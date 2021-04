Mascarucci: Il Problema è il Vaticano II, più che i Due Papi Coesistenti.

Carissimi Stilumcuriali, il collega Americo Mascarucci ci offre questa riflessione sul dibattito che si è svolto anche su queste pagine relativamente alla presenza di due papi, evento certamente unico nella storia della Chiesa moderna. Buona lettura.

Nei giorni scorsi il collega di Libero Andrea Cionc i è tornato a porre interrogativi in merito alla questione ormai dirimente su chi sia “veramente” il papa fra Benedetto XVI e Francesco. Cionci ha chiesto che sia fatta finalmente chiarezza per rispetto di 1.285.000.000 cattolici che hanno il diritto di avere risposte, dopo che da più parti è stata messa in dubbio la legittimità della Declaratio con cui Ratzinger si è dimesso e che illustri canonisti hanno giudicato “non valida” per una serie di vistosi errori in essa contenuti. In più ad accrescere dubbi si è aggiunta un’altra serie inquietante di circostanze che deporrebbero a favore della tesi secondo cui il papa tuttora in carica dal punto di vista canonico sarebbe Benedetto XVI.

E’ altamente probabile che in quell’incontro proprio Martini possa aver “consigliato” a Ratzinger di dimettersi palesando un’offensiva molto forte dei progressisti contro di lui). In più resta da chiarire perché Benedetto XVI sia rimasto in Vaticano, continui a vestire di bianco, continui a firmarsi “sommo pontefice”, si sia ritagliato il ruolo di “papa emerito” figura mai esistita nella storia della Chiesa e non abbia mai voluto chiarire pubblicamente i motivi della sua rinuncia, né rispondere mai in maniera diretta alle obiezioni circa l’illegittimità delle sue dimissioni. Le dichiarazioni in cui riconoscerebbe Francesco come papa legittimo ribadendo quel suo “il papa è uno solo”, sono giunte a noi attraverso dichiarazioni di stampa riportate dai media e di volta in volta fatte filtrare dal Vaticano col contagocce.

Stando alle dichiarazioni rilasciate da un illustre componente di questa conventicola progressista e liberale, il cardinale belga Godfried Maria Jules Danneels, non soltanto il gruppo si sarebbe riunito prima del conclave accordandosi sul nome del porporato argentino, ma avrebbe anche fatto pressioni per costringere Benedetto XVI a dimettersi (a proposito, non si è mai saputo cosa si siano detti Ratzinger e Carlo Maria Martini quando si incontrarono a Milano il 2 giugno del 2012 due mesi prima della morte dell’ex arcivescovo di Milano e componente di spicco del gruppo di San Gallo.

In primo luogo resta da chiarire il ruolo giocato nel conclave del 2013 dalla cosiddetta “mafia di San Gallo” per far eleggere Bergoglio contravvenendo alle disposizioni della Costituzione apostolica Universi Dominici Gregis di San Giovanni Paolo II che sancisce: “I Cardinali elettori si astengano, inoltre, da ogni forma di patteggiamenti, accordi, promesse od altri impegni di qualsiasi genere, che li possano costringere a dare o a negare il voto ad uno o ad alcuni. Se ciò in realtà fosse fatto, sia pure sotto giuramento, decreto che tale impegno sia nullo e invalido e che nessuno sia tenuto ad osservarlo; e fin d’ora commino la scomunica latae sententiae ai trasgressori di tale divieto. Non intendo, tuttavia, proibire che durante la Sede Vacante ci possano essere scambi di idee circa l’elezione”.

Da qui quindi le richieste di Cionci a che sia fatta definitivamente chiarezza. In che modo? “Bisogna indire SUBITO – scrive – una CONFERENZA STAMPA COL PRIMO PAPA, prima che lasci questo mondo. Che sia intervistabile LIBERAMENTE da giornalisti di TUTTE le testate (non solo da quelle amiche del secondo papa) per fornire RISPOSTE CERTE A DOMANDE CHIARE, di fronte alle TV e in diretta mondiale. Oppure, si apra immediatamente un SINODO fra i vescovi o un dibattito PUBBLICO fra canonisti per verificare se il primo papa si è dimesso legalmente o no”.

Invece pare che da questo orecchio in Vaticano non vogliono proprio sentire. Nel mio ultimo intervento alcuni sacerdoti amici di Stilum Curiae mi hanno fatto giustamente osservare che la scomunica di don Enrico Bernasconi era inevitabile nel momento stesso in cui il sacerdote ha rotto la comunione con il Santo Padre, ossia con Francesco che lui però considera illegittimo. Non sono un canonista, quindi come ho già scritto non intendo entrare nel merito delle questioni prettamente giuridiche; ritengo tuttavia che non possa la Chiesa risolvere il problema scomunicando chi lo solleva, indipendentemente dal fatto che dal punto di vista procedurale canonico la scomunica sia inoppugnabile.

Perché, se su milioni di cattolici una buona parte è convinta che Benedetto XVI sia ancora il vero papa e Francesco una sorta di “abusivo”, allora questo sospetto supportato da una serie di elementi giuridici che porterebbero a considerare certe ricostruzioni perfettamente legittime, deve essere confutato “senza se e senza ma”. Perché come ci insegna Gesù “sia il vostro parlare si, si, no, no, il di più viene dal Maligno”. E allora non si può che sottoscrivere e rilanciare l’appello di Andrea Cionci affinché al più presto sia fatta chiarezza. Dubito tuttavia che questa chiarezza possa arrivare direttamente dal “papa emerito” che diversamente da chi si ostina a raffigurarlo come perfettamente lucido, temo non abbia né la forza, né appunto la necessaria lucidità per farlo. Una convinzione che ho maturato ancora di più dopo aver letto l’ultima intervista di Massimo Franco e dalla quale traspariva evidente come ogni parola dell’emerito fosse filtrata e (liberamente) interpretata da padre Georg Gaenswein che i maligni dipingono come una sorta di “guardiano” di Ratzinger per conto di Bergoglio.