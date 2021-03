Laporta. Le Palme sono un Gadget? Forse, ma un Gadget di Fede Vera.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, il generale Piero Laporta ci ha inviato questa riflessione – nobile e indignata – a difesa di quella religiosità popolare che può manifestarsi anche in forme semplici, ma profondamente sincere e sentite. Personalmente, ritengo che la messa della domenica delle Palme sia uno dei momenti più toccanti e profondi di tutta la liturgia, anche di più della Pasqua e del Natale. Il salmodiare della Passione ci obbliga guardare dentro il mistero della natura umana, la nostra povertà, il nostro facile entusiasmo, le nostre profonde viltà e tradimenti. Siamo tutti Pietro, e sapessimo piangere amaramente anche noi. Buona lettura.

§§§

Facebook, santa Domenica delle Palme. Una Lucia Guida ostenta il suo distacco dal popolo di Dio, quei semplicioni,come me intenti a celebrare il trionfo di Nostro Signore per le vie di Gerusalemme. Offro questo aneddoto a Stilum Curiae sullo smarrimento dilagante anche fra i cattolici più insospettabili: «Se devo essere sincera, a me la Domenica delle Palme non è mai piaciuta» sostiene Lucia Guida «È una festa che mi ha sempre lasciata perplessa. La stessa gente che accoglieva festante Gesù, pochi giorni dopo avrebbe gridato “Crocifiggilo” o sarebbe stata zitta mentre Gli veniva preferito Barabba. E poi il Vangelo è quello della Passione, e io non riesco ad ascoltarlo (quello, come la Via Crucis, in generale) senza provare dolore. Niente, come “festa” non l’ho mai capita».

La stessa gente? Tutta, indistintamente? Da dove le viene questa certezza signora Guida? Su Facebook si leggono migliaia di stupidaggini, una più o una meno, il mondo non cambia. Mi proposi insomma lasciar correre, quando m’accorsi che le venne in soccorso addirittura Costanza Miriano. Costei ha scritto passi per me memorabili sulla sofferenza, sull’aborto, sui temi fondamentali per i cattolici. Miriano ha un largo seguito, ha un blog importante. Essa ha dunque una grande responsabilità. Non di meno sulla celebrazione delle Palme precipita a sua volta, la Miriano, in un qualunquismo da bar dello sport, avallando le tesi della Guida: «Sì infatti è il tradimento che si ricorda con quelle palme, e poi la corsa della gente al gadget» ???risponde la Miriano.

Pensieri che mi appaiono del tutto inappropriati, nella loro superbia elitaria, tanto quello lamentoso della Lucia Guida, quanto quello perentorio e sprezzante della Costanza Miriano. Ambedue contribuiscono significativamente a traviare le coscienze già massacrate dagli apostati vaticani e dal loro capo.

Al contrario di quanto Guida e Miriano sostengono, la celebrazione delle Palme riafferma che la Santa Croce è (stata) necessaria a causa d’una porzione d’umanità, quella che ha tradito (e tradisce oggi) Nostro Signore. L’Umanità non è solo cattiveria e abominio. La celebrazione delle Palme riafferma pure che c’è anche una Gerusalemme che ama Gesù e concorre al disegno di Nostro Signore.

Proprio quanto scrivono la Guidi e la Miriano dimostra l’urgente necessità di celebrare la Speranza – virtù teologale – affinché la disperazione non prevalga nell’imminenza del supplizio; affinché il supplizio stesso non sia banalizzato in un’annuale doverosa mangiata e in uno scambio d’auguri per non si sa che cosa. La Santa Pasqua consegue alla Quaresima e alla Domenica delle Palme. Cristo è risorto.

Gesù, il quale sa perfettamente che cosa lo attende, chiama a raccolta le anime buone di Gerusalemme e così trova il coraggio umano di farsi crocifiggere per i suoi crocifissori.

Non è affatto vero e neppure sensato affermare che tutta la folla plaudente Cristo sia trascolorata in crocifissori. È un pensiero privo di logica, come tale lontano da Dio. La lettura di Maria Valtorta potrebbe confortare ma è persino superflua. È sufficiente il Santo Vangelo. Cristo non è stato crocifisso “dagli ebrei” bensì da un folto gruppo di malvagi al potere e da un loro servo prezzolato, Giuda. Il sinedrio e le sue cerchie, le conventicole di Barabba, Pilato e i suoi soldati (che ebrei non erano certamente) e quanti – allora come oggi – anteponevano l’imperatore alla loro coscienza, antepongono la salute alla libertà, antepongono la salute alla sacralità dell’Eucaristia, antepongono se stessi e il proprio io a Dio. Perderanno tutto e se stessi. Non lasciamo quindi circolare indisturbato il pensiero caldeggiato dalla Miriano e dalla Guidi, una sorta di “Dio e io” inappropriato sotto molti aspetti, oltre che pervaso da un malcelato narcisismo

Leggete Agostino Nobile, per favore. Nessuno ha il copyright del vittimismo, come pure della bontà e della Fede. Le posture elitarie ci fanno servi del mondo, proprio com’è accaduto a Bergoglio, a Mattarella e ai vertici d’ogni specie, inconsapevoli (speriamo) del proprio abominio.

La comunione dei Santi non è una formula vieta. Nessuno ha il diritto a reputarsi isolato e quindi (pensiero inconfessato) migliore degli altri. Lunedì Stilum Curiae ha pubblicato una commovente riflessione – che suggerisco vivamente a Guidi e Miriano – sull’unità fra Dio e popolo, fra la sofferenza della Croce e noi poveri credenti. Questo discende dal discernimento, figlio legittimo della Fede. Nessuno ha il diritto d’accollare il deicidio a un’etnia, indiscriminatamente. Se così facessimo perderemmo la dignità come l’hanno persa quegli ebrei – non tutti gli ebrei – quelli accaniti maliziosamente e indiscriminatamente contro Cristo e il suo popolo, contro S.S. Pio XII, accusandoli per l’Olocausto. È una comoda via di fuga per evitare di additare, ieri come oggi, uno ad uno i veri traditori, di ieri e di oggi, del Cristo Crocifisso così come degli ebrei gasati anche per mano degli ebrei come Soros.

Occorre quindi l’umiltà che ci fa sentire nel “Dio e Popolo”, nel binomio che ha dato fondamento ai regni duraturi. L’umiltà è figlia della carità e della misericordia, quelle vere, non le sosia traviate, passeggiatrici oggi sotto le colonne del Bernini.

Avverto quindi negli accenti della Miriano il medesimo disprezzo verso il popolo che si reca a San Giovanni Rotondo da Padre Pio e ne torna coi “gadget” del Santo, venduti loro dai medesimi che li disprezzano. Chi sono i malvagi, i figli di Dio, assetati di certezze o gli ipocriti sprezzanti, come quel vescovo di San Giovanni Rotondo che nega i Santi Sacramenti agli ammalati di Covid nell’ospedale di Padre Pio?

È inaccettabile che la Miriano stigmatizzi come “corsa al gadget” il genuino desiderio del Popolo di Dio di agitare una santa Palma contro i demoni che infettano le coscienze i presbiteri e i cattivi maestri prima che le cellule.

Miriano stigmatizza senza spiegarselo lo smarrimento del discernimento di quanti incapaci di leggere il simbolo come conseguenza della Fede e non viceversa. Alla povera gente può succedere, è comprensibile che accada. Non per questo meritano il dileggio dei sapienti di San Giovanni Rotondo, del Sinedrio o delle Miriano. Le parti avverse e i loro servi – consapevoli di questa posposizione nelle coscienze – si prodigano con zelo per drammatizzarla, svilendo il “gadget” e, a loro volta, esibendosi in narcisistica solitaria in tivvù, su FB o in piazza san Pietro. Suggerirei a Miriano di continuare a distinguersi da questi abomini. Durante la Santa Messa delle Palme, la colf rumena, a pochi banchi dal mio, umilmente e fermamente baciava devotamente la santa Palma, benedetta quasi clandestinamente in una Chiesa che si vorrebbe apostatizzare nel laogai, nella finanza inclusiva d’un papa multimilionario e infine nella superbia, pure quella superflua di Facebook.

Dio e Popolo, è l’unica risposta credibile nella Fede, nella politica e nella vita d’ogni giorno. Né il virus né le sue demoniache conseguenze sono una scusante, tutt’altro, per le ostentazioni elitarie di cattolici, illustri o ignoti che siano; ostentazioni appaiate a quelle dei radical chic in politica.

Piero Laporta

www.pierolaporta.it

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: domenica delle palme, laporta



Categoria: Generale