono, se scorriamo le cronache della terra, eccolo ridiventar vanitoso e gonfio di boria mettendo, addirittura, un bel paio di treccine. Sì, sì, il senso di colpa si è travestito da bambina innocente, nei panni della bambina Greta, l’apocalittica paladina della terra. Greta tende il suo ditino accusatore contro l’umanità, colpevole di aver distrutto il pianeta e arma i suoi coetanei, invitandoli a colpire il “virus”, cioè noi, gli uomini, che abbiamo costruito il patatrac.

E poco importa se, a soli venti chilometri da Roma, le campagne sabine, negli incantati filari di ulivi d’argento che decorano le colline, sono tali e quali a quelle dei tempi di Orazio, che respirava nel suo poderetto sabino, e se il Monte Soratte è lì allora come adesso… Greta attacca noi, il virus. Noi, colpevoli di “moltiplicarci” come ha detto di fare il Padreterno. Noi, da punire con un veleno, ops no, con un vaccino i cui effetti non si conoscono, noi cavie mandate al macello. E macelli, con rispetto parlando, sembrano i centri vaccinali, come mi ha scritto anche un amico dal Brasile. Ecco, l’ho scritto: noi siamo il virus, non il Covid 19, che a pensarci bene non è altro che un mascheramento del “Quid” latino, cioè il Quir del dio Quirino che muore e risorge, sì la vis (perché in latino qu è come dir v), la vita…

Sì vogliono uccidere la vita. Noi siamo il virus! Noi e con noi la nostra stupenda civiltà. Ed ecco, spiegato in quattro e quattr’otto e senza tanto latinorum, la “cancel culture” e il “Black lives matter”. Sono gli amari frutti del senso di colpa. Senso di colpa per aver liberato il Santo Sepolcro (i crociati), senso di colpa perché il Signore maledice il peccato omosessuale, senso di colpa perché abbiamo studiato il greco e il latino che sono bandite in erte università americane. Il senso di colpa della nostra civiltà si è declinato nelle scuse proferite dai Pontefici dal del Vaticano II in poi a tutto il mondo. Noi, i cattolici, secondo loro, cioè secondo i nostri Pastori, colpevoli. Di tutto. Non più sale della terra, ma zizzania…

E amarissimo frutto del senso di colpa è anche l’islamofilia che alimenta i sogni degli “eautontimouromenoi”, cioè dei punitori di se stessi. Frotte di immigrati islamici portano la loro finta fede a noi che abbiamo l’unico Dio Vero e la Via, la Verità e la Vita. E vengono accolti a braccia aperte e rispettati, nel loro credo, come non avviene a noi cattolici, presi per picchiatelli e oramai spediti nelle catacombe. E quindi porte aperte agli islamici e chissenefrega se non hanno il “green pass”!

Così eccoci in questo deserto, tutti pieni di odio verso il prossimo (che potrebbe contagiarci), immersi nel birignao del politicamente corretto che è la cultura stessa del senso di colpa. Eccomi in una Sardegna bellissima e deserta perché, con questo clima di sospetto, non c’è “ripartenza”, per dirla con una orrenda parola della neolingua. Siamo qui, certo, ma passerà. I “grandi” della terra e chi li comanda sono già smascherati: infatti durante il G7 non portavano le mascherine che erano soltanto per i camerieri (servi come noi, colpevoli di respirare…).

Noi, ai piedi della Croce, sale della terra, non più ciechi ma con gli occhi ben aperti, siamo già vincitori perché il Signore è morto e risorto per noi, Egli regna, è il Re dei Re e la Madonnina guiderà la battaglia insieme al suo generale San Michele e noi, nelle nostre invisibili corazze d’oro, dietro in compagnia della Comunione dei Santi. Non siamo soli! Avanti, con il cuore in alto, senza sensi di colpa!

§§§

