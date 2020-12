Sergio Russo: NOM e Massoneria Ecclesiastica Vogliono Spegnere la Fede.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, dopo un lungo periodo di silenzio il nostro amico Sergio Russo, il poliedrico artigiano creatore di splendidi rosari, ci ha inviato questa riflessione, molto appropriata per i tempi che stiamo vivendo. Buona lettura.

§§§

IL NUOVO ORDINE MONDIALE E LA MASSONERIA ECCLESIASTICA HANNO UN SOLO ED UNICO VERO OBIETTIVO: ESTINGUERE LA FEDE NEL CUORE DELL’UOMO.

Ma tuttavia non credano, i gentili Lettori che avranno la pazienza di arrivare sino in fondo a questo articolo, che tale obiettivo sia portato avanti in maniera diretta, frontale, esplicita…

In questi giorni mi ha fatto molto riflettere leggere ciò che ha scritto un mistico, poco tempo fa, anche a proposito di quelle modifiche recentemente introdotte nel rito della santa Messa: “Non sono le formule che cambiano il senso della Messa, ma la modalità con cui stanno insinuando nel cuore delle persone che è possibile cambiare tutto a proprio piacimento. Ora tutti pensano di poter dire come vada vissuta la Liturgia o la Fede! Ma questo spetta solo a Dio e agli uomini veramente guidati dallo Spirito Santo.”

Ed è appunto in tale ottica, che purtroppo vanno lette alcune stravaganti uscite, tipo quella del ministro Boccia, che ha affermato non cambiare nulla se il Bambino Gesù nasce anche due ore prima – sic! – come pure altri stravaganti interventi, tutti per bocca di questi “illuminati” (già… a proposito: qualche mese fa due politici ex-grillini hanno diffuso la notizia – peraltro mai smentita – che il ministro Conte farebbe parte appunto dell’ordine degli Illuminati, essendo questi null’altro se non una “cupola” della Massoneria internazionale)…

Sempre quell’anima mistica pare però fornire una soluzione, a quanto sopra riportato, dicendo che: “Bisognerà far nascere ‘Gesù’ dentro al cuore e nello ‘Spirito’ per resistere a ciò che arriverà, a causa dell’arroganza di alcuni politici e di alcuni potenti della Terra. Presto si dovranno inchinare anche loro e riconoscere ‘Dio’ come unico ‘Salvatore’!”

Ad un certo punto tuttavia, quest’anima mistica svela che è la stessa Santa Vergine a rivelargli che: “Sarà un Avvento diverso, sarà un Avvento in cui tanti cuori faranno nascere Gesù Crocifisso e Glorioso nella propria vita! Ormai il demonio sta giocando le sue ultime carte e trema di fronte al ritorno di Gesù. Se farete vincere la Croce di Gesù in voi, allora vincerete anche contro il demonio.Ormai i Santuari sono vuoti, le Chiese sono vuote, le famiglie sono allo sbando e i giovani sono in balia di un futuro incerto, ma tutto ciò era stato annunciato a San Damiano, a La Salette, a Garabandal e a Fatima, eppure non sono stata ascoltata! Pregate tanto, pregate e siate voi i tabernacoli viventi, pregate e offrite ogni cosa per fermare questo piano dell’Ordine Mondiale che vuole a tutti i costi addormentare le coscienze e far sparire la Fede!”

Ecco dunque, è a questo punto che il vero credente deve ricordarsi che: se egli stesso, per pura grazia, è diventato discepolo del Signore e, oltre a ciò, ha pure intrapreso, con costanza e dedizione, studi e conoscenza, proprio questi dovrà mettere a servizio del prossimo, poiché “ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche.”

Ed oggi, nei tempi che stiamo attualmente vivendo, le cose nuove, per un vero discepolo del Signore, sono appunto le profezie e gli ammonimenti, che ci vengono dal Cielo (sempre appurando che tale sia la fonte!), soprattutto per mezzo della Santa Vergine, ma anche dagli scritti dei santi e dei mistici cristiani.

E le cose antiche sono invece gli insegnamenti dei saggi e delle persone ispirate, specialmente gli scritti biblici, poiché davvero tali cose “sono state scritte per ammonimento nostro, di noi, per i quali è arrivata la fine dei tempi!”

In cosa consiste quindi il “succo”, che la sacra Rivelazione ci ha trasmesso, e che la Profeziatuttora ci tramette?

Noi dobbiamo assolutamente renderci conto che, tutto il grande sconvolgimento, di cui attualmente siamo spettatori, nella Chiesa e nel mondo – ieri come oggi – non è altro che lo scontro spirituale, oramai giunto alle sue ultime battute e, si potrebbe dire in certo qual modo, approdato alla resa dei conti, di: “regno contro Regno”.

Quello scontro cioè, che ebbe inizio sulla terra già agli albori dell’umanità, con il peccato originale dei nostri Progenitori e, prima ancora nei cieli, con la ribellione di una parte degli angeli.

Un regno quindi, puramente terreno ed umano che, a seguito della suggestione dell’antico tentatore – oggi come ieri – vuole convincere la volontà umana, ad ergersi quale dio, facendo però a meno di Dio!

L’altro Regno invece, pagato con il sacrificio della propria vita e riscattato con inenarrabili dolori, da un vero Re, che si mostra “avvolto in un mantello intriso di sangue e il cui nome è Verbo di Dio”, ci vuole donare tutto Sé stesso, rendendoci figli di Dio, e facendoci entrare nella sua adorabile, infinita e meravigliosa Divina Volontà!

È lo scontro annunciato da Dio nell’Eden, esso è appunto la guerra per antonomasia: “Io porrò inimicizia tra te (satana) e la Donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno.”

Ciò a cui noi oggi stiamo assistendo dunque, altro non sono se non gli ultimi esiti, i finali e risolutivi, di quell’antico scontro, spiegato nelle sue origini agli albori del mondo, nel grande Libro della Genesi (il primo libro), ma narrati adesso, nel loro sviluppo e conclusione, dall’enigmatico Libro dell’Apocalisse (l’ultimo libro): è lo scontro finale!

Ecco quindi scendere in campo – ché di essi ne avvertiamo oggigiorno la reale presenza, diversamente operante sulla scena del mondo – dell’enorme Drago rosso, che persegue i suoi obbiettivi, attraverso persone ad esso completamente dedicatesi, vedendo noi al contempo muoversi il falso profeta: l’agnello con due corna, che però parla come un drago (il “Vescovo vestito di bianco”, secondo le Apparizioni di Fatima), pur se aspettiamo di vedere ancora: l’uomo iniquo, il figlio della perdizione, colui che, avendogli il falso profeta già preparato la strada, porterà l’abominio della desolazione al suo massimo grado e alla sua estrema perversione.

Notiamo tuttavia, che quest’ultimo personaggio (chiamato altresì l’anticristo finale) è come “trattenuto”, celato, quasi frenato, da una potenza a lui contraria, che san Paolo chiama katechon (il Santo Padre, sempre secondo Fatima) essendo questo, sia una persona che un organismo, che egli stesso incarna.

E quando tale ostacolo (vale a dire il principale significato, che il termine katechon assume) non sarà più presente nel mondo, ecco allora che il personaggio dell’anticristo potrà fare la sua comparsa…

Vediamo ancora, in questo mondo travagliato e tragico, scendere dal Cielo sulla terra, la Donna vestita di sole, coronata di stelle, circondata cioè dai suoi devoti apostoli: gli apostoli degli ultimi tempi, il Piccolo Gregge, il resto d’Israele. La celeste Condottiera, da Dio destinata a schiacciare definitivamente la testa dell’antico serpente, il cui Cuore Immacolato aprirà l’era di pace sulla terra, riportando così il mondo ad essere nuovamente l’Eden del Signore Iddio, compiendosi in tal modo la Promessa delle promesse: Venga il tuo Regno, sia fatta la tua Volontà, come in cielo, così in terra!

Ecco dunque spiegato – molto sinteticamente e altrettanto maldestramente – cosa significhi l’espressione “regno contro Regno”: volontà umana contro Volontà Divina. Stiamo dunque svegli: accorti e prudenti, sugli obiettivi del Nemico e dei suoi partigiani… e stiamo egualmente vigilanti: lieti e nell’attesa, poiché “il giorno del Signore verrà come un ladro: in quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate.”

Attenzione dunque, perché – come ci ha messo sull’avviso san Pietro, nelle sue Lettere – negliultimi giorni verranno schernitori beffardi, che pretenderanno dirci: “Dov’è la promessa della Sua venuta? Poiché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio…”

Ebbene, resistiamo loro, saldi nella Fede, ché sempre risuonano nel nostro cuore quelle parole del nostro Signore e Maestro, che ha detto: “Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà ancora la Fede sulla terra?”

Sergio Russo

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: ecclesiastica, massoneria, nom, sergio russo



Categoria: Generale