Benedetto XVI e Trump.Il Legame: l’Eroismo della Sconfitta. (Per Ora…)..

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, come ricorderete un amico americano di Pezzo Grosso ha avanzato l’analogia fra le dimissioni di Benedetto XVI e la sostituzione di Donald Trump con Joe Biden alla Casa Bianca. Una tesi interessante, che ha provocato da parte di un amico di Pezzo Grosso – questa volta italiano – questa riflessione che volentieri condividiamo con voi. Buona lettura.

§§§

Ho letto con grande attenzione il contributo dell’Amico Americano di Pezzo Grosso e ho trovato illuminante l’analogia che istituisce tra Trump e Benedetto XVI. La faccio mia e provo a svilupparne le virtualità latenti.

La sconfitta di Trump voluta e ottenuta dal Sistema – chiamo Sistema quella «alleanza strategica di potere, diciamo occidentale […] tra politica, economia, scienza, media e morale (nel senso di Chiesa)» – è analoga alla sconfitta di Benedetto XVI voluta e ottenuta dal Sistema.

L’arrogante palazzinaro newyorkese e il timido teologo bavarese non potrebbero essere più diversi l’uno dall’altro. L’analogia non è dunque sul piano personale ma relativamente al ruolo storico “giocato” dall’uno e dall’altro nelle rispettive istituzioni e rispetto all’Occidente post-moderno che entrambi hanno cercato di “governare”.

Si potrebbe scrivere, senza neppure troppa dietrologia complottista, delle forze identiche (persino i nomi dei volti noti di certe trame sono identici) che hanno operato per le dimissioni di Benedetto XVI e la sconfitta di Trump, per l’elezione di Bergoglio e l’elezione di Biden. Ma non è questo il mio interesse ora.

L’analogia, infatti, va ben oltre i destini di un Presidente degli USA e di un Papa, coinvolge le due rispettive “sovranità” (Stati Uniti d’America e Santo Romana Chiesa) e la stessa civiltà occidentale.

Cosa è stato realmente sconfitto con la sconfitta di Benedetto XVI? Il tentativo (disperato, ora si può ben dire) operato da Ratzinger di salvare il cattolicesimo post-conciliare dal suo destino suicida facendo “guarire” la Chiesa dal suo male interiore e così ridando un’anima all’Occidente.

Questo progetto eroico, come eroici sono gli eroi di certo romanticismo tragico, tenacemente condotto da Benedetto XVI sul piano teologico (ermeneutica della continuità), liturgico (Motu proprio Summorum Pontificum), di civiltà (discorso di Ratisbona), politico-giuridico (dottrina dei principi non negoziabili, paradigma giusnaturalista a fondamento dello Stato liberale) è finito e fallito con le dimissioni di Benedetto XVI.

Cosa è stato realmente sconfitto con la sconfitta di Trump? Il tentativo (disperato?) di salvare gli USA (e con essi l’Occidente) dalla sempre più travolgente corrente nichilista del globalismo liberal, da una rivoluzione che trotskisticamente si vuole permanente e universale – le guerre neocon di Bush per “esportare la democrazia”, le rivoluzioni colorate e le primavere arabe di Obama-Clinton – maoisticamente culturale sino all’esito estremo della cancel culture. Questo tentativo titanico di Trump di strappare gli USA dalla dissoluzione in un universale rivoluzionario radicale permanente è passato attraverso un nuovo paradigma di politica estera, l’impegno a reindustrializzare e a rallentare il processo di globalizzazione, il rilancio pubblico della identità cristiana, una interessante ermeneutica dei diritti umani in senso giusnaturalista (Commissione Glendon). Questo titanico tentativo è stato sconfitto con la sconfitta di Trump e l’elezione di Biden.

Proseguendo nel ragionare analogico, non solo ci si può accontentare di estendere l’analogia a Obama-Hilary Clinton-Biden rispetto a USA-Occidente in rapporto a Bergoglio rispetto alla Chiesa, ma con ben maggior profitto ci si può avventurare anche a considerare gli esiti nelle due rispettive “sovranità” della sconfitta di Benedetto XVI e di Trump come delle conseguenti elezioni di Bergoglio e Biden.

A cosa assistiamo nella Chiesa dopo le dimissioni di Ratzinger e l’elezione di Bergoglio? Ad una accelerazione notevole del processo rivoluzionario post-conciliare e conseguentemente ad una sempre maggiore polarizzazione, ad una rottura (de facto scismatica o pre-scismatica) del cattolicesimo odierno ogni giorno più evidente. Al di là delle sfumature e dei distinguo più o meno raffinati oggi la Chiesa si divide tra bergogliani (spesso oltre lo stesso Bergoglio) e anti-bergogliani, il resto sono sottigliezze. Le posizioni moderate, “centriste”, ruiniane (in Italia), wojtyliane e, persino, ratzingeriane sono sempre più schiacciate e messe fuori gioco dalla radicalità della rivoluzione in atto nella Chiesa.

A cosa assistiamo negli USA dopo la sconfitta di Trump e l’elezione di Biden? Ad una radicalizzazione dei dem. rispetto all’agenda liberal (si potrebbe anche dire liberal-socialista) e alla pretesa totalitaria di cancellare ciò che non è ideologicamente liberal, ad una sempre maggiore polarizzazione (da parte anti-trumpiana: secondo impeachment, censura social, tentativo di classificare i sostenitori di Trump come terroristi interni, accelerazione sull’agenda liberal circa aborto, transessualismo, etc; da parte trumpiana: rabbia per una elezione rubata, convinzione di trovarsi in un regime, paura del socialismo, Biden e leaders dem giudicati come satanisti nemici di Dio), ad una rottura dell’unità nazionale (ci sono de facto 2 nazioni, 2 popoli ideologicamente inconciliabili, si sentono i primi richiami alla secessione in Texas e in Florida e anche in casa cattolica: es. Eric Sammons, The Catholic Case for Secession). Al di là delle sfumature e dei distinguo più o meno raffinati oggi gli USA si dividono tra trumpiani e anti-trumpiani. Il resto sono sottigliezze.

L’analogia Trump-Benedetto XVI, Biden-Bergoglio, USA-Chiesa ci aiuta allora a capire che la cifra di questo nostro tempo è: 1) la polarizzazione (nella inconciliabilità delle due posizioni sino allo scisma o alla secessione), 2) la vittoria della Rivoluzione (liberal-radicale-socialista-gender-ecologista-globalista: «Tutto quello che è stato detto ad Assisi in Economy of Francesco e nell’ Enciclica Fratelli tutti, è conforme a principi ed obiettivi di questa curiosa alleanza di potere. Mai accaduto nella storia contemporanea. Mai prima di ora»), 3) la sconfitta della “riforma nella continuità”.

La sconfitta di Benedetto XVI e del presidente Trump è in fatti la sconfitta dell’ultimo eroico/titanico “riformismo” possibile, l’ultimo tentativo di “riforma nella continuità” della Chiesa e degli USA-Occidente prima del definitivo imporsi della Rivoluzione sin nei suoi esiti estremi.

Con la fine del pontificato Ratzinger e della prima presidenza Trump non è stata sconfitta la Tradizione, la Contro-Rivoluzione o la Reazione ma l’ultimo possibile Riformismo. Il pontificato Ratzinger e la presidenza Trump sono infatti comprensibili solo come “riforma nella continuità”. E forse la sconfitta dipende proprio da questo … dall’essere impossibile una “riforma nella continuità” della Chiesa post-conciliare e dell’Occidente liberal-democratico.

Se così fosse, l’attuale situazione, pur drammatica, avrebbe il pregio del progressivo dissolversi dell’illusione e Bergoglio-Biden avrebbero l’involontario merito di rendere manifesta l’impossibilità del compromesso riformista con la Rivoluzione.

Amico Italiano di Pezzo Grosso

§§§

