BDV e l’8 Marzo. Siamo Complementari, non Nemiche dell’Uomo.

Marco Tosatti

Qualche giorno fa, in un bar d’altri tempi, seduta in un giardino segreto a un tiro di sasso da Via Nazionale, ero lì, tuffata nel mio caffè macchinato, con una cara compagna di scuola dell’istituto Mater Dei. Lei e io, tra i ricordi e la vita, nella spirale che tutti ci conduce; lei e io, naufraghe in questo mondo strano di mascherine, gel, disinfettanti, perdute nel nostro ieri umano, semplice, quasi contadino.

Mi raccontava, lei, di suo nonno, un pezzo grosso in Vaticano, austero e adorabile insieme, che, bambina, le raccontava le vite dei Santi, facendole fare, un poco per gioco, gli esercizi spirituali di Sant’Ignazio di Loyola. Mi raccontava di una zia morta bambina in profumo di rose di santità. Mi raccontava della sua famiglia e io della mia, degli zii senatori del Regno, dello zio ministro di Salò e soprattutto, bellissima nel giro di perle, in eleganza antica e perenne, della zia Lucia che ancora oggi, per me, è faro dello chic al punto che quando cucio una bennibag, le borse del mio cuore e che vendo in tutto il mondo, mi chiedo, prima di finirla: “Piacerebbe alla zia Lucia?”. E se la risposta cade affermativa è ora dell’etichetta e di finirla lì, altrimenti, via tra pizzi, uncinetto e merletti per trovare il bandolo della bellezza che a volte si trova e altre volte, timido com’è, resta nascosto, spaventato dalla modernità.

Era la zia Lucia una gran dama d’altri tempi, quattro quarti interi e puliti di nobiltà nei pallidi capelli color miele, nel naso stretto, nell’ovale di bisquit. Io ebbi in sorte di conoscerla che stava già salutando il mondo e la vita di quaggiù, ma mia madre la ricordava ancora ragazza e bella come un sogno d’estate. Insieme a sua madre, la mia nonna Lisetta, erano andate a trovare la futura moglie del fratello e, come in sogno, mia madre aveva contato un valletto in parrucca di neve, con codino,ogni due scalini.

E i gradini, in corsa di spirale, sembravano piovere giù dal cielo e in alto splendeva lei, la Lucia, vestita di diamante. Una visione fu e poi più nulla. Quando fu il mio turno di conoscerla, viveva in una casa piccola così, in una periferia di nebbia del mio Friuli giovinetto, e non aveva valletti né abiti di seta. Morto il contorno, rimaneva lei, luce di stella, radiosa, celeste, regina.

E che cosa c’entra la tua zia Lucia con l’8 marzo che è festa dell’emancipazione, della lavatrice, dei diritti delle donne e di tutto il latinorum di cui ci riempiono orecchie, mente e cuore a tambur battente su tutte le televisioni e i media possibili e immaginabili. C’entra, c’entra.

Perché la dolce femminilità della zia Lucia, che seguì il marito, senza neanche avere un figliolo in braccio, fino alla fine, è la perduta di questi anni turbolenti.

Una radiosa farfalla alla quale han bruciato l’ali, soffocandola di parolacce e cose grevi. Nei colori pastello non nel neon è il senso della femminilità. Sfuggente, soave, poetica, la bellezza vola via, fuggendo un mondo impantanato nella mota.

La donna è compagna dell’uomo, non sua nemica. E’ questo il succo della vita, complementari non nemici, in paio, ognuno diverso e uguale nel diritto e nel dovere. E se soltanto le donne, invece di rincorrere la mascolinità negli abiti, nel linguaggio, nelle forme esteriori, recuperassero il sole che hanno dentro, la rugiada che le nutre, saprebbero essere compagne, spose, madri. Donne insomma, di mimosa, capaci di farsi rispettare non con la violenza e la provocazione, ma nel quotidiano lavoro che nobilita e rende puri i lineamenti e l’anima.

Buon 8 marzo a tutte!

