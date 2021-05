OM, il Corriere e Alcune Folli Teorie Evoluzionistiche. Neanche su Marte….

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Osservatore Marziano è rimasto molto colpito da un articolo che ha incrociato sul web, proveniente da quello che una volta era un grande giornale, il Corriere della Sera. E che adesso…va be’, lasciamo perdere e vediamo che cosa ci scrive Osservatore Marziano.

Pillon, attento! i tuoi discendenti potrebbero esser gay per effetto della evoluzione…

Caro Tosatti, qui su Marte siam in subbuglio, ci stiamo domandando se è vero, come spiegato dalla teoria evoluzionistica della biologa terrestre qui sotto citata, che i nostri discendenti potrebbero evolvere in marzianogay.

La cosa ci preoccupa perché ci teniamo molto alla virilità e femminilità marziane, le altre categorie le lasciamo ai venusiani. Dice il Corriere on line di oggi 5maggio:

<La biologa Barbara Gallavotti, su La7 spiega: «L’omosessualità è prevista dalla natura e dall’evoluzione. È estremamente diffusa, ci sono 1500 specie nelle quali si sono visti comportamenti omosessuali”>.

Ora, questa biologa è nientepopòdimeno che discepola di Piero Angela, illustre ricercatore e scienziato, che solo per potere fare beneficienza fa qualche trasmissione televisiva divulgativa.

Ora la teoria evoluzionistica è una cosa seria (…bah!); per capirlo basterebbe andare su Focus: – L’evoluzione spiegata ai bambini – per capirlo, se riuscite a capire voi adulti di che stanno parlando questi folli inconsistenti divulgatori che spiegano ai bimbi che “discendiamo da pesci primitivi con mascella” (! prego andare a vedere).

Detto fra noi, voi terrestri ci fate venire i brividi…. Il nostro Ministro delle scienze, qui su Marte, ci dice che voi terrestri usate la teoria evoluzionistica per spiegare qualsiasi cosa sia inspiegabile (per voi naturalmente) oppure che pretendete negare ma non essendone capaci ci provate con l’evoluzione.

L’evoluzione in realtà è un fenomeno assolutamente scientifico e provabile entro limiti scientificamente osservati; sono le fantasie evoluzionistiche che non sono provabili perché fabbricate solo per spiegare cose altrimenti non spiegabili.

L’evoluzione di cui stiamo parlando invece, propone una spiegazione, anticreazionista, che pretende di spiegare la formazione del mondo fisico, delle specie viventi e persino della coscienza, con un processo di sviluppo non osservato e non documentabile scientificamente, ignorando tanti “passaggi” (anelli mancanti).

La vostra simpatica biologa divulgatrice che nega l’immutabilità della specie arriva a negare l’immutabilità del sesso.

Così la discendenza di Pillon potrebbe diventare gay, così come quella (meno probabile) di gay dichiarati, potrebbe evolvere al contrario.

Il teologo Gesuita Teilhard de Chardin, che teorizzò l’evoluzione dei dogmi e della dottrina di fede, aveva persino previsto che la fede cattolica di un pontefice potesse evolvere in fede protestante, o magari in buddismo, in new age, o magari anche in gnosi?

Avesse previsto correttamente?

OM

E vorrei arricchire questo commento con un breve excursus di cui ringrazio Nelle Note Redazione, Gruppo su Facebook, che chiarisce molto bene il tema:

SI PUÒ PARLARE DI OMOSESSUALITÀ ANIMALE?

Periodicamente, e soprattutto in contemporanea con discussioni politiche che riguardano il mondo LGBT+, viene riproposto il tema dell’omosessualità animale come prova della “naturalità” di questo comportamento anche per la specie umana.

Naturalmente è vero che i comportamenti omosessuali sono molto diffusi in natura, ma appunto si tratta di “comportamenti omosessuali” la cui origine e significato hanno poco o nulla a che vedere con l’omosessualità degli esseri umani. Non a caso gli zoologi si raccomandano di non usare il termine “omosessuale” applicato agli animali proprio perché profondamente legato alla cultura e socialità umana:

Scientific writing would benefit from reserving this anthropomorphic term for humans and not using it to describe behavior in other animals, because of its deeply rooted context in human society

(Bailey & Zuk, 2009)

Viene raccomandato inoltre di non considerare la locuzione “comportamento omosessuale” come sinonimo di orientamento sessuale, identità sessuale, preferenza sessuale del partner o altre categoria della sessualità umana (Sommer & Vasey 2006)

Fra le 1.500 specie che praticano l’omosessualità gran parte sono invertebrati, anfibi, rettili, ossia specie evolutivamente lontanissime dagli esseri umani. I maschi dei rospi comuni (Bufo bufo) ad esempio, durante il periodo degli amori, non discriminano bene i sessi per cui finisce che a volte copulino fra di loro. Tuttavia il rospo oggetto di amplesso di un altro maschio emette un verso stereotipato che induce induce il copulatore a lasciarlo stare. Probabilmente in questa specie il riconoscimento sessuale non è stato favorito perché l’accoppiamento maschio-maschio è poco costoso da un punto di vista evolutivo. Nei serpenti giarrettiera (Thamnophis sirtalis parietalis) alcuni maschi imitano le femmine nelle dimensioni e nelle emissioni di ferormoni finendo con essere corteggiati da altri maschi in assenza di femmine. Ma questo comportamento probabilmente non dipende da un mancato riconoscimento sessuale; attirare un altro maschio come corteggiatore permette ai maschi solitari una migliore termoregolazione e quindi serve a proteggere se stessi.

Naturalmente sono stati osservati comportamenti omosessuali anche in molte specie di mammiferi fra cui molti primati. Ma qual è il significato di questi comportamenti? Molto spesso il comportamento omosessuale sia fra maschi che tra femmine ha una funzione prettamente gerarchica in cui l’individuo dominante sottomette quello di rango inferiore. Oppure può avere una funzione sociale di rafforzamento dei legami di gruppo, di facilitare la riconciliazione fra individui dopo un conflitto così come di addestramento ai futuri rapporti eterosessuali soprattutto fra gli individui adolescenti. I rapporti esclusivamente omosessuali sono però estremamente rari e limitati a condizioni (innaturali) di cattività.

Questi esempi ci fanno capire come i comportamenti omosessuali degli animali e l’omosessualità umana siano fenomeni difficilmente paragonabili.