Pezzo Grosso Risponde a Pera: l’Europa in Realtà non c’è Mai Stata…

Marco Tosat ti

Carissimi Pezzo Grosso ha letto ieri su Stilum Curiae l’interessante intervento del prof. Marcello Pera, e ha voluto mettere a fuoco alcuni punti fra i tanti temi suscitati dal documento dell’ex Presidente del Senato. Buona lettura, e discussione.

§§§

Pezzo Grosso a Tosatti.

Caro Tosatti, mi riferisco alle riflessioni, qui sotto riportate, del prof Marcello Pera, finissimo intellettuale di cui ho grande stima.

Ma dissento da talune affermazioni qui sotto lette che vorrei valutare ricordando alcune considerazioni che un altro autorevole esperto di queste tematiche (Ettore Gotti Tedeschi) ha in alcune occasioni esposto in suoi articoli.

Apparendomi queste considerazioni piuttosto “material”, vorrei sintetizzare una mia personale interpretazione di quanto dice Pera e Gotti Tedeschi:

1°- L’Europa non c’è e non c’è mai stata nel senso di vera “unione europea”. Manca la cultura europea, come fu costretto ad ammettere Jean Monnet nei suoi ultimi giorni. L’Europa sognata dal Manifesto di Ventotene è probabilmente irrealizzabile anche forzatamente e pertanto è opportuno riformulare il progetto riportandolo a quello dei padri fondatori, uniti da ideali e valori comuni. Si dovrebbe riflettere su un punto disconosciuto, cioè la grandezza delle singole nazioni europee è frutto proprio della loro diversità, mantenuta tale. L’Europa ha tratto vantaggio da queste diversità perché ha stimolato la competizione fra le nazioni europee, la loro forza, fino a qualche tempo dopo la caduta del muro di Berlino e la accelerazione forzata di un mal concepito processo di globalizzazione avviato negli USA.

2°- I “patriottismi”, certo non quelli esasperati da conflitti, son dovuti a fattori che andrebbero approfonditi anziché sottovalutati, perché son stati un valore degli Stati europei. Son stati “cancellati” definendoli sovranismi egoistici, soprattutto dopo il boom della crisi finanziaria del 2007 al fine di concorrere ad accelerare ancor più il citato processo di globalizzazione mal realizzato, che pretendeva reset continui.

3°- L’Europa ha culture religiose molto diverse; ha tre religioni fra loro difficilmente compatibili nei momenti di crisi che pretenderebbero un comportamento, cosiddetto, solidale. Proprio perché solidarietà (come altre espressioni riferite al cosiddetto “bene comune”) ha valori diversi fra culture religiose diverse. In Europa, Gotti Tedeschi lo ha ricordato più volte, ci son tre religioni: una protestante e dominante ( n Germania, Olanda a altri paesi del nord); una laica, persino nella costituzione (la Francia); e poi un paio di nazioni ancora un po’ culturalmente cattoliche (Spagna e Italia). Le radici cristiane d’Europa sono un argomento molto complesso da trattare in proposito, visti i frutti.

4°- In più in Italia c’è il Vaticano, la sede della Chiesa cattolica. Questa presenza ha esasperato nella Storia talune complessità che conosciamo, che non son certo state risolte con la breccia di Porta Pia e l’unificazione del 1870. La presenza in Italia della Santa Sede ha determinato una serie di vulnerabilità del nostro paese alle pressioni esterne per influenzare il comportamento dell’Autorità Morale della Chiesa.

Quanto al Papa, a cui è stato impedito di parlare alla Università Sapienza di Roma, più che di influenza dell’Europa, parlerei di quella di altri poteri meno identificabili.

Oggi infine abbiamo un Papa che sembrerebbe svolgere il ruolo di leader politico globalista, più che religioso; interessato a temi globali, ma non legato alla universalità tradizionale del cattolicesimo, un elemento che complica ancor di più le cose.

Ho voluto, come richiesto nella presentazione dell’articolo di Pera, continuare questo dibattito.

Grazie.

§§§

