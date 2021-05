Alice Abortista Felice, e lo Stupore Sconfinato di un Osservatore Marziano.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, ogni tanto l’Osservatore Marziano mi colpisce per quello che potrebbe essere definito candore. Ma d’altronde, lui non vive mica sulla Terra, in Italia, dove si tutelano di più i gatti che non i bambini nella pancia della madre, e dove c’è che considera un diritto quello di due maschi di affittare una donna ingravidarla (non personalmente, Dio non voglia…) e poi portarle via il neonato. Diritto, capito? E di una legge così il capo dei vescovi dice che va cambiata, e non buttata nel cestino! Ma cosa ne può sapere il nostro Osservatore Marziano! Buona lettura.

§§§

“Alice abortista felice “

Dottore Tosatti, ho scoperto che sulla terra, la vostra terra, si pretende che esista il diritto di essere abortisti felici, il che non mi stupisce.

Mi stupisce che gli antiabortisti debbano farsene una ragione, cioè debbano capire che l’aborto dà la felicità (che la maternità avrebbe invece tolto).

Pertanto negare l’aborto significa togliere la felicità e l’antiabortista è un essere che opera contro la felicità umana, il bene comune pertanto.

Potrebbe spiegarlo a Tony Brandi e Coghe, a Puccetti, Gandolfini, e compagnia?

Poiché voi terrestri leggete i giornali italiani meno di noi marziani, son certo di fare cosa utile segnalando ai lettori di Stilum Curiae un articolo apparso sul Corriere della Sera oggi (ieri per chi legge, N.d.R.) lunedì 17 maggio, pagina 31, firmato da Giusi Fasano: “Il diritto di abortire e di non stare male”.

L’articolo si riferisce alla campagna di informazione sulla Ru486 (la famosa pillola per l’interruzione di gravidanza farmacologica) testimoniata da una signora di 27anni (Alice Merlo) che annuncia sulla pagina di Facebook: “Ho abortito e sto benissimo”.

Dice l’articolo che si tratta di un diritto, di una legge dello Stato, la 194 del 1978, aggiungendo che questa è “civiltà della medicina”. E fin qui la giornalista fa cronaca commentata.

Dove va oltre, scivolando sulla buccia di banana, è quando dice che chi non è d’accordo con questa norma può battersi per cambiarla, ma quello che non può fare è “sconfinare nel terreno della illegalità o scambiare il fanatismo con il diritto di parola”. (Manifestamente riferendosi ai movimenti Pro-Vita che, a suo dire, si sono espressi verso chi è a favore dell’aborto, in modo illegittimo ed irrispettoso).

Rileggiamo la sentenza della giornalista quando scrive che non si può “scambiare il fanatismo con il diritto di parola”.

Ma, grazie alla Legge Zan, sta accadendo esattamente il contrario, <si sta accusando il diritto di parola di essere fanatismo>. O no?

Seguendo la lettura di detto articolo scopriamo che la signora Alice, abortista felice, (fa anche rima, avete notato?) è testimonial a favore della campagna pro Ru486 voluta da UAAR (unione atei agnostici razionalisti) .

Cari antiabortisti, è di questo ultimo fatto che dovete farvene una ragione.

OM

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: aborto, corriere, marziano, zan



Categoria: Generale