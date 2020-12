Quarracino: Aborto in Argentina e Sottomissione Episcopale.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, è una fine d’anno triste per tanti motivi, quella che stiamo vivendo; e lo è di più per il passaggio della legge, in Argentina, che autorizza l’omicidio legale di esseri umani nel grembo delle loro madri. José Arturo Quarracino ci commenta questo triste avvenimento.

§§§

Aborto in Argentina e sottomissione episcopale

Come abbiamo riportato ieri nel nostro articolo, Aborto in Argentina: Il Senate Approva, Tutto il Potere al Clan Rockefeller, il 30 dicembre del mattino presto il Senato argentino ha approvato il progetto di legalizzazione dell’aborto, che aveva già avuto la mezza approvazione della Camera dei Deputati, trasformando in legge la pena di morte prenatale e la sua immediata conseguenza, che è la scomparsa forzata di persone prima della nascita, una pratica tipica delle task force delle dittature militari e che in questo modo acquisisce uno status “democratico”.

In quell’articolo elencavamo alcune delle aberrazioni legali contenute nella legge approvata. Ricordavamo anche “l’atteggiamento molto funzionale e passivo compiacente e silenzioso della gerarchia ecclesiastica cattolica, nazionale e vaticana, che per un anno ha mantenuto un silenzio quasi assoluto, interrotto solo nelle ultime settimane da dichiarazioni che sembravano più destinate a mostrare la morbida opposizione al progetto dell’aborto, che a opporsi realmente”.

Nel pomeriggio dello stesso giorno in cui l’aborto è stato legalizzato, la Conferenza episcopale argentina ha rilasciato un comunicato stampa in risposta alla legalizzazione dell’interruzione di gravidanza nella Repubblica Argentina, in cui afferma che “la Chiesa in Argentina vuole riaffermare insieme a fratelli e sorelle di diversi credi e anche a molti non credenti, che continuerà a lavorare con fermezza e passione nella cura e nel servizio della vita”. Sostiene che la legge votata “approfondirà ancora di più le divisioni nel nostro Paese”, per cui si rammarica che i legislatori siano lontani dal “sentimento del popolo, che si è espresso in vari modi a favore della vita in tutto il nostro Paese”.

Continua affermando la sua certezza che il popolo argentino “continuerà sempre a scegliere tutta la vita e tutte le vite”, e che i vescovi continueranno con lui “a lavorare per le vere priorità che richiedono un’attenzione urgente nel nostro Paese: i bambini che vivono in povertà in numero sempre più allarmante, l’abbandono scolastico da parte di molti di loro, la pressante pandemia di fame e disoccupazione che colpisce molte famiglie, così come la drammatica situazione dei pensionati, che in queste ore potrebbero vedere ancora una volta violati i loro diritti”.

Il comunicato termina dicendo che i vescovi abbracciano “ogni argentino e ogni argentina; anche i deputati e i senatori che hanno coraggiosamente dimostrato di essere a favore della cura di tutta la vita”, e che difendere sempre la vita, “senza arrendersi, il che ci renderà capaci di costruire una Nazione giusta e solidale, dove nessuno viene scartato e dove si può vivere una vera cultura dell’incontro”.

Come si vede, si tratta di una dichiarazione che intende restare in buoni termini con tutti, senza condannare o ripudiare il fatto che la pena di morte prenatale è stata legalizzata, che la salute pubblica sarà messa al servizio della morte di persone innocenti e indifese, che il governo sta rispettando gli ordini dei poteri finanziari che impongono la legalizzazione dell’aborto. Né ripudia il fatto che diversi senatori hanno giustificato il loro sostegno all’aborto sostenendo di essere cattolici.

Insomma, i vescovi argentini non vogliono litigare con nessuno: è stato commesso un errore, ma continuiamo a fare la nostra parte, cerchiamo di incontrare chi ritiene che uccidere il bambino sia un diritto, ecc.

Non c’è la minima allusione a coloro che d’ora in poi potranno essere condannati a morte, anche se innocenti e indifesi: né si allude all’impedimento dei medici di offrire alternative alla richiesta di aborto, né al fatto che l’aborto possa essere praticato fino a nove mesi di gravidanza, invocando vaghe o direttamente false motivazioni.

Insomma, di fronte alla prospettiva certa dell’attuazione di una politica di genocidio prenatale, l’episcopato argentino oppone il desiderio di buone intenzioni, la distribuzione di santini e il dialogo con lo spirito del male, per forgiare “la cultura dell’incontro”.

Ma di Dio e di Gesù Cristo, non una sola parola. Non una sola parola sullo spirito del male che anima la politica del governo argentino, sostenuto dalla maggioranza del ramo legislativo.

Sempre più la gerarchia ecclesiastica argentina assomiglia alla Chiesa di Laodicea, citata nel libro dell’Apocalisse: “Conosco la tua condotta: non hai né freddo né caldo, vorrei che tu avessi freddo o caldo! Ma siccome tu sei tiepido, e non hai né caldo né freddo, ti vomito dalla bocca” (Ap 3,15-16).

Come abbiamo anticipato ieri, un’ardua lotta attende il popolo argentino di fronte a questa folle politica di genocidio che sta cercando di attuare. Ma sembra che questa lotta dovrà essere affrontata da soli, senza pastori che li guidino e li accompagnino, con alcune onorevoli eccezioni (cfr Mc 6,34).

José Arturo Quarracino

§§§

