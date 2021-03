Pezzo Grosso Risponde a BDV: So io Dove sono Andati i Giornalisti…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Pezzo Grosso ha letto l’articolo con cui Benedetta De Vito lamentava – giustamente – il declino di una categoria fondamentale per la democrazia, e cioè quella dei giornalisti. E ha voluto dire la sua, come state per leggere…dando una mano, come si dice a Roma, giù per la discesa. Buona lettura.

§§§

Caro Tosatti, vorrei rispondere a Benedetta De Vito.

Io so dove son andati a finire i grandi veri giornalisti: quelli che non sono andati ad Avvenire, sono a Repubblica.

Il miglior esempio lo da tempo ormai il pupillo di Scalfari e aspirante biografo di Bergoglio, il grande, grandissimo Miguel Gotor, ex deputato del PD, ecc..

Su Repubblica di oggi (ieri per chi legge, n.d.r.) il nostro Gotor scrive un pezzo sublime di adorazione di papa Francesco (secondo la scuola scalfariana) portandolo ad essere quello che il papà di Gotor (Scalfari) gli ha commissionato.

Ecco cara Benedetta dove è un vero grande giornalista, uno scultore, un architetto del giornalismo che crea immagine, un giornalista che si occupa persino di rimodellare la figura del – Servo dei servi di Dio – con un articolo dal titolo: “I tre vaccini di Francesco” –soprattitolo: “Il papa simbolo contro il Covid”.

Accipicchia! mi son detto, magari il papa era stato contagiato, si è curato, è guarito e ora racconta il suo calvario e la sua vittoria contro il male.

Un po’ come ha fatto un altro personaggio dimenticato che necessitava far parlare di sé, come Mario Monti, in pratica.

Ed invece no. Bergoglio è simbolo contro il Covid per tre ragioni che il nostro Gotor trae dall’ultimo dei mille libri scritti da Francesco e su Francesco ogni mese.

In questo libro richiamato da Gotor, Bergoglio assume il valore ed assurge a simbolo della lotta contro il Covid, per tre fatti, ATTENZIONE!: – Una polmonite presa 64 anni fa, nel 1957. – Lo “sradicamento” dalla sua amata Argentina per andare a studiare in Germania nel 1986. – La sofferenza per la trombatura al dottorato e “l’esilio” a Cordoba (nel 1990-92) per cercare di studiare con maggior impegno.

In pratica in tutta la sua vita Papa Bergoglio ha sofferto il dolore assimilabile alla pandemia Covid grazie a un raffreddore peggiorato drasticamente, all’Erasmus in terra teutonica, e alla bocciatura agli esami.

E per questo ha diritto ad esser considerato simbolo vivente della lotta contro il COVID. Se la geniale e coraggiosissima Silvana De Mari volesse, le suggerirei di inventare un nuovo farmaco preventivo anticovid, che in onore dell’eroismo di Bergoglio, potrebbe chiamare “ Bergoeparina” o persino inventare un vaccino da sperimentare che potrebbe chiamare Bergoastrozeneka

Il resto dell’articolo sembra ispirato a mussoliniana memoria ricordando i grandi momenti di coraggio e sprezzo del pericolo da parte del Papa quando fece la sua camminata da solo, sotto pioggia torrenziale, in via del Corso il 15 marzo 2020 e la preghiera, sempre solo, (ai gabbiani) in piazza San Pietro il 27 marzo, entrambe per lottare contro il Covid…

Ora, cara Benedetta, mi dica lei se questo non è un grande giornalista.

PG

§§§

Tag: bergoglio, de vito, goto, scalfari



Categoria: Pezzo Grosso