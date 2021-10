Pezzo Grosso: se Papa e Vaticano Sorridono all’Ultra-Abortista Pelosi…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Pezzo Grosso commenta da par suo gli equilibrismi, i contorcimenti e i saltelli dei gerarchi ecclesiastici amici di Biden, della Pelosi e dei democratici sedicenti cattolici che sponsorizzano però (Planned Parenthood, il più grande abortificio del mondo è fra i loro donatori) l’uccisione nella pancia della madre fino a poco prima del parto. Parliamo degli americani, ma non che manchino anche qui da noi…tutti cattolici e tutti adulti. Loro ce l’hanno fatta, a diventare adulti, perché all’epoca non c’erano i cattolici pro-choice. Buona lettura.

Caro Tosatti, ho ricevuto in copia questa lettera (sotto allegata) che Jeff Mirus, Presidente di Trinity Communications, la organizzazione non profit che gestisce Catholic Culture, pilastro per la difesa della fede cattolica, le ha indirizzato, un articolo scritto da Phil Lawler.

Jeff titola la lettera “Servant or sycophant?” ed è riferita all’ultima prodezza di Bergoglio, che con grande coraggio e disprezzo di ogni critica farisaica dei biechi tradizionalisti, ha ricevuto in udienza Nancy Pelosi.

E ciò mentre l’Arcivescovo di San Francisco, Salvatore Cordileone, non solo ha rimproverato pubblicamente la Pelosi (sedicente cattolica praticante) per il suo sostegno all’aborto, ma ha anche indetto preghiere e digiuni per la sua conversione.

“Servant or sycophant?” può esser tradotto “servo o sicofante?”. L’espressione “servo” è intuibile, “sicofante”, dal greco, in questo caso potrebbe esser riferita a un “prezzolato che confonde il vero” per opportunismo.

Merita un proporzionato commento, di cronaca e di dottrina.

La cronaca. La Nancy Pelosi è una vispa ottantunenne italoamericana, portavoce dei democratici al Congresso; è colei che riuscì a far approvare l’impeachment di Donald Trump. Leader Usa del pro-choice (libertà di aborto) e del finanziamento statale delle organizzazioni pro-aborto.

Ovviamente ambientalista radicale, pro immigrazione, pro ricerca sulle staminali embrionali, contro la scuola privata, ecc. Perfetto curriculum vitae per esser apprezzata da Bergoglio.

Sabino Paciolla in un articolo ci ricorda che tra poco i vescovi Usa si incontreranno per discutere la “Coerenza Eucaristica”, cioè la decisione di comunicare o no gli abortisti sedicenti cattolici (la Pelosi, Biden, ecc.).

La vera ragione della visita della Nancy a Bergoglio sta proprio qui: convincere Bergoglio a convincersi che l’aborto non è peccato, anzi, e si può esser cattolici abortisti e ricevere la santa comunione. Esattamente come aveva dichiarato Chelsea Clinton quando venne a Roma invitata dal card. Ravasi (al convegno Mind, Soul, Body).

I principi teologici. La Nancy ha recentemente dichiarato che <Dio ci ha dato libero arbitrio per poter decidere di abortire>.

Prescindiamo per un momento dallo scontato valore della vita della creatura abortita e facciamo un cenno su cosa è libero arbitrio per i “gesuiti” e ex alumni gesuitici, i quali, persino per i luterani erano figliastri di Machiavelli!

Pascal nelle Lettere Provinciali fustiga i gesuiti proprio per la loro posizione sul libero arbitrio e la loro doppiezza sulla – dottrina della intenzione -.

Infatti per la teologia morale gesuitica l’etica comportamentale dipende dalle intenzioni, non dalle azioni e dal risultato. L’esempio più concreto su cui il lettore di Stilum Curiae può riflettere si potrebbe riferire al disordine sessuale dei preti.

Secondo detto principio di teologia morale, se un prete è omosessuale e non sublima la sua tendenza, bensì fornica, ma non lo fa con l’intenzione di offendere Dio, non fa peccato. Chiaro? Vi è tutto chiaro con questa considerazione? Capite perché mons.Carlo Maria Viganò ha torto e il card. McCarrick va assolto? Così almeno nella situazione attuale…

Tornando alla udienza papale alla Nancy Pelosi. E’ pertanto evidente che se si abortisce per evitare una sofferenza psicosociale, ma non con l’intenzione di offendere Dio, non è peccato, perbacco.

Hanno ragione non solo McCarrick, ma anche la Pelosi e la Clinton. Se necessario pertanto per scrupolo di coscienza, si troverà sempre un gesuita di questa categoria (non tutti i gesuiti, sia chiaro!) che assolverà certamente dallo scrupolo, invocando il libero arbitrio secondo la dottrina della intenzione (retta).

Conclusione. In questo pontificato è divenuto impossibile distinguere fra cosa è bene e cosa è male. Al massimo si può intuire la differenza tra mali diversi e scegliere il male minore (male comunque).

Ciò per incapacità a capire le conseguenze del male e a capire che un fine apparentemente buono, non può giustificare mai l’uso di un mezzo cattivo. Noi “biechi tradizionalisti tomisti e aristotelici”, affermiamo ancora l’etica della responsabilità personale, piuttosto che l’etica delle intenzioni. Ma non credo che io debba convincere i lettori di SC (a parte qualcuno certamente)…

