Storie di Draghi. Osservatore Marziano le Rende Attuali. Accade Ora.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Osservatore Marziano sta seguendo con divertito, ironico distacco le nostre tristi, desolanti vicende politiche, in cui passa per “saggezza” (ma dai!) un Colpo di Stato soft, che priva il popolo del diritto di scegliere chi lo governa. Cioè abolisce, in pratica, il voto. Osservatore Marziano ci ha mandato queste gustose righe: metafora? parabola? lettura mascherata della realtà? Scegliete voi…buona lettura.

§§§

Storie di draghi.

Il cacciatore di Draghi di Tolkien e il promotore di Draghi.

In questa novella, Tolkien narra di un gigante stupido che si scontra con un furbo contadino, tal Giles.

Giles scaccia il gigante stupido con un rudimentale schioppo.

Diventa un eroe e persino il Re lo esalta.

Il gigante stupido, per vendicarsi, va trovare, grazie ad amicizie, un drago, tal Crisofilax, stimolandolo a far fuori Giles e a prendere il suo tesoro.

Il drago sfida Giles, il quale, grazie ad una spada magica, lo vince, imponendogli di risarcire i danni fatti al suo villaggio.

Il drago si impegna a farlo con il suo tesoro, ma non si fa più vedere.

Giles lo trova e lo fa prigioniero.

Il Re temendo che Giles si impossessi del tesoro del drago gli manda il suo esercito contro, ma Giles gli contrappone il drago.

Giles con l’aiuto del drago vince contro il Re e ne prende il posto per alcuni mesi.

Il drago allora decide di tornare alla sua caverna.

Ma la trova occupata da un dragoncello che non gliela vuole ridare.

Il drago si arrabbia e mena il dragoncello.

Poi torna dal gigante stupido, origine della sua sfortunata vicenda, (si fa nominare dragonleader) e gliele suona di santa ragione, e governa lui al posto del gigante stupido….

Mi si permette di cercare a tutti i costi, adattando e inventando coincidenze, una similitudine che sia ironicamente educativa?

Bene.

Si metta un partito populista, tipo Lega, al posto di Giles. Un sistema politico di sinistra (tipo PD), al posto del gigante stupido.

Un “berlusconi” al posto del Re.

Un ipotetico Draghi (adattato per metà), al posto del drago (e Monti al posto del dragoncello).

E si intuisce (sempre con molto sforzo immaginativo) qualcosa della storia italiana dal 2011 ad oggi.

Per quanto riguarda le prospettive è necessario aspettare di capire un paio di cose. Primo, che cosa farà e ordinerà la madre del drago che vive a Berlino.

Secondo, cosa dirà lo zio del drago che vive a Washington.

Terzo, che farà Giles? Ma Giles è scomparso dalla storiella?

E’ possibile non abbia capito cosa deve fare?

§§§

