Nobile: los Grandes Lobbies, el Comunismo y el Globalismo Animal

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, los tiempos difíciles que vivimos (et peiora veniunt…) provocan esta reflexión de Agostino Nobile, como siempre estimulante e interesante. Buena lectura y meditación…

COMUNISMO, COVID-19 y la ALTA FINANZA

El que se autodefine marxista, mientras afirma que combate contra los poderes de las altas finanzas, se sorprenderá al saber que Lenin fue subvencionado por los grandes capitalistas. Pienso que esta ambigüedad, o ignorancia, es una de las piezas que podría ayudarnos a entender la situación creada por el Covid19 y la imposición anticientífica de las mascarillas y los confinamientos, apoyados principalmente por la izquierda.

Aunque a menudo ha escapado al control de los grandes financieros, el comunismo siempre ha sido el puño de hierro de los capitalistas. Cuando los títeres rojos han intentado liberarse de sus garras, el gran capital ha utilizado la derecha violenta. En el caso contrario, la derecha ha sido sostenida para derribar a la izquierda. Cuando falta la alternativa recurren a las bombas. En el caso de la Siria laica de Assad, utilizaron islamistas y bombas. Los que mueven los hilos son siempre los mismos.

Los Black Lives Matters, por ejemplo, que son marxistas declarados, no son más que el bastón de los Demócratas. Al igual que los idiotas que quieren borrar la Historia, la raza blanca y todo lo cristiano. Por cierto, hoy mismo he leído que los lesbo-marxistas fundadores de los BLM están actuando como sus compinches. Con el dinero que recibieron se compraron una propiedad de 2.370 metros cuadrados al mísero costo de 1,4 millones de dólares.

En 1973 Estados Unidos legalizó el aborto en el país, pocos años después los comunistas europeos hicieron todo lo posible por legalizar el aborto. Gracias a toda la izquierda y a los medios de comunicación en manos de los capitalistas, el 22 de mayo de 1978 se legalizó en Italia. Hoy, siempre la izquierda, hace una guerra sin cuartel para acoger a los inmigrantes ilegales. ¿Motivo? Faltan unos seis millones de italianos (abortados gracias a sus leyes) y no tenemos suficientes brazos de trabajo. Hacen y destruyen. Sobre todo, destruyen.

Siempre los rojos, a través de huelgas ad libitum han dañado la economía italiana, pocos años después fueron de los primeros en querer vender las joyas industriales italianas para enriquecer a los lobbies de la gran finanza.

Los señores de la alta finanza y los comunistas detestan la única religión que ennoblece al hombre: el cristianismo. No es casualidad que los demócratas estadounidenses rechacen el ingreso de miles de cristianos que han huido de las guerras infligidas en Irak y Siria que ellos mismos crearon, favoreciendo la entrada de musulmanes. En Italia y Europa los partidos de izquierda, con Bergoglio, siguen el mismo criterio. La izquierda ha vomitado veneno sobre Ratzinger, pero admira a Bergoglio, que junto a ellos pide el ius soli para cientos de miles de musulmanes que viven en Italia.

Como demuestra la historia, el comunismo nunca ha elevado a la clase trabajadora, sino que ha empobrecido económica y culturalmente a las poblaciones oprimidas. No hay un solo país cristiano, budista, musulmán, confuciano, etc. que haya podido elevarse bajo esta ideología. Es decir, ninguna cultura ha sido capaz de asimilar una política antihumana y por tanto satánica como el comunismo. Y que no se diga, como afirman los sobrevivientes, que el fracaso fue causado por hombres que traicionaron el pensamiento marxista. En realidad, la ideología se ha aplicado con celo en todos los contextos sociales. El ateísmo trajo un inmenso sufrimiento, el estatismo destruyó todas las economías.

Como hemos dicho, el comunismo pudo realizarse gracias a la financiación de la alta finanza. Los magnates de aquellos años querían poner en práctica las teorías de Marx-Engels, para ver con hechos si la abolición de la propiedad privada podía corresponder a sus intereses. Por razones de espacio no puedo detenerme, pero para conocer más recomiendo los libros del historiador Antony C. Sutton, los cuales nos ofrecen todos los elementos y movimientos bancarios que movieron millones de dólares en las bolsas del comunismo y del nazismo. Aleksandr Solzenycyn también habla de la financiación de los bolcheviques en las páginas de su Lenin en Zúrich.

Sobre la financiación por parte de Wall Street de los dos totalitarismos del siglo pasado, el historiador Oscar Sanguinetti en su artículo “Las fuentes financieras del comunismo y el nacionalsocialismo”, publicado en septiembre de 2012, entre otras cosas escribe: “La explicación del aparente comportamiento contradictorio de la élite super capitalista internacional -apoyando económicamente a hombres y movimientos políticos que se declaran enemigos mortales del capitalismo y de la propiedad privada- hay que buscarla en el hecho de que este ambiente está cada vez más infiltrado por doctrinas e ideales de origen masónico-esotérico, que propugnan una reorganización universal de la vida económica y política en sentido sinárquico -es decir, de UN ÚNICO GOBIERNO MUNDIAL- y en la perspectiva de la planificación de las economías nacionales y su coordinación a nivel internacional por un único centro, en un contexto de tecnocracia, laicismo y socialismo de tipo “fabiano” -es decir, reformista, gradualista y “liberal”, de matriz típicamente anglosajona y protestante. Según esta visión del mundo, los hombres de las multinacionales y los financieros privilegian el momento socialista en el socialismo bolchevique, esperando una evolución del bolchevismo en un sentido más “liberal”, pero anteponiendo el beneficio de los hechos consumados -la demolición de un orden plurisecular- a la perfecta implementación del modelo de la sociedad secreta”.

El historiador Sanguinetti parece describir la situación actual, sólo que hoy ya no es secreta. Gracias a la información más corrupta y pusilánime de la historia, se nos está diciendo en la cara en forma impúdica.

La falsa pandemia de Covid-19 confirma que los gobiernos, especialmente en Occidente, están subyugados por las grandes compañías farmacéuticas, los magnates y las grandes empresas tecnológicas. Se han arrodillado a esta banda de malhechores hundiendo la economía y creando un daño incalculable a las poblaciones. Los think tanks, los lobbies globalistas como los que se reúnen anualmente en Davos, el grupo G30, etc., están diciendo implícitamente que ya no son los gobiernos elegidos democráticamente los que van a dirigir a sus pueblos, sino ellos mismos.

Hoy, más que nunca, la política está controlada por la gran finanza que pretende una forma de comunismo globalizado. De hecho, China está cada vez más cerca, no porque Xi Jinping sea el mejor, sino porque está apoyado por los grandes financieros internacionales. Según sus planes, no será un Estado totalitario el que controle su país, y mucho menos un gobierno democráticamente elegido, sino los que producen el dinero. Gobiernos como el de China desempeñarán el papel de guardianes. Controles exhaustivos y crédito social https://www.marcotosatti.com/ 2020/06/10/lallarme-di-nobile- il-prossimo-virus-e-il- credito-sociale/. No es casualidad que Trump, el del America First, haya sido atacado por todos los gobiernos y medios de comunicación del mundo.

En la actualidad, con la llegada de Biden a la Casa Blanca, parece que entre China y Estados Unidos hay algunas fricciones económicas y geopolíticas, aunque más atenuadas desde la época de Trump. Esto llevaría a pensar que Xi Jinping no quiere bajarse demasiado los pantalones y quiere quitar del medio a los nombres habituales de la alta finanza. O tal vez, detrás de la ostentosa confrontación, la alta finanza ha dado luz verde a China para hacer lo suyo. Véase la agresión al pueblo de Hong Kong y el golpe de Estado en Birmania. Ya veremos.

Sin embargo, los grandes lobbies siempre intentarán establecer lo que no pudieron conseguir con el comunismo soviético, añadiendo el globalismo animal al estatismo antiliberal. El Covid-19 les dio la oportunidad de tantear el terreno, llamado ingeniería social. Todo depende del nivel de respuesta del pueblo. Si permanece contrito y resignado como un cordero para el sacrificio, darán el siguiente paso. De lo contrario, crearán la siguiente oportunidad, viral, económica o reduciendo drásticamente, quizás con una falsa bacteria patógena, la producción de trigo. Los señores ricos no duermen por la noche para procurar el terror y la muerte.

En la base de sus planes está la desprivatización totalitaria. Cada individuo tendrá un salario mínimo indispensable y un techo, pero no será propietario de nada. Ni siquiera sus hijos. Planean tratarnos más o menos como cerdos. Para aniquilar cualquier reacción, llevan décadas provocando los genitales con una pornografía desenfrenada. Tanto es así que a ningún gobierno se le ocurriría prohibirlo en las redes sociales. Si alguien pronuncia una frase que no es políticamente correcta, es apaleado por los medios de comunicación de izquierdas o perseguido legalmente. Pero el porno navega libremente entre las manos de los niños.

Mientras los imbéciles bailan, se emborrachan, se drogan y fornican como conejos, ellos los eutanasian en cuanto terminan de producir. También en este caso, la izquierda es la abanderada de todo lo destructivo: el aborto, la eutanasia, el útero de alquiler, el matrimonio entre personas del mismo sexo, los niños arrancados a las familias para darlos en adopción a parejas homosexuales, etc.

Pero hicieron las cuentas sin los millones de seres humanos pensantes y enfadados. El Covid-19 tiene el único mérito de despertar a la mayoría de los pueblos. El año pasado y recientemente escribí que necesitamos un nuevo Nuremberg. Este año hay lo gritan cada vez más personas, y espero que los jueces honestos, las Fuerzas de Defensa y la Policía, conscientes de las bravuconadas que llevarán a sus familias a la picadora de carne, cumplan con su deber a fondo.

Agostino Nobile

Publicado originalmente en italiano el 22 de abril de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/04/22/nobile-le-grandi- lobbies-il-comunismo-e-il- globalismo-animale/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

