Message de Mgr Viganò à propos des déclarations scandaleuses de Vincenzo Paglia sur la loi 194

Marco Tosatti

Chers amis et ennemis de Stilum Curiae, nous recevons et publions avec plaisir ce commentaire de l’archevêque Carlo Maria Viganò sur les incroyables paroles prononcées par Mgr Paglia concernant la loi 194. Il est étonnant que le Pontife régnant, si prompt à couper les têtes curiales et non, ne l’ait pas remarqué. Nous remercions MPI pour la traduction. Bonne lecture.

§§§

Déclarations scandaleuses de Mgr Vincenzo PAGLIA

Le Président de l’Académie Pontificale pour la Vie, Vincenzo Paglia, lors d’une interview accordée à RaiTre le 26 août (ici), a qualifié la tristement célèbre Loi 194 sur l’avortement de « pilier de notre vie sociale », scandalisant des millions de Catholiques italiens fidèles au Magistère qui encore se rappellent les paroles enflammées de Jean-Paul II contre cet horrible crime qui, en Italie, a sacrifié sur l’autel de l’égoïsme et de l’idéologie libérale antichristique plus de six millions de créatures innocentes.

La juste indignation du corps ecclésial face aux déclarations du Président d’une Académie voulue par Jean-Paul II précisément pour lutter contre l’avortement s’accompagne des applaudissements des partisans de la « santé reproductive » et de « l’interruption de grossesse », toujours prêts à accuser l’Église d’ingérence lorsqu’elle parle avec la voix du Christ, mais à la louer dès que ses pires représentants se prostituent à la pensée unique et font leurs les instances inhumaines du néo-malthusianisme.

En tant que Pasteur et Successeur des Apôtres, je ne peux que condamner avec la plus grande force les paroles scandaleuses de Paglia, qui contredisent l’Évangile et l’enseignement des Pontifes Romains.

Le Nouvel Ordre Mondial, les Nations Unies, l’OMS, l’Union Européenne, le WEF, la Commission Trilatérale, le Club Bilderberg et toutes les organisations qui suivent l’Agenda 2030 considèrent le meurtre barbare dans le ventre d’une créature innocente comme un droit, comme un « pilier de la vie sociale ». Il est emblématique et révélateur que la secte des apostats qui infeste la Hiérarchie Catholique et en a occupé les sommets se trouve alignée sur les positions idéologiques des ennemis du Christ non seulement dans des questions apparemment déconnectées – telles que le récit psychopandémique et l’idéologie verte – mais aussi dans la négation des fondements mêmes de la Loi Naturelle, y compris le respect de la vie de la conception à la mort naturelle.

Il est déconcertant que personne, parmi mes Frères dans l’Épiscopat, et encore moins parmi les membres du Collège des Cardinaux, n’ose élever la voix pour condamner les paroles délirantes de Paglia et exiger sa démission immédiate de l’Académie Pontificale pour la Vie.

Les fidèles, avertis par de bons prêtres, doivent se tenir à l’écart de ces loups déguisés en agneaux et prier le Seigneur d’intervenir pour sauver son Église, occupée par un Sanhédrin de personnes corrompues et perverses qui continuent à crucifier Jésus-Christ dans son Corps mystique.

+ Carlo Maria Viganò, Archevêque , 27 août 2022

©Traduction pour MPI de F. de Villasmundo relue et corrigée par Mgr Viganò

§§§

