Fiumicino. La Follia di Natale di Mister Cirinnà, alias Esterino Montino.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, questa notizia avrebbe dell’incredibile, se non fosse vera e autenticata, e non provenisse da quel covo di sciagure ambulanti che risponde al nome di Partito Democratico, sempre all’opera per cercare di devastare un poco di più cultura, economia e società italiane. Tanto straordinaria che l’Abate Faria ha voluto manifestarci la sua reazione. Buona lettura.

Caro Tosatti,

senta questa. L’altro giorno mi chiama un mio vecchio confratello della diocesi di Porto-Santa Rufina che non sentivo da un po’. “Hai saputo?” E io: “No, cosa?” E lui: “Ma come? Non arrivano le notizie lì a Roma? Possibile che non sai niente del putiferio che è scoppiato a Fiumicino?” Pensando si riferisse all’aeroporto gli dico: “C’è stato un incidente aereo??” Al che il mio interlocutore capisce che effettivamente non sapevo nulla, per cui senza perdere altro tempo viene al dunque: “Per festeggiare il Natale il comune di Fiumicino ha lanciato un’iniziativa nelle scuole dell’infanzia, si chiama “Un Natale da star”.

In pratica da quello che ho capito siccome non si possono fare per via del Covid-19 le le consuete recite, al posto della recita ci saranno i bambini che saranno testimonial degli auguri ufficiali che l’Amministrazione farà ai cittadini attraverso televisione e social media. Insomma si farà una specie di spot con cui il Comune farà gli auguri per le festività, con i bambini che dovranno ripetere spezzoni di ritornelli di canzoni sul tema”.

“Beh buono, no? Almeno a scuola si parlerà del Natale!”, ribatto io con la mia consueta ingenuità. “Sì beh…c’è però un piccolo particolare…hanno deciso che non ci dovranno essere riferimenti religiosi…”. “Come, scusa?”, facendo finta di non aver capito. “Sì, è così, l’amministrazione guidata da Esterino Montino, come sai marito della più nota Monica Cirinnà, ha stabilito che non si dovranno fare canti religiosi”.

E qui, caro Tosatti, c’è stato un minuto di silenzio, un minuto durato un’eternità senza che nè il mio amico nè tanto meno io avessimo più fiato in gola. Ma scusi, ma che senso ha celebrare il Natale senza i canti della tradizione popolare? A Natale si ricorda la nascita di Gesù, e santiddio puoi crederci o no nell’Incarnazione ma anche un ateo miscredente sa che il Natale è una festa squisitamente cristiana. Dunque a che pro, se non in ossequio, tanto per cambiare, alla nuova dittatura del politicamente corretto che ormai ci opprime e ci asfissia come una nube tossica?

Ha ragione Don Salvatore Lazzara quando dice: “I tolleranti non finiscono di stupire: il sindaco di Fiumicino con apposita disposizione, ha ordinato che nelle scuole del comune non si devono cantare canti con riferimenti a Gesù e al Natale. Ma quanta paura hanno di un bimbo avvolto in fasce e deposto in una mangiatoia?” Evidentemente, e mi scusi la battutaccia, oggi come ieri ai tanti Erode di questa terra il Natale di Nostro Signore je-rode….o forse, chissà, per rinsaldare il legame con i pentastellati il Pd locale preferisce intonare un “tu di-scendi dai cinque stelle?”…Verrebbe da ridire, sì, se non ci fosse da piangere, caro Tosatti. E meno male che c’è ancora qualcuno che protesta di fronte a cotanto scempio. Ad esempio il senatore della Lega William De Vecchis , che ha postato su Facebook un video molto duro dove dice:

“Quello che ho letto è oltraggioso verso tutti coloro che credono in un Dio. Il Natale è la ricorrenza della nascita di Nostro Signore Gesù Cristo. Noi non ci vergogniamo di essere cristiani. Viva Gesù. Questa è l’idea degli uomini di sinistra che nascondono il loro astio nei confronti della nostra religione come se fosse intollerante, come se fosse di qualcosa di negativo: chiedo a tutti di protestare verso questa iniziativa. Di cosa dobbiamo parlare a Natale se non di Gesù Bambino? La Lega sarà dura contro questa iniziativa: Gesù non si rinnega!”.

Sullo stesso tenore, non senza un pizzico di sarcasmo, il commento del senatore Pillon sempre su facebook: “L’ultima trovata del sindaco di Fiumicino, marit* della sen. Cirinnà? Natale nelle scuole del comune senza riferimenti religiosi. I bambini potranno cantare solo canti laicisti, magari inneggianti a Topolino, a Batman o alla neve e al freddo, ma guai a parlare della Persona che il mondo intero festeggia nel duemilaventesimo Natale della storia…Cara collega, esimio signor sindac*, se non volete festeggiare Natale, siate coerenti e rinunciate alle vacanze, ma non rubate la fede e la dolcezza di Gesù bambino ai figli delle famiglie di Fiumicino, specialmente in un anno tanto difficile. Lasciate che cantino “Tu scendi dalle stelle” oppure “Astro del ciel”, o “In notte placida” o uno dei mille bellissimi canti che il Natale di Gesù Cristo ha ispirato nei secoli. E soprattutto lasciate che a Natale i bambini festeggino il Protagonista della storia d’amore tra Dio e l’umanità. Avete forse paura di un neonato avvolto in fasce e deposto in una mangiatoia?” .

E la Chiesa, caro Tosatti? La diocesi di Porto-Santa Rufina ha protestato (già è una notizia, di questi tempi) con una nota in cui pur con toni molto concilianti (definisce “amici” lorsignori che si sono inventati sta cosa) quanto meno prende le distanze dall’iniziativa dicendo: “non si capisce, nè si può condividere, la scelta degli amici dell’Amministrazione di Fiumicino di augurare “Buon Natale” con i canti dei nostri bambini, evitando accuratamente ogni riferimento a questo Bambino.”. Appunto, infatti non si capisce. O meglio, si capisce eccome, caro Tosatti. Passerà pure questa, ora col suo permesso mi congedo che vorrei fare un salto a Piazza San Pietro dove mi dicono il presepe di quest’anno è particolarmente originale…A presto, e mi raccomando, festeggi come si deve il Santo Natale anche se prigionieri a casa nostra!

Abate Faria

