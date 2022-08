Mons. Ics. Il Rescritto del Pontefice sullo IOR sa Tanto di Prelievo Forzoso…

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, appena tornati dalle vacanze (in parte forzatevi ricordate che Stilum per parecchi giorni a metà agosto none ra raggiungibile…) abbiamo trovato con piacere questo articolo di mons. Ics, che ci sembra molto interessante…buona lettura.

§§§

Caro Tosatti, bentornato. Le allego una decisione del santissimissimo padre che profuma tanto di prelievo forzato prossimo sui patrimoni di ricche Istituzioni della SS. Prego leggere sotto subito.

Inizio con alcune considerazioni, poi esprimerò e formulerò un paio di ipotesi sospette.

considerazioni:

– mi ha sorpreso che nel documento allegato non ne sia scritta la motivazione e gli obiettivi. Mistero?

– il documento non spiega quali siano le ” Istituzioni collegate con la SantaSede “. Si tratta solo di Apsa e BambinGesu, per esempio, oppure di tutte le Fondazioni che operano all’interno?, oppure anche Istituzioni ecclesiali necessariamente collegate alla santasede ( per esempio CL o OD? ).

– il documento fa riferimento all’ art 219 della CA Praedicate Evangelii, del marzo 2022 che deve interpretarsi nel senso che le attività di gestione patrimoniale e di depositario del patrimonio mobiliare ( non immobiliare attenzione ) della SS e Istituzioni collegate competono da domani in esclusiva allo IOR.

– il punto finale n 4 specifica che tutte dette Istituzioni, che posseggono patrimoni, in qualsiasi forma detenuti presso altre istituzioni finanziarie che non siano IOR, devono anzitutto informarlo e poi trasferire le risorse presso di esso entro 30 giorni dal 1 settembre 2022.

Faccio notare la ignoranza di chi ha redatto detto documento, per due volte dimostra di non conoscere neppure che vuol dire IOR. Scrive infatti “….in esclusiva allo IOR ” e poi scrive “… deve informare lo IOR “. Ora, chiunque dovrebbe sapere che IOR significa Istituto Opere di Religione, pertanto la dizione corretta, in uso in. Vaticano, è sempre stata: trasferire a IOR, informare IOR, e non: ” informare lo Istituto ” o ” trasferire allo Istituto. Passiamo oltre.

I SOSPETTI che verosimilmente vengono sono che qualcosa non vada per il verso giusto. IOR ha qualche problemino? Forse dovuto al crollo rendimento delle gestione e fuga clienti? Oppure crollo delle entrate, oboli vari, otto per mille, ecc. e invece crescita delle uscite? Soprattutto considerando che fino a qualche anno fa ogni anno Ior donava al Papa 50 milioni di euro per le sue spesuccie. La decisone è pertanto finalizzata solo alla crescita dei volumi gestiti per crescere le entrate grazie alle commissioni? ( mi auguro siano commissioni di mercato…. ma quando mai lo sapremo? )

Un altro sospetto sta nel fatto che con questo atto IOR potrà conoscere tutte le risorse di cui dispongono le Istituzioni collegate alla SS, conoscenza utilissima se fosse necessario chiudere ” buchi ” o deficit vari. Con un prelievo forzato naturalmente. Un potenziale esproprio, per questa ragione, fino ad oggi le Istituzioni collegate ( in vari modi ) alla Santa Sede non tenevano presso IOR che valori bassissimi ( giusto per avere il conto IOR ) Il resto veniva infatti fatto gestire da gestori professionali esterni.

Stiamo avvicinandoci piano piano alla auspicata chiesa povera. Che sopravviverà mangiandosi il patrimonio? Ma anche il patrimonio di altri destinato ad altre intenzioni? Ma ormai non si può più scappare. Siete prigioniere care istituzioni della Santa sede. Ma non lo avevate ancora capito?

§§§

