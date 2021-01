L’Amico Americano di Pezzo Grosso: Trump come Benedetto XVI.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Pezzo Grosso ci offre una visione molto interessante – non sua, di un suo amico di oltre Oceano – su quanto sta accadendo nel mondo. Buona lettura.

§§§

Caro Tosatti, le giro una riflessione fatta da un mio amico e collega americano, esperto di politica ed economia, ex sostenitore di Obama, ora pentito. Spero i lettori di Stilum Curiae possano trovarla utile. (la traduzione ovviamente è mia).

PG

<Il sentimento che si ha in questi ultimi tempi qui in USA non è così facilmente interpretabile nel vostro Paese, grazie ai vostri interpretatori. Il sentimento che viene “distribuito” all’interno degli USA è che il mondo occidentale si trovi in guerra contro la pandemia Covid, ma non si trova nel 1945, in prossimità della fine della guerra, bensì nel 1941, all’inizio cioè.

Pertanto è necessario uno “spirito di guerra”. A parte le affermazioni scontate bla bla bla, quelle cui si vuole che il mondo debba credere, è riferito al fatto che va ripensato il concetto di salute focalizzando la salute mentale e rimodellando il modello di resilienza (cioè di capacità di superare la crisi e le difficoltà) psicologicamente.

Quello che impressiona è che il concetto di salute deve diventare uniforme nel mondo intero, è necessario un concetto uniforme di salute. E come ci riusciranno? All’OMS sono dilettanti allo sbaraglio.

Curiosamente i grandi capitalisti nostrani rinnegano oggi il capitalismo, lo accusano di nefandezze e pretendono di riformularlo per cancellare le diseguaglianze.

Ma chi ci crede? Ma se gli errori li hanno prodotti loro, come possono pretendere di aver credibilità per correggerli? Ovviamente pretendono anche di proteggere il pianeta dai fenomeni estremi che lo colpiscono e son diventati tutti, dico tutti, sostenitori di Biden.

Ora questi concetti che ho sintetizzati son stati fatti propri, per incanto, da tutti i maggiori think-tank USA e internazionali, dalle grandi banche, dalle grandi società di consulenza strategica, dalle maggiori Fondazioni filantropiche, dagli organismi dell’ONU.

Per queste ragioni Trump ha subito l’attacco che abbiamo visto, che io assimilerei, ovviamente con stile e un tono diverso, alla rinuncia di Papa Benedetto XVI e alla cooptazione di papa Francesco.

Mi conceda di dire pertanto che l’uscita di scena di Trump equivale a quella di Benedetto. Hard e drammatizzata quella di Trump, soft e sommessa quella di Benedetto. Ma entrambi erano considerati “restauratori” di un mondo insostenibile. Trump era sovranista e anti multilateralista, anti-accordi sul clima di Parigi, conflittuale con la Cina, non preoccupato dell’unificazione europea, ed era anche un po’ negazionista sulla pandemia.

Ho trovato similitudine con Ratzinger che era tradizionalista, anti-progressista, orientato a ri-convertire l’Europa e a convertire la Cina. E soprattutto aveva una fede razionale e credeva in una chiesa cattolica, apostolica, romana.

Quanto qui riferito su Trump spiega anche perché in Italia non deve cadere il governo Conte; si teme che se si andasse ad elezioni in Italia, che vincerebbe senza dubbio un centro destra, sovranista e negazionista, e che realizzerebbe l’unica cosa intelligente che potrebbe fare: lasciare l’UE come ha fatto UK, persino in accordo (si fa per dire) con la Cina (dovreste pensarci in modo strategico), ma anche in alleanza con Putin se vi fidate. Ma di chi in realtà vi fidate e potete fidarvi?

Oggi l’alleanza strategica di potere, diciamo, occidentale è tra politica, economia, scienza, media (giornali e TV) e morale (nel senso di Chiesa). Tutto quello che è stato detto ad Assisi in Economy of Francesco e nell’ Enciclica Fratelli Tutti, è conforme a principi ed obiettivi di questa curiosa alleanza di potere. Mai accaduto nella storia contemporanea. Mai prima di ora. Grazie per l’attenzione>.

§§§

