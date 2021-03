El Pontífice contra Marine Le Pen. ¿Pero qué le ha pasado al “den al César…”?

Marco Tosatti

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, hemos encontrado por casualidad este artículo en un periódico francés, del que nos parece interesante informar en nuestra traducción. Y me parece que la observación de la futura candidata a la presidencia merece ser compartida. En un país en el que el cristianismo está en vías de desaparición, las iglesias son quemadas y ultrajadas, el islamismo (radical y de otro tipo) está en alza y la Iglesia está siendo atacada por un laicismo rampante, ¿qué le preocupa al Pontífice reinante? El hecho de que Marine Le Pen pueda ser elegida… pero no olvidemos que el Rassemblement National tiene una política sobre la inmigración ilegal muy diferente a la de la Iglesia. Y que los inmigrantes ilegales -al menos en Italia- constituyen un buen negocio, para las cooperativas y las Cáritas. Disfruten la lectura.

§§§

Marine Le Pen contra el papa Francisco, nuevo episodio. Este lunes, 15 de marzo, el presidente de la Rassemblement national [Agrupación Nacional] atacó (de nuevo) al pontífice, quien está preocupado por el crecimiento del candidato de extrema derecha en los sondeos de opinión, según comentarios recogidos por L’Observateur.

El semanario revela el contenido de una reunión entre el jefe de la Iglesia católica y varias personalidades francesas, desde el activista medioambiental Cyril Dion hasta la empresaria Eva Sadoun y el fundador del movimiento Coexister, Samuel Grzybowski.

Durante estos intercambios, el actual obispo de Roma evocó así la situación política en Francia. Un amigo me dijo: “En Francia, si seguimos así, tendremos a Marine Le Pen como presidenta”. No quiero ser desagradable ni decirle a su país lo que tiene que hacer. Pero es preocupante. […] Me preocupa el auge del populismo”, dijo el Papa, afirmando la aparición de un “populismo” o un contraste con el populismo. Una opinión personal sobre la escena política francesa que irritó bastante al diputado del Pas-de-Calais, que evocó el Evangelio para responder al Papa.

“Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”, tuiteó Marine Le Pen, instando al sucesor de Benedicto XVI a no aventurarse en territorio político. “Estoy convencida de que muchos creyentes estarían contentos si el Papa se ocupara de lo que ocurre en las iglesias y no en las urnas. Que cada uno haga lo que debe hacer”, añadió.

Una respuesta molesta que recuerda a otra, formulada en agosto de 2019, cuando el papa Francisco había expresado su preocupación ligada al auge del “soberanismo” y el “populismo” en Europa. Una declaración considerada en su momento “angustiante” por la política de extrema derecha, remitiéndole (de nuevo) a sus asuntos espirituales.

A decir verdad, los dirigentes del partido lepenista no pierden la oportunidad de atacar al Papa, al que consideran un “inmigracionista”. En diciembre de 2016, Gilbert Collard o Louis Aliot se fastidiaron por los comentarios tolerantes -se podría decir “cristianos”- del obispo de Roma respecto a los migrantes.

“La Iglesia católica está fuera de la realidad: en nombre de la acogida de los demás, nos rechaza. Hoy está representada por obispos políticos, son adversarios de la fe”, fue el comentario abiertamente airado de Gilbert Collard. Elegido en 2014 con el apoyo del FN, Robert Ménard se pregunta por su parte si el papa Francisco no acabará peregrinando a La Meca.

Publicado originalmente en italiano el 16 de marzo 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/03/16/il-pontefice- contro-marine-le-pen-ma-il- date-a-cesare-che-fine-ha- fatto/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: le pen, papa



Categoria: Generale