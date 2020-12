Aborto in Argentina. Il Senato Approva, Tutto il Potere al Clan Rockfeller.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, José Arturo Quarracino ci ha inviato questo articolo sull’approvazione da parte del Senato argentino della proposta di legge per l’istituzione dell’aborto legale nel Paese; a dispetto delle massicce dimostrazioni popolari contrarie, e del fatto che il 60 per cento della popolazione fosse contraria. Buona lettura.

§§§

La mattina presto di mercoledì 30 dicembre, il Senato nazionale ha approvato il progetto di legalizzare l’aborto in Argentina, attraverso un vera e propria buffonata legale basata su un diritto inesistente, quindi nullo: che la donna abbia il diritto di uccidere il proprio figlio prima della nascita. Si tratta di un diritto che non è né istituito né sancito da alcuna legge nazionale o internazionale.

Da questo “diritto” inventato di uccidere il proprio figlio, il disegno di legge deduce che l’aborto è poi una questione di salute pubblica, perché esercitandolo si mette a rischio la propria salute, che lo Stato deve salvaguardare. Questa concezione dell’aborto come questione sanitaria è quella che articola l’intero testo approvato, una concezione che ha costituito il cavallo di battaglia del Presidente per giustificare la sua intenzione di legalizzare l’aborto (“l’aborto è un problema di salute pubblica”), del suo segretario di presidenza, l’avvocato Vilma Ibarra, del suo ministro della Sanità, Ginés González García, di alcuni dei ministri del gabinetto nazionale, e della maggioranza dei deputati e senatori che hanno sostenuto il progetto.

Ma questa articolazione necessitava di una procedura: eliminare dal testo normativo ogni riferimento e menzione ai bambini da far nascere, eliminazione testuale che si è compiuta rigorosamente, in quanto non vengono menzionati nemmeno una volta. È questa scomparsa testuale che giustifica la scomparsa pratica da esercitare con l’aborto, cioè la scomparsa forzata dei nascituri, senza alcuna possibile difesa: se la donna vuole uccidere “quello” nel suo grembo, la decisione viene eseguita sommariamente, entro un termine massimo di 10 giorni.

Così, i bambini non nati in Argentina diventano l’unico gruppo demografico che ha il “diritto” di essere ucciso legalmente, nonostante non abbia commesso alcun crimine. D’ora in poi, un serial killer, uno stupratore, assassini di ogni tipo e colore vengono tenuti in vita, ma i bambini non nati possono essere uccisi, con una vera e propria pena di morte che la Costituzione argentina vieta espressamente.

In altre parole, il disegno di legge approvato viola chiaramente e innegabilmente la Costituzione nazionale argentina

Ma in più, la sua fondazione “sanitaria” non è stata creata o inventata dal governo, che si definisce progressista, “nazionale e popolare”, ecc., ma semplicemente copiata, poiché, come abbiamo più volte affermato, è stata inventata nel 1972 da John Davison Rockefeller III, nel suo piano globale di controllo delle nascite per gli Stati Uniti, su richiesta dell’allora presidente Richard Nixon: “[…] la contraccezione è il metodo di scelta per prevenire una nascita indesiderata. Riteniamo che l’aborto non debba essere considerato un sostituto del controllo delle nascite, ma piuttosto come un elemento di un sistema complessivo di assistenza sanitaria materno-infantile.

Un modo curioso di prendersi cura della salute dei bambini, uccidendo il bambino (????).

In altre parole, la legge sancita non è una legge progressista nata e cresciuta dal binomio Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner, ma una legge basata sull’ideologia antinatalista e genocida del potere finanziario globale che la famiglia Rockefeller rappresenta.

Così, la concezione abortista della plutocrazia anglosassone diventa il principio di una legge di “democrazia” governata dai progressisti kirchneristi al potere.

In questo modo, il dominio economico esercitato dal clan Rockfeller attraverso il Consiglio delle Americhe 2 creato da David Rockefeller nel 1965 è rafforzato dall’istituzionalizzazione giuridica della sua concezione antinatalista e abortista nella legislazione argentina. L’economia argentina è già di proprietà della plutocratica famiglia angloamericana, ora la legislazione che consente la pena di morte prenatale – senza causa, senza processo e senza condanna – anche.

Insomma, il governo Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner fa la sua “offerta di Natale” alla famiglia Rockefeller, consolidando il suo dominio coloniale sulla nazione argentina, in nome di un governo “progressista, nazionale, popolare e femminista”.

In questo contesto di impegno, vale la pena di notare la reazione decisiva di gran parte del popolo argentino, che per un mese è sceso in piazza nelle principali città delle province argentine e nella città di Buenos Aires, per respingere il progetto dell’aborto, a stragrande maggioranza. Vari sondaggi d’opinione condotti da diverse società di consulenza hanno mostrato che oltre il 60% della popolazione argentina rifiuta visceralmente l’aborto come diritto, un dato che in alcune città e regioni sale all’85%.

Nonostante questa opposizione popolare, il governo argentino è riuscito a raggiungere il suo obiettivo abortista, poiché, tra l’altro, ha trovato molto funzionale e favorevole l’atteggiamento passivo, compiacente e silenzioso della gerarchia cattolica, nazionale e vaticana; per un anno ha mantenuto un silenzio quasi assoluto, interrotto solo nelle ultime settimane da dichiarazioni che sembravano più destinate a mostrare la mite opposizione al progetto abortista3 che non a contrastarlo realmente, o direttamente a mantenere l’assoluto silenzio nel Messaggio natalizio papale urbe et orbi4.

Anche se è vero che il 28 e il 29 ci sono state dichiarazioni di alcuni vescovi argentini, come pure di monsignor Marcelo Sánchez Sorondo e dello stesso papa Bergoglio, ma quando le lettere erano già uscite.

Ma ciò che colpisce è l’assoluto silenzio dei vescovi e dei sacerdoti chiamati “villeros”, ad eccezione di padre José De Paola, che si era già pronunciato nel 2018 e anche in questi ultimi mesi a favore della vita degli esseri umani nascenti, ma nella più assoluta solitudine sacerdotale, rispetto ai suoi confratelli e ai vescovi del Paese.

Il 25 marzo di quest’anno, nei primi giorni del confino ordinato dal governo di fronte alla pandemia di Covid-19, il vescovo “paesano” dell’arcidiocesi di Buenos Aires, monsignor Gustavo Carrara, e i sacerdoti “paesani” José María “Pepe” Di Paola, Juan Isasmendi, Nicolás Angelotti, Eduardo Drablle, Carlos “Charly” Olivera e Lorenzo “Toto” de Vedia hanno incontrato il presidente Alberto Fernández.5 In quell’incontro, i sacerdoti hanno offerto la collaborazione della Chiesa per affrontare le sfide dell’assistenza sociale necessaria alle fasce più vulnerabili della popolazione servite dai suddetti ecclesiastici. Al termine dell’incontro hanno pregato un Padre Nostro con il Presidente.

Ma inspiegabilmente, dal momento in cui il presidente argentino ha inviato la proposta di legge sull’aborto al Congresso del 17 novembre, nessuno dei sacerdoti sopra citati – eccetto padre De Paola – né il vescovo Carrara ne ha parlato. Si pone allora la domanda: qual è l’impegno politico, e forse crematistico, dei prelati nei confronti delle autorità di governo, in particolare della vicepresidente Cristina Kirchner? Perché il silenzio assoluto? Il loro rapporto politico con la vicepresidente a favore dell’aborto è più forte del loro sacerdozio? Quanto costa il loro silenzio? In ogni caso, dovrebbero spiegare al popolo argentino e al gregge che servono perché hanno tenuto la bocca chiusa di fronte all’avanzata di questa legge incostituzionale e genocida, antinazionale e anticristiana.

Con la legalizzazione sancita, il popolo argentino sarà costretto ad affrontare in profondità l’offensiva criminale promossa dall’imperialismo abortivo internazionale a vantaggio della plutocrazia finanziaria internazionale che cercherà di istituire il genocidio prenatale come base e fondamento della società argentina.

José Arturo Quarracino

1 P opulation Growth and the American Future, Nueva York 1972, Capítulo 11. Human Reproduction E

2 Ver https:/// www.as-coa.org/about/coa-corporate-members

3 http://magister.blogautore.espresso.reppublica.it/2020/12/17/no-censura-sino-silencio-calculado-una-carta-desde-argentina-sobre-el-papa-y-el-aborto /

4https://www.marcotosatti.com/2020/12/26/quarracino-aborto-en-argentina-la-indiferencia-del-papa-bergoglio /

5https://www.cronica.com.ar/politica/Alberto-Fernandez-se-reunio-con-curas-villeros-en-Olivos-20200325-0097.ht ml

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: aborto, argentina, quarracino



Categoria: Generale