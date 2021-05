La feliz Alicia abortista y el asombro sin límites de un Observador Marciano

Marco Tosatti

Muy estimados Stilumcuriales, de vez en cuando el Observador Marciano me llama la atención por lo que podría definir como candor. Pero claro, él no vive en la Tierra, en Italia, donde se protege más a los gatos que a los niños en el vientre de sus madres, y donde hay quien considera un derecho que dos machos alquilen a una mujer y la embaracen (no personalmente, Dios no lo quiera…) y luego se lleven al bebé recién nacido. ¿Verdad, entiendes? Y de tal ley el jefe de los obispos dice que hay que cambiarla, ¡y no tirarla a la basura! ¡Pero qué sabrá nuestro Observador Marciano de eso! Buena lectura.

§§§

“Alicia abortista feliz”

Doctor Tosatti, he descubierto que en la tierra, su tierra, se pretende que existe el derecho de ser abortistas felices, lo que no me sorprende.

Me sorprende que los antiabortistas tengan que asumirlo, es decir, que tengan que entender que el aborto da la felicidad (que en cambio la maternidad habría quitado).

Por lo tanto, negar el aborto significa quitar la felicidad y el antiabortista es un ser que trabaja contra la felicidad humana, por lo tanto contra el bien común.

¿Podría explicar esto a Tony Brandi y a Coghe, a Puccetti, Gandolfini y compañía?

Como ustedes los terrestres leen menos los periódicos italianos que nosotros los marcianos, estoy seguro de que hago algo útil señalando a los lectores de Stilum Curiae un artículo aparecido hoy en el Corriere della Sera (ayer para los que lo lean, nota del editor), lunes 17 de mayo, página 31, firmado por Giusi Fasano: “El derecho a abortar y a no estar enfermo”.

El artículo se refiere a la campaña de información sobre la Ru486 (la famosa píldora para la interrupción farmacológica del embarazo), testimoniada por una mujer de 27 años (Alice Merlo), quien anuncia en su página de Facebook: “He abortado y me siento muy bien”.

El artículo dice que se trata de un derecho, de una ley del Estado, la 194 de 1978, y añade que ésta es la “civilización de la medicina”. Y hasta este punto el periodista hace una noticia comentada.

Donde va más allá, resbalando en una cáscara de banana, es cuando dice que los que no están de acuerdo con esta norma pueden luchar para cambiarla, pero lo que no pueden hacer es “invadir el terreno de la ilegalidad o cambiar el fanatismo con el derecho a la palabra” (refiriéndose manifiestamente a los movimientos Pro-Vida que, en su opinión, se han pronunciado contra los pro-abortistas en forma ilegítima e irrespetuosa).

Releamos la frase de la periodista, cuando escribe que no se puede “cambiar el fanatismo con el derecho a hablar”.

Pero gracias a la Ley Zan está ocurriendo exactamente lo contrario: <el derecho de expresión está siendo acusado de ser fanatismo>. ¿O no?

Después de la lectura de este artículo descubrimos que la señora Alice, feliz abortista, (también rima, ¿te has dado cuenta?) brinda un testimonio a favor de la campaña pro Ru486 que quiere la UAAR (unión de ateos agnósticos racionalistas).

Queridos antiabortistas, es este último hecho el que tienen que superar.

Observador Marciano

Publicado originalmente en italiano el 18 de mayo de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/05/18/alice-abortista- felice-e-lo-stupore- sconfinato-di-un-osservatore- marziano/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

