Nobile: Il Copyright del Vittimismo, e gli Orrori, anche Attuali, Taciuti.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Agostino Nobile affronta oggi il tema del copyright del vittimismo, e cioè come accada che solo alcuni orrori abbiamo l’onore delle prime pagine, e della deprecazione, mentre altri passano sotto silenzio. Buona lettura.

§§§

IL COPYRIGHT DEL VITTIMISMO

Il buonismo è una ideologia creata per tappare la bocca alla ragione, il vittimismo per attaccarla.

Del buonismo parleremo in un prossimo articolo, oggi vogliamo dire qualcosa sul vittimismo a senso unico.

Della Shoah avvenuta durante le seconda guerra mondiale ormai si parla quotidianamente. A parte il bombardamento mediatico quotidiano, ricordare le nefandezze del nazismo è cosa buona, ma non possiamo dimenticare le altre mattanze per fare piacere a una sola parte.

Perché i governi e i media si preoccupano così tanto di parlare di fatti avvenuti nel secolo scorso durante le dittature e si tace sugli oltre 200milioni di cristiani umiliati, criminalizzati, perseguitati e massacrati ogni anno? Vorremmo una risposta, magari direttamente dal presidente Mattarella che sempre più spesso ricorda l’abominio attuato dai nazisti.

Bergoglio, seguendo il copyright del vittimismo, bacia le mani ad alcuni importanti sopravvissuti alla Shoah https://www.youtube.com/watch?v=MLBfvhEbdmE. Ma nel suo viaggio a Lampedusa nel 2016 non bacia le mani ai sopravvissuti cristiani scappati dall’Isis. Fa ancora di più. Sembra che nessuna famiglia cristiana avesse le carte in regola, così invita in Vaticano unicamente famiglie musulmane. La scusa, oggettivamente, fa ridere i polli. Tanto più che dopo Lampedusa il vescovo di Roma, minacciando i cristiani con anatemi iperbolici, chiede ossessivamente le porte aperte per tutti i musulmani senza documenti. Fatto sta che a Lampedusa Bergy umiliò pesantemente e lasciò nella disperazione centinania di famiglie cristiane scappate dalle grinfie islamiste. Morale? Più ammazzi cristiani più sei premiato. Anche dal papa.

Dopo i massacri avvenuti nei conflitti di Iraq e Siria, che hanno causato la fuga di milioni di cristiani privati delle loro case e dei loro averi, nessuno ne parla più. I musulmani dell’Isis, appoggiati dai governi statunitense, britannico e quello israeliano che nei propri ospedali curava i feriti dei mercenari dell’Isis, hanno eliminato centinaia di migliaia di cristiani, bruciati vivi, crocefissi o appesi come animali su ganci da macello. Per non dimenticare invito il lettore di guardare questo video: https://www.ilgiornale.it/video/cronache/lultima-esecuzione-dellisis-uomini-macellati-bestie-1306186.html

L’ultima carneficina di questi giorni l’abbiamo nella regione del Tigrai, nel nord dell’Etiopia, dove le donne vengono torturate, violentate e massacrate con metodi talmente brutali che solo uno psicotico potrebbe concepire https://www.tempi.it/massacri-stupri-di-gruppo-pulizia-etnica-in-tigrai-e-genocidio/

Giornali del mainstream e Tv, ovviamente, non ne hanno parlato. Ma Mattarella ci ha messo una toppa. Si fa per dire. Pochi giorni dopo il massacro nel Tigrai il presidente italiano e cattolico ha nuovamente ricordato la Shoah.

La motivazione che privilegia la Shoah sembra essere il numero dei morti fatti da Hitler e il metodo utilizzato. Per noi i morti ci sono sia quando sono milioni sia quando sono decine o migliaia. Tuttavia, se vogliamo fare pignolerie numeriche e di metodo, in quattordici secoli, per diritto divino i musulmani hanno schiavizzato e ammazzato un numero di cristiani che superano ampiamente il numero dei morti della Shoah. Senza contare che a partire dal secolo scorso i comunisti hanno massacrato altri milioni di cristiani.

Grazie al copyright vittimista gli odiatori di Cristo ottengono due piccioni con una fava. I cristiani perseguitati e morti ammazzati per la loro fede non solo non esistono, devono vergognarsi della loro storia. Bergoglio, Mattarella, politici, giornalisti & compagnia bella se ne rendono conto o hanno dimenticato che dove non c’è dignità non c’è l’uomo?

Agostino Nobile

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: etiopia, shoah, tigri, vittimismo



Categoria: Nobile