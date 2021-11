Abate Faria, Biden, Eucarestia. Il Gattopardismo Rovesciato della Chiesa…

Caro Tosatti,

sono rimasto francamente stupito dell’irritazione di certi ambienti cattolici americani nei confronti del via libera papale a che Biden continui a fare la comunione nonostante la sua posizione in tema di aborto. Ma come, proprio ora che anche per i fabbricanti di armi c’è speranza, molti dei quali vivono e prosperano negli States?

No, dico: ma se può fare la comunione uno che pur non avendolo praticato è favorevole alla libertà di scelta pro aborto, cioè a che venga ucciso un essere umano stante il giudizio della chiesa sull’aborto, d’ora in avanti potrà o non potrà fare la comunione in santa pace anche chi fabbrica le armi con le quali si uccidono altri esseri umani?

E lasciamo stare che ai fabbricanti d’armi nessuno vieta di fare la comunione; lo sanno pure i muri che Oltretevere poche categorie di persone sono mal considerate manco fossero dei satanassi come i fabbricanti d’armi.

Poi magari non viene detto apertis verbis, ma se tanto mi da’ tanto questi qua un problema con l’accesso alla comunione ce l’hanno eccome. Problema che però adesso anche per loro potrebbe essere finalmente risolto. Non c’è di che essere contenti?

Al di là dell’ironia, la nota dolente di quanto accaduto nei giorni scorsi non è solo il fatto, già gravissimo di suo, che siamo di fronte ad una revisione di fatto della dottrina cattolica sull’eucarestia, operata per via pastorale (“la realtà è superiore all’idea”, do you remember?); a destare stupore e sconcerto è anche (e forse soprattutto) l’apparentemente disinvolta nonchalance con cui di volta in volta la dottrina e la morale vengono piegate agli interessi —politici, diplomatici, ecumenici, ecc. – del momento.

Sempre, sia chiaro, mossi da carità e misericordia nei confronti del mondo nella pia illusione che un Vangelo più a misura d’uomo renda il cristianesimo più accettabile e financo desiderabile. Il che forse (forse) potrà pure accadere; ma il dubbio che di una chiesa ridotta a succursale dell’Onu il mondo, al contrario, non sappia cosa farsene, resta.

E visti i numeri in tema di matrimoni religiosi, battesimi, partecipazione ai riti, vocazioni, ecc., forse (forse) si tratta di un dubbio più che fondato. Anche per questo ogni giorno in tutto il mondo, checche’ ne dica la narrativa mainstream, cresce il numero dei cattolici (cattolici e basta, semplici fedeli non necessariamente “contro” qualcosa o qualcuno) scandalizzati e amareggiati nell’assistere a un tale spettacolo e ancor più nel percepire l’assoluta mancanza di consapevolezza (quando non si tratti di indifferenza), da parte in primis dei pastori, dell’urgenza di un cambio di rotta.

E se la rotta non la si vuole cambiare e avere le chiese sempre più vuote non è più un problema, allora si abbia il coraggio, anzi meglio la parresia, di dire chiaramente cosa la chiesa intende esattamente di se stessa e della sua missione. Perché forse si stanno parlando lingue diverse. Sempre meglio chiarirsi che continuare con questo “gattopardismo rovesciato” – non cambiare nulla (dottrinalmente) per cambiare tutto (pastoralmente). Non servono sinodi, tanto più di tre anni, bastano cinque minuti. Sempre, ovvio, che si abbiano gli attributi per farlo.