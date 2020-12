Russo. L’Ordine a Partire dal Caos. Come Scegliere da Quale Parte Stare.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Sergio Russo, il nostro artigiano poliedrico, dopo il primo articolo in tema di Nuovo Ordine Mondiale, Fede e Massoneria, ne ha inviato un secondo, il seguito naturale della prima serie di riflessioni. Buona lettura.

§§§

ORDINE vs DISORDINE

Nel mio precedente intervento ho scritto su quale sia il vero obbiettivo che il NOM (Nuovo Ordine Mondiale) sta perseguendo oggigiorno, ma forse non tutti sanno che il principio, cardine ed operativo, su cui si basa tutta la Massoneria internazionale, per portare a compimento i propri obbiettivi è questo: ordo ab chao, l’ordine si ottiene fomentando il caos.

Le élite del Nuovo ordine infatti, vogliono appunto conquistare l’intera umanità, assoggettandola al loro potere perverso, tragico ed autodistruttivo, proprio ai giorni nostri.

Per impedire tutto questo, sempre ai nostri giorni, è scesa in campo la Sovrana Imperatrice dell’Universo, anche Lei per proporre (che è molto diverso da imporre!) un suo proprio ordine il quale, anziché essere massonico e globalista (e qui leggi: oppressivo), viceversa è messianico ed universale (cioè: cattolico).

È in corso dunque un duello epico e planetario che, sebbene sia iniziato già agli albori dell’umanità, fra Caino e Abele, e proseguito poi tra i loro rispettivi discendenti, e così via via, lungo il corso dei secoli e della storia, è comunque giunto oggi ad una sorta di “resa dei conti”, ad un aut aut, conclusivo e risolutivo.

Ben a ragione quindi monsignor Carlo Maria Viganò, non molto tempo fa, svelò esservi in corso nella nostra epoca, una tremenda battaglia tra i figli delle tenebre contro i figli della luce, che potremmo anche chiamare: cittadini della città terrena e cittadini della città celeste (secondo sant’Agostino), o ancora: abitanti della terra e cittadini del cielo (secondo il Libro dell’Apocalisse).

Pur tuttavia, ci domandiamo adesso: su che campo è stato portato oggigiorno, tale duello, epocale ed escatologico al medesimo tempo?

“L’ordine a partire dal caos” – si diceva a proposito del metodo di procedere – secondo quegli aderenti, iniziatico ed esoterico, della massoneria mondialista.

“La tranquillità dell’ordine genera la pace”, afferma invece all’unisono l’intera Cristianità: «Non è solo tranquillità, perché alcune nazioni sono tranquille per la paura. È piuttosto la tranquillità dell’ordine in cui non c’è oppressione dall’esterno, ma piuttosto una subordinazione di tutte le cose al bene sovrano, che è Dio.» (Fulton J. Sheen, La croce e le Beatitudini).

Ebbene, in questi nostri tempi, lo scontro è stato portato sul terreno della salute fisica: è infatti questo il nuovo idolo a cui sacrificare, se necessario, il proprio lavoro, i risparmi, le vacanze, la mobilità personale, la dignità civica, e addirittura le relazioni sociali, e persino i contatti più intimi ed affettivi, in una parola, tutto: l’importante è che non si venga contagiati… e credo che su questo non vi sia tanto da obbiettare!

Se poi volessimo riassumere, in una sola frase, sintetica quanto esplicativa, il pensiero che domina la mente ed il cuore di questi due schieramenti, allora potremmo affermare che il primo, a cui appartengono oramai la maggioranza delle persone, che hanno purtroppo rinunciato a ragionare con la loro testa, facendosi guidare esclusivamente da giudizi e criteri imposti da sedicenti “esperti”, resi poi operativi da politici “benefattori” i quali, tutto hanno a cuore, fuorché il vero bene dei loro concittadini, tali persone dicono:

“Meglio sudditi che malati…”

(secondo il recente 54° rapporto del Censis, sugli italiani al tempo del coronavirus).

A cui si contrappone l’altro schieramento, il quale fa propria l’unica voce che, da sempre, senza distinzione di popoli o di cultura, ha contraddistinto gli individui veramente liberi, e tutti costoro viceversa affermano:

“Meglio morti che schiavi!”

(una libertà per cui hanno sempre lottato, ma non soltanto gli eroi, anche le persone comuni di ogni epoca e a qualsiasi latitudine)

Queste élite mondiali e massoniche hanno dunque messo in campo lo stratagemma della cosiddetta “pandemia”, che già molti studiosi e ricercatori seri – e qui mi riferisco a coloro che non hanno ceduto, per onestà intellettuale, ai poteri forti e al pensiero dominante – hanno abbondantemente dimostrato essere, tale “covid-19”, nient’altro che una delle tante influenze stagionali, che funestano periodicamente, sovente durante il periodo invernale, l’intero emisfero nord del pianeta.

Un virus influenzale quindi che, pur se accompagnato da un alto tasso di contagiosità, parallelamente però, possiede un basso grado di mortalità, e ciò è dimostrato, inequivocabilmente, dal grandissimo numero di contagiati asintomatici.

Eppure… tant’è! I poteri forti infatti, hanno comunque messo mano a tutta la loro “artiglieria”, riuscendo ad imporre, pressoché a livello planetario, un assurdo coprifuoco (il cosiddetto lockdown), seppure con estensione limitata, in paesi come gli Stati Uniti, a motivo di Trump, in Russia, a motivo di Putin, in Brasile, a motivo di Bolsonaro… e tuttavia questi ultimi, sono fatti oggetto di una campagna mediatica, diffamatoria e planetaria, senza precedenti, come se fossero loro i veri “dittatori” del pianeta, e non invece Xi Jinping in Cina, Maduro in Venezuela, assieme ai vari regimi islamici: tutti costoro viceversa, “accortamente” tenuti in dimenticanza, poiché… essi davvero si comportano in maniera politicamente corretta!

Ognuno segue il “padrone” che si è scelto – a prescindere che ciascuno ne sia poi, più o meno consapevole – ed è in conseguenza di ciò che, ancora queste élite, sinistre e senza scrupoli, assieme al loro “principe di questo mondo” (il credente in tal caso legga: satana), stanno come sfidando il Cielo, in nome appunto del loro padrone, insinuando che l’umanità tutta: “Pelle per pelle… tutto quanto ha, l’uomo è pronto a darlo per la sua vita. Ma stendi un poco la mano [o Dio] e toccalo nell’osso e nella carne e vedrai come ti benedirà in faccia!” (Proprio tali parole sono state scritte, secoli or sono, nell’antico Libro di Giobbe!).

Ebbene sì: oggigiorno è in corso come una “sfida”, tra il Signore Iddio ed il nemico del genere umano, il diavolo…

“Tutto quanto ha, l’uomo è pronto a darlo per la sua vita!”, pare conoscere bene l’uomo, satana… ma ancor meglio lo conosce il Signore Gesù, ché per l’uomo ha versato il suo sangue e donato la vita!

Non è per nulla una “leggenda metropolitana” il fatto che, tantissime persone, in ogni epoca e ad ogni latitudine, abbiano preso molto sul serio le parole del loro Maestro e Signore che ha detto: “Che giova infatti all’uomo guadagnare il mondo intero, se poi perde la propria anima? Chi vorrà salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del vangelo, la salverà!”

Sta proprio qui il “nocciolo” della questione: quella “cruna” discriminante – attualmente ineludibile – che ti fa porre, o al di qua, oppure al di là!

Devi assolutamente scegliere! Oggi, come non mai: non puoi più tenere il piede in due staffe, non puoi più servire a due padroni: o con Dio o con Mammona…

E oggigiorno Mammona ha preso il nome – lo ripeto – di: salute fisica… e da questa parte stanno le persone, uomini e donne, che agiscono “secondo la carne”, spingendo l’amore di sé, fino al disprezzo di Dio.

Dall’altra parte invece, stanno altre persone, donne e uomini, che ragionano “secondo lo spirito”, spingendo l’amore per Dio, sino al disprezzo di sé…

È una scelta di campo, anzi è la, “scelta”, ad oggi la sola praticabile…

A partire da questa, si può soltanto andare, o soavemente in discesa, verso il vaccino prossimo venturo… oppure faticosamente in salita, incontro alla riprovazione e allo sdegno della maggioranza, riversati nei confronti di tutti quelli che hanno scelto di militare in tale campo, tacciati di “negazionismo”, incoscienza, irresponsabilità… e via discorrendo.

Già, il vaccino… ma non lo metteranno obbligatorio, non vi preoccupate – no, troppo pacchiano (e poi, non scoprono mica le carte, loro, così facilmente) – anzi, essi sono molto più furbi: ti lasceranno libero… e tuttavia, in certo qual modo, ti obbligheranno moralmente (ed in maniera coercitiva) com’è nel loro stile!

A conferma di questo, è notizia recente, che un politico nostrano (ma altri hanno detto la stessa cosa, in paesi diversi) abbia proposto una sorta di “patentino”, che attesti l’avvenuta vaccinazione anti-covid, poiché chiunque non la farà: “non potrà salire sul bus, andare in pizzeria, a teatro, al cinema, allo stadio o al centro commerciale.” (Vedi articolo su Il Giornale del 23/11/2020).

E sempre vi saranno opinionisti di turno, vendutisi al grande e potente mainstream (si pensi in Italia, per esempio, al trio: Scanzi-Travaglio-Saviano), che argomenteranno, con evidente sdegno e malcelata saccenteria, quale debba essere invece il senso di responsabilità e di adeguamento delle persone che agiscono per la salute propria e altrui…

No no, ciò non è fantascienza, e nemmeno un’idea presa in prestito al Grande Fratello, di orwelliana memoria… Purtroppo è tutto vero: desolatamente reale, miseramente concreto…

È l’imminente scenario che ci sta davanti: “Nessuno poteva comprare o vendere – tutti: piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi – senza avere un marchio sulla mano destra [l’agire umano] e sulla fronte [il pensare umano].”

Ed anche questa non è fantascienza, ma… profezia, e profezia vera!

Il falso profeta, nel frattempo, prosegue nella sua opera di smantellamento della Chiesa (uno “smantellamento” solo apparentemente tale, non potendo essere questo sostanziale, ma ciò dovuto unicamente ad una divina promessa: quella del non prevalebunt…), però il Nemico ha già pensato a qualcosa di speciale: lui sa bene che molti esseri umani, grazie alla pandemia, è riuscito a terrorizzarli ed, ancora dopo, per mezzo del vaccino ha pure fornito loro una (apparente) via di salvezza… adesso però, cosciente di aver messo a segno due ottimi risultati, pensa di tirar fuori il suo asso nella manica: il regno dell’anticristo finale, verso cui tante persone vi si assoggetteranno naturalmente, finendo tra le sue braccia, inconsapevoli, avendo il Nemico, tali persone già “testate” molto positivamente: sia attraverso il grandissimo consenso all’uso della mascherina, come pure, a breve, in forza del quasi assoluto convincimento sulla necessità del vaccino.

È tuttavia una legge immutabile dell’universo, che ciascuno ed ogni cosa esistente, possa dare solo ed unicamente ciò che possiede e gli è connaturale…

Ergo, l’anticristo, o, il figlio della perdizione, od ancora, l’uomo iniquo, potrà portare nel mondo e all’umanità ciò che gli è proprio, vale a dire: perversione, decadimento, guerra, distruzione, ed infine morte…

Ma proprio la Donna vestita di sole, la purissima Vergine Maria, Madre di Dio e degli uomini, in grazia dei suoi eletti, interverrà in modo prodigioso, sulle sorti del mondo e dell’umanità, schiacciando la testa all’enorme Drago rosso…

Appunto Lei che, comparsa sulla terra nella pienezza dei tempi, in questi nostri giorni, porrà termine agli ultimi tempi, ripristinando definitivamente: “Un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c’era più. […] «Ecco la dimora di Dio con gli uomini! Egli dimorerà tra di loro ed essi saranno suo popolo ed egli sarà il “Dio-con-loro”. E tergerà ogni lacrima dai loro occhi; non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate… Ecco, io faccio nuove tutte le cose… Scrivi, perché queste parole sono certe e veraci. Ecco sono compiute! Io sono l’Alfa e l’Omega, il Principio e la Fine. A colui che ha sete darò gratuitamente acqua della fonte della vita. Chi sarà vittorioso erediterà questi beni; io sarò il suo Dio ed egli sarà mio figlio!».” (Libro dell’Apocalisse).

Concludo, ricordando infine – prima a me stesso, e poi agli altri – semplicemente e realisticamente che: “chi sta in piedi badi di non cadere!”

Poiché infatti: «Il buon grano e la zizzania stanno insieme nello stesso campo fino al giorno della giustizia. Il campo siamo noi: qual è la percentuale che abbiamo di una cosa e dell’altra? Quanto siamo affidabili? Possiamo essere testimoni dei nostri desideri, ma non della nostra riuscita né della nostra bravura…» (P. Pablo Martin).

Sergio Russo

§§§

