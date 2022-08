La Chiesa e la Trappola del Reset, la Fine del Diritto e l’Abolizione del Peccato.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un amico fedele del nostro sito offre alla vostra attenzione questa riflessione sulla Chiesa attuale, e le spinte – una deriva – che sta subendo e vivendo. Buona lettura, e buona meditazione.

L’eresia neognostica che ha attecchito anche nella Chiesa consiste nell’uscita dal nomos.

La decantata “novità” cui tende il progresso sta nella rimozione del limite e del diritto.

L’umanità ingannata dai resettatori è invitata al banchetto di un potere totale su di sè.

“Nulla sarà come prima” è una promessa che passa dal “fidatevi di noi”, mentre ci arriviamo.

Dal disprezzo dell’ordine sgorga il paradosso di un dualismo tra i pochi illuminati rotti ad ogni esperienza, anche la più aberrante, e tutti gli altri ingabbiati (o di troppo) nei vincoli precisi stabiliti in nome del bene comune e dell’equilibrio dell’ambiente.

Marchio di fabbrica del transumanesimo produttivo/consumistico in cui sospingere un essere umano deprivato di trascendenza e memoria è: “solo pentole, mai coperchi”.

Lo gnosticismo attuale vuole la rimozione dell’ordine e del diritto naturale: una ri-creazione, un grande reset.

Attenzione alla differenza: nella nostra attuale condizione di peccato (il disordine rispetto alla volontà di Dio, cioè l’ingiustizia vera), la legge rappresenta una salvaguardia.

Il peccato è il presupposto della legge e non la legge la matrice del peccato.

Il Signore Gesù Cristo viene a dare compimento alla legge senza abolirla e tanto meno abolendo il peccato: l’amore agapico, che è compimento della legge, consiste nell’adozione a figli! Gesù per il peccato finisce in croce. Ma non abolisce il peccato: esercita la carità del sacrificio espiatorio, eucaristico, per farci fare comunione con Dio!

La legge non si cancella (nemmeno uno iota), ma l’adozione realizza un’unione filiale in cui dall’attrizione (una legalità imperativa e sanzionata) si passa alla contrizione (il disporvisi con amore, accolti accogliendola).

Chi abolisse il diritto mantenendo il peccato creerebbe l’inferno: ecco il reset.

Un profluvio di nuovi comandamenti, stabiliti da chi si fa come Dio senza essere Dio e avendo eliminato la volontà di Dio!

Da maschio e femmina, crescete e moltiplicatevi, a fatevi come gender vi pare e non inquinate troppo il pianeta…

E’ l’amore (la grazia) a sopire il peccato, non la rimozione della legge che lo identifica!

Il timor di Dio è un dono prezioso della Grazia perchè sostiene la carità necessaria.

In questo passaggio (conversione) restano il diritto, la legge e la possibilità di peccare.

Ma sopraggiunge la Grazia santificante che orienta verso la giustizia di Dio!

Viceversa il reset abolendo il diritto, abolisce il peccato, per darsi una nuova morale.

Nella “nuova creazione” ad essere “dio” è un millantatore capace di menzogne diaboliche.

Necessariamente un assassino seriale, che governa tramite la menzogna e non la Verità.

Promette paradisi terreni attraverso il soddisfacimento dei bisogni materiali.

Poi ti precipita nel suo nulla; ti ci dissolve, suggerendoti di farlo se te ne vien voglia.

Ecco l’uomo iniquo dei tempi ultimi, falso liberatore che dice inutile e superato Cristo.

La pseudo “salvezza” gnostica è il polo opposto della redenzione operata dalla Croce.

La parusia dell’uomo iniquo precederà quella del Signore Gesù, il giorno del Signore.

Il ritorno del Signore sarà in un tempo di apostasia generale, come c’è nelle Scritture.

In un mondo secolarizzato, chiesa inclusa, che onora il falso dio del potere mondano, che ha persino la pretesa di una sua sacralità dopo aver bandito il sacro dal culto cristiano.

Tradita e abolita la fede nel Vivente, realmente Presente, ci si volge al Ni-ente.

E’ un paradosso molto insidioso, veramente diabolico, del filius perditionis.

L’uomo dell’anomia -la fine del diritto- propone la defezione da Dio senza essere brutto.