LO DICONO I SONDAGGI: IL PAPA NON UNISCE, DIVIDE LA CHIESA

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, l’abate Faria ci ha mandato questa sua riflessione dopo essersi immerso – il che non capita di frequente – nell’attualità giornalistica… buona lettura.

§§§

Caro Tosatti,

non so Lei ma dopo l’ennesima performance in occasione delle elezioni americane la mia già scarsa fiducia nei confronti di quello strano mondo che è la sondaggistica si è ulteriormente incrinata.

Sicché ora tutte le volte che mi imbatto in un sondaggio sono, come dire, pesantemente prevenuto. Intendiamoci, non mi accoderò alla già nutrita schiera di è solito fare di tutt’erba un fascio, so anch’io che c’è sondaggio e sondaggio, e che ce ne sono di società che fanno seriamente il loro mestiere.

Però… insomma, se proprio devo essere sincero, parafrasando il grande De Filippo di “Natale a casa Cupiello”, mi verrebbe spontaneo dire “nun me piace ‘o sondaggio”.

Ciò premesso, è pur vero che ogni tanto capita di trovarne qualcuno di interessante. Ad esempio, sabato scorso un amico mi segnala su Repubblica un articolo a tutta pagina dal titolo “Dalla fede alla fiducia Francesco più popolare della sua Chiesa”.

Ammetterà che un titolo del genere quanto meno incuriosisce. Mi fiondo dunque mio malgrado (trattandosi di Repubblica, ovvio) a leggere il pezzo, e scopro con mia grande sorpresa che proprio il giornale fondato da Scalfari ha commissionato alla società Demos & Pi un sondaggio i cui risultati vengono esposti e commentati nell’articolo in questione dal ben noto sociologo Ilvo Diamanti.

Risultati che, una volta tanto, sono l’esatta fotografia della crisi in cui versa la Chiesa. Ma andiamo con ordine. Innanzitutto Diamanti ricorda come Francesco è “da sempre, al centro dell’attenzione pubblica e dei media”. E questo sia per il ruolo che ricopre sia perché ha impresso uno stile non convenzionale al suo pontificato, assumendo “posizioni e prendendo decisioni discusse anche fra i cattolici, oltre che all’esterno”, con anche qualche “tensione” come nel caso della famosa frase sulla tutela legale a favore degli omosessuali.

Quel che è certo, e qui entrano in campo i risultati del sondaggio, è che Francesco ha goduto fin dal 2013 quando venne eletto di un ampio consenso (oltre 8 italiani su 10) che va oltre il mondo cattolico. Non solo. La fiducia nei suoi confronti, si legge, è stata “molto superiore rispetto alla Chiesa”. E già qui si può cogliere un primo tassello di un puzzle che sarà ben chiaro alla fine.

Emerge cioè quello che sarà il fil rouge del sondaggio, ossia una netta contrapposizione tra Francesco e la Chiesa. I motivi della scarsa fiducia nei confronti della Chiesa sono presto detti: essa viene sovente “valutata con distacco e, talora, diffidenza, dai “non cattolici”. E dai non-praticanti. È, anzi, probabile che il diverso grado di fiducia espresso verso Papa Francesco e verso la Chiesa rifletta, in qualche misura, l’impressione che il Pontefice agisca in modo diverso — e quasi alternativo — rispetto alla curia vaticana. Non per nulla, in passato, l’ha definita “l’ultima corte d’Europa”.

Succede tuttavia, e questo è un secondo elemento, che “la popolarità di Papa Francesco è scesa in modo significativo dopo il 2016 e fino al 2018, quando, dall’82%, è calata al 72%, nel 2018.”. La cause del calo sono da rinvenire, da un lato, nel “sostegno dichiarato e ripetuto di Francesco a favore dei “poveri del mondo”. In particolare, gli immigrati, che varcano i nostri confini. E generano insicurezza. Danno un volto alla nostra paura della globalizzazione.

Per questo sono divenuti un tema di campagna elettorale permanente”; dall’altro (anche se qui a dire il vero l’articolo si ferma molto in superficie), le ragioni del calo di popolarità sarebbero addebitabili al “cambiamento”, o meglio alla delusione rispetto al proposito di Bergoglio di riformare la Chiesa dal di dentro e nel suo rapporto col mondo. Ma dopo la parentesi del biennio 2016-2018, ecco che la fiducia nei confronti del pontefice è tornata e resta su livelli molto elevati. “La più elevata – scrive Diamanti – in Italia, tra le figure pubbliche, secondo le indagini più recenti. Infatti, continua a riscuotere il consenso di 7 italiani su 10.

E si tratta di un sostegno “trasversale”. Che attraversa settori differenti. Dentro e fuori la Chiesa. Riflesso di un “Dialogo fra credenti e non credenti” proposto, in diverse occasioni, da Eugenio Scalfari, in queste pagine. Così, la fiducia verso Papa Bergoglio risulta pressoché totale fra i “praticanti assidui”, coloro che vanno a messa (quasi) tutte le domeniche. Ma risulta maggioritaria anche fra i “praticanti saltuari”. E coinvolge metà dei “non praticanti”.

Tutto bene? Non proprio. Perché mentre Francesco va a gonfie vele, la “fiducia nella Chiesa, invece, scende sensibilmente, insieme alla pratica religiosa. Fino a toccare il 9% fra coloro che non vanno mai a messa”. Di nuovo, Francesco da una parte, la Chiesa dall’altra. Non meno interessante è cosa accade a livello politico. Dove si conferma una trasversalità dei consensi nei confronti di Francesco, ma con una novità rispetto al passato quando soprattutto a sinistra la distanza tra Papa e Chiesa era più marcata.

Ora invece, complici i ben noti sconvolgimenti del secolo scorso (crollo del Muro, ecc.), succede che “la fiducia verso il Papa tocca il massimo fra gli elettori del Pd (87%) e diminuisce a Destra” pur restando “elevata dovunque. A Sinistra, al Centro e a Destra. Papa Francesco, infatti, è stimato da oltre il 70% fra gli elettori di FI e del M5S. Inoltre, da circa due terzi della base dei Fd’I. E da poco più della metà di chi vota Lega.”.

La Chiesa, al contrario (e fanno tre), “ottiene considerazione solo fra gli elettori di FI. Oggi, che il partito di Berlusconi ha perduto la centralità” di un tempo.”. Complessivamente il dato che emerge è che anche nella Chiesa è avvenuto quel fenomeno cui abbiamo assistito a livello politico, ossia una forte personalizzazione. “Questa – chiosa infine Diamanti – è “la Chiesa di Francesco”. E Papa Francesco, di conseguenza, non esita ad aprire conflitti nella Chiesa. Perché se la fiducia nei confronti del Papa dovesse crollare, crollerebbe anche la “fede”. Nella “sua” Chiesa”.

Insomma, caro Tosatti, più chiaro di così si muore. Una volta tanto, ripeto, il sondaggio ha colto nel segno come meglio non avrebbe potuto. Soprattutto laddove sottolinea quello che, ahinoi, è sotto gli occhi di tutti (tranne ovviamente delle anime pie che fanno finta di non vedere), il fatto cioè che ci troviamo innanzi ad un pontificato che “non esita ad aprire conflitti nella Chiesa” pur di preservare la “fede” nella “sua” Chiesa.

E se lo dice Repubblica c’è da crederci, non trova? Ma non finisce qua, caro amico. Perché una conferma di quanto emerso dal sondaggio del giornale di riferimento dei radical-chic, è arrivata nientemeno che da… un altro sondaggio! Eh già, stavolta ad opera di SWG (il mio amico di prima m’ha segnalato che se ne parla espressamente qui), che sempre nei giorni scorsi ha fatto anch’essa un’indagine la cui sintesi è “Un Papa due Chiese”. E potremmo anche finirla qua. L’operato di Francesco, con buona pace della grancassa mainstream che batte sul tasto dell’inclusività ecc., risulta essere alquanto divisivo. Esistono, ben delineati, due precisi schieramenti, quasi “due chiese parallele”, appunto: quella dei favorevoli (52%) e quella degli oppositori (14%) dell’attuale pontificato. “Da una parte – si legge – ci sono i progressisti: sedotti dalla “teologia del popolo” di Bergoglio, ammaliati dal suo impegno a difesa dei migranti, dalle sue battaglie contro il nazionalismo e dalla sua retorica anticapitalista.

Dall’altra ci sono i tradizionalisti: strenui oppositori del Pontefice, conservatori di ferro che rimproverano al Papa un eccessivo interventismo politico. I primi si dicono convinti che grazie a Francesco la chiesa sia più aperta, più giusta, più vicina alla gente. I secondi invece la pensano diversamente e accusano Bergoglio di non seguire fedelmente il Vangelo.”. A dividere non ci sono solo gli aspetti, per così dire, strettamente ecclesiali o teologici; il problema, semmai, è prevalentemente di natura politica, nel senso che “Ci sono soprattutto visioni politiche che si scontrano dimostrando che oggi la comunità dei fedeli è più variegata che mai, un pot-pourri di sensibilità davvero difficile da tenere insieme. Si scopre così che l’appartenenza partitica è il vero e proprio discrimine tra le due fazioni.

Tra i più feroci critici di Francesco troviamo infatti una folta rappresentanza di elettori del centrodestra (58%). Un astio alimentato dalle invettive contro il sovranismo lanciate a più riprese dal Pontefice. Sul versante opposto invece si collocano gli elettori PD ed M5S. Il 37% dei supporter giallorossi appare conquistato dal populismo gesuita di Bergoglio (così lo definisce nel suo ultimo libro Loris Zanatta, storico particolarmente attento alle vicende latinoamericane).

Il quadro finale dunque è chiaro: la Chiesa è sempre più divisa tra progressisti e tradizionalisti e la conseguenza è che oramai i cattolici in politica procedono in ordine sparso. Insomma, da qualsiasi angolatura la si guardi, la Chiesa appare, anzi è disunita, spaccata, lacerata. Ma non è neanche questo il problema.

Voglio dire, divisioni ci sono sempre state, lo sappiamo. E che anche i Papi del passato avessero oppositori e favorevoli, pure è noto. Dunque non discuto sul fatto delle divisioni in sé (con tutto che non è certo un bello spettacolo, sia chiaro); discuto invece, eccome, sul fatto che chi dovrebbe fare di tutto per preservarne l’unità sembra invece incurante o, peggio, favorire egli stesso la spaccatura. Ma non disperiamo (peccheremmo pure); in fin dei conti l’unico e solo capo della Chiesa è quel Cristo che disse “non prevalebunt” e “io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo”. E tanto basta.

Abate Faria

§§§

