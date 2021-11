Abad Faria, Biden, Eucaristía. El gatopardismo invertido de la Iglesia…

Marco Tosatti

Muy estimados StilumCuriales, de vez en cuando el abad Faria saca el cuello de su ermita y echa un vistazo a la realidad circundante, y si por casualidad ve algo interesante, nos escribe. Esto es lo que ha ocurrido hoy, con las polémicas en torno a Joe Biden, el aborto, del que es un activo y proactivo promotor, y la Eucaristía. Buena lectura.

§§§

Estimado Tosatti,

He quedado francamente sorprendido por la irritación en ciertos ambientes católicos estadounidenses respecto a la luz verde papal para que Biden siga comulgando a pesar de su postura sobre el aborto. ¿Pero cómo, justamente ahora también hay esperanza para los fabricantes de armas, muchos de los cuales viven y prosperan en Estados Unidos?

No, quiero decir: si puede comulgar una persona que, aunque no haya practicado el aborto, está a favor de la libertad de elección a favor del aborto, es decir, de matar a un ser humano teniendo en cuenta la opinión de la Iglesia sobre el aborto, ¿de ahora en adelante podrán o no comulgar también en santa paz los que fabrican armas que matan a otros seres humanos?

Y no olvidemos que nadie prohíbe comulgar a los fabricantes de armas; hasta las murallas saben que más allá del Tíber unas cuantas categorías de personas no son consideradas como si fueran satanistas como los fabricantes de armas.

Puede que no se diga apertis verbis, pero si algo tienen estas personas es un problema de acceso a la Comunión. Un problema que, sin embargo, ahora podría resolverse también para ellos. ¿No hay que estar contentos por eso?

Más allá de la ironía, la nota dolorosa de lo sucedido en los últimos días no es sólo el hecho, ya muy grave en sí mismo, de que estamos frente a una revisión de facto de la doctrina católica sobre la Eucaristía, operada por vía pastoral (“la realidad es superior a la idea”, ¿recuerdan?). Lo que resulta sorprendente y desconcertante es también (y quizás, sobre todo) la aparente despreocupación con la que la doctrina y la moral se doblegan de vez en cuando para adaptarse a los intereses -políticos, diplomáticos, ecuménicos, etc.- del momento.

Siempre, que quede claro, motivados por la caridad y la misericordia hacia el mundo en la piadosa ilusión de que un Evangelio más a escala humana hace al cristianismo más aceptable e incluso deseable. Lo que quizás (quizás) podrá suceder también, pero la duda sigue siendo que el mundo no sabe qué hacer con una Iglesia reducida a una sucursal de la ONU.

Y dadas las cifras en materia de matrimonios religiosos, bautismos, participación en los ritos, vocaciones, etc., quizás (quizás) se trata de una duda más que fundada. Esta es otra de las razones por las que cada día, en todo el mundo, diga lo que diga la narrativa dominante, crece el número de católicos (católicos y nada más, simples fieles no necesariamente “en contra” de algo o de alguien), escandalizados y amargados al presenciar semejante espectáculo y más aún al percibir la absoluta falta de conciencia (cuando no es indiferencia), por parte de los pastores en primer lugar, de la urgencia de un cambio de rumbo.

Y si no quieren cambiar de rumbo y tener iglesias cada vez más vacías ya no es un problema, entonces tengan la valentía, o más bien la parresía, de decir claramente qué pretende exactamente la Iglesia de sí misma y de su misión. Porque quizás estemos hablando idiomas diferentes. Siempre es mejor aclarar que seguir con este “gatopardismo invertido”, no cambiar nada (doctrinalmente) para cambiar todo (pastoralmente). No hay necesidad de sínodos, a lo sumo cada tres años, cinco minutos son suficientes. Siempre y cuando, por supuesto, se tengan los atributos para hacerlo.

Abad Faria

Publicado originalmente en italiano el 1 de noviembre de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/11/01/abate-faria-biden- eucarestia-il-gattopardsimo- rovesciato-della-chiesa/

Traducido al español por: José Arturo Quarracino

§§§

