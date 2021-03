Il Pontefice contro Marine Le Pen. Ma il “Date a Cesare…” che Fine ha Fatto?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, siamo capitati per caso su questo articolo di un quotidiano francese, che ci sembra interessante riportare nella nostra traduzione. E mi sembra che l’osservazione della futura candidata alla Presidenza sia ben condivisibile. In un Paese dove la cristianità è in via di scomparsa, le chiese vengono bruciate e oltraggiate, l’islamismo (radicale e non ) è in crescita, e la Chiesa è sotto attacco da parte di un laicismo rampante di che cosa si preoccupa il Pontefice regnante? Del fatto che Marine Le Pen possa essere eletta…ma non dimentichiamo che il Rassemblement National ha una politica sull’immigrazione clandestina ben diversa da quella della Chiesa. E che i clandestini – almeno in Italia – costituiscono un bel business, per coop e caritas. Buona lettura.

§§§

Marine Le Pen contro Papa Francesco, nuovo episodio. Questo lunedì 15 marzo, il presidente del Raggruppamento nazionale (Rassemblement national) ha attaccato (di nuovo) il pontefice, preoccupato per la crescita del candidato di estrema destra nei sondaggi di opinione, secondo i commenti riportati da L’Observateur.

Il settimanale rivela il contenuto di un incontro tra il capo della Chiesa cattolica e diverse personalità francesi, dall’attivista ambientale Cyril Dion all’imprenditrice Eva Sadoun e al fondatore del movimento Coexister Samuel Grzybowski.

Durante questi scambi, l’attuale vescovo di Roma ha così evocato la situazione politica in Francia. Un amico mi ha detto: “In Francia, se continuiamo così, avremo Marine Le Pen come presidente”. Non voglio essere sgradevole o dire al vostro paese cosa fare. Ma è preoccupante. […] Sono preoccupato per l’aumento del populismo”, ha detto il Papa, sostenendo l’emergere di un “populismo” o di un contrasto al populismo Un’opinione personale sulla scena politica francese che ha abbastanza irritato il deputato del Pas-de-Calais, che ha evocato il Vangelo per rispondere al Papa.

“Rendete a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio”, ha twittato Marine Le Pen, ingiungendo al successore di Benedetto XVI di non avventurarsi in territorio politico. “Sono convinto che molti credenti sarebbero felici se il Papa si occupasse di ciò che accade nelle chiese piuttosto che nelle urne. Lasciamo che ognuno faccia ciò che è destinato a fare”, ha aggiunto.

Una risposta seccata che ne ricorda un’altra, formulata nell’agosto 2019, quando Papa Francesco aveva espresso la sua preoccupazione legata all’ascesa del “sovranismo” e del “populismo” in Europa. Una dichiarazione considerata all’epoca “angosciante” dall’eletta di estrema destra, rimandandolo (di nuovo) ai suoi affari spirituali.

A dire il vero, i dirigenti del partito lepenista non perdono occasione per attaccare il Papa, ritenuto “immigrazionista”. Nel dicembre 2016, Gilbert Collard o Louis Aliot erano infastiditi dalle osservazioni tolleranti – si potrebbe dire “cristiane” – del vescovo di Roma nei confronti dei migranti.

“La Chiesa cattolica è fuori dalla realtà: in nome dell’accoglienza degli altri, ci rifiuta. Essa è rappresentata oggi da vescovi politici, sono avversari della fede”, era il commento apertamente irato di Gilbert Collard . Eletto nel 2014 con l’appoggio del FN, Robert Ménard si è chiesto da parte sua se Papa Francesco non finirà per fare il pellegrinaggio alla Mecca.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: le pen, observateur, papa



Categoria: Generale