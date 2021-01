Emanuele Filiberto Chiede Scusa per le Leggi Razziali. Un Savoia I dopo Conte II?

Marco Tosatt i

Carissimi Stilumcuriali, la notizia delle sue porte da Emanuele Filiberto a nome dei Savoia per l’approvazione delle leggi razziali del 1938 è giunta fino a Marte. E il nostro Osservatore Marziano, che ha una mens politica, ha colto subito il possibile obiettivo di queste scuse estemporanee…Avanti Savoia!

§§§

Caro Tosatti, sui vostri quotidiani di oggi leggiamo questa notizia: Emanuele Filiberto di Savoia chiede scusa per le leggi razziali.

Storica missiva di Emanuele Filiberto di Savoia, che a nome della Casa Reale al Tg5 (in una intervista alla Cesara Bonamici sposata con un potente ebreo francese) si scusa per la firma delle leggi razziali da parte di suo nonno nel 1938. Ricordando anche che due delle sue zie finirono in campi di concentramento (Mafalda e Maria).

Bene ha fatto, ma perché lo ha fatto? Vuole entrare in politica con il PD?

Si accende la speranza di un Savoia che sostituisca Conte alla guida del paese?

Peggio di Conte certo non farebbe. Ma per conquistare il cuore degli italiani di oggi, suggerirei al Savoia di chiedere scusa per altre “genialità” della sua famiglia compiute negli ultimi 150anni.

Dovrebbe chiedere scusa per gli atti compiuti da Vittorio Emanuele II che sponsorizzò il Risorgimento, fece la breccia di PortaPia, cacciò Papa Pio IX, interruppe il ConcilioVaticano I° e trasse tutti i vantaggi dall’Unità d’Italia per evitare il fallimento del suo Regno di Sardegna.

Distruggendo però il mezzogiorno d’Italia.

Dovrebbe chieder scusa per Umberto I che nel 1898 soffocò nel sangue i moti milanesi per la tassa sul grano. Dovrebbe chieder scusa per il nonnino Vittorio Emanuele III che oltre a firmare le inique leggi razziali portò l’Italia in guerra ben due volte (la 1° e la 2° guerra mondiale) e nel ’22 consegnò l’Italia nelle mani del fascismo. Dovrebbe magari chiedere scusa anche per il paparino Vittorio Emanuele, massone piduista vicino a Gelli, che ne ha fatte tante…

Invece no, si limita a chieder scusa alla signora Segre.

Ma, ripeto, ha fatto bene a farlo.

Però desta sospetto che lo abbia fatto oggi e che TV e giornali gli diano tanto risalto.

Mi viene un’idea che è più di un sospetto.

Vuoi vedere che Mattarella potrebbe pensare di conferirgli l’incarico di formare un governo, ci pensate? un Governo Savoia, anticrisi e anticovid.

OM

§§§

