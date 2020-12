OM. Analisi Marziana dei Rischi Connessi a Essere un Papa Autocratico.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Osservatore Marziano ci rende edotti di un saggio di prossima pubblicazione sul suo pianeta, e che ci fa desiderare che un’opera analoga possa essere prodotta e stampata anche da noi…buona lettura.

§§§

Caro Tosatti, propongo una riflessione, sintesi di un prossimo saggio di un noto intellettuale marziano che va per la maggiore, che uscirà con un nom de plume. L’autore del saggio si domanda, e cerca di rispondere a questa domanda: se anche un papa possa soffrire di “orgoglio” e ne analizza alcuni tratti.

Il potere assoluto che ha un papa potrebbe insuperbirlo, perché lo farebbe sentire grande e forte, al riparo da ogni critica, da ogni dubia su ciò che dice.

Lo potrebbe rendere interiormente altezzoso.

Soprattutto se è circondato da persone che gli danno sempre ragione e persino gli anticipano su cosa potrebbe aver ragione.

Così, poverino, potrebbe assumere poco alla volta l’ansia del dittatore che non è mai sazio di imporre nuove verità, per il bene comune, che solo lui ha intuito.

Se all’orgoglio di potere un papa aggiungesse anche un orgoglio spirituale, quello che potrebbe farlo sentire strumento della salvezza per l’umanità, si sentirebbe padrone delle verità che “deve” imporre, ma senza mai confrontarsi con nessuno per timore di dover riconoscere eventuali errori.

Così continuerebbe a scrivere documenti di magistero che, contraddicendo quelli dei suoi predecessori, gli permetterebbero di soddisfare l’orgoglio di sentirsi strumento di salvezza per l’umanità.

Questo orgoglio porterebbe un papa ad “accecarsi” nell’affermazione della verità, a voler reinterpretare e riconcepire quelle della tradizione.

Se le sue facoltà fossero inclini allo scientismo e alle filosofie esistenzialiste o razionaliste, potrebbe scoprire che la verità è il reale, l’immanente.

Se fosse per caso affetto anche da solipsismo, ciò che lo colpirebbe ancora di più, è ciò che è inverosimile e potrebbe pertanto voler arrivare a considerare vero e reale quello che gli pare buono e misericordioso, naturalmente prescindendo dal fatto che lo sia realmente. Così potrebbe compiacersi nel guadagnare il consenso popolare trasformando il bene e il vero in ciò che piace al mondo.

Poiché i suoi pensieri potrebbero esser fatti da immaginazione intuitiva, non di contemplazione da sottoporre a ragione, volontà e confronto, il suo fine potrebbe diventare quello di imporre, con autorità, concezioni errate, ma che lo hanno conquistato, di cui non ha capito la causa ma solo l’effetto e poiché il peccato lo potrebbe turbare, potrebbe persino giustificarlo, se non cancellarlo.

Ma è evidente che questa è una ipotesi irrealistica, mai la Chiesa avrebbe un siffatto pontefice. Questa ipotesi è da romanzo di Dan Brown….

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: osservatore, papa, saggio



Categoria: osservatore marziano