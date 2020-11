MONSEÑOR ICS, TRUMP, BIDEN Y LOS MISTERIOSOS CONSEJOS DE LUTTWAK.

Marco Tosatti

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, monseñor Ics nos ha enviado esta gustosa e intrigante reflexión sobre dos artículos aparecidos recientemente, en el Uffington Post y en La Verità. Lean y mediten…

§§§

“QUIEN COME UN PAPA, MUERE”. Y QUIEN SOSTIENE A BERGOGLIO PROSPERA

(Pero lean lo que propone entre líneas Luttwak)

Estimado Tosatti, sé que usted no está de buen humor en estos días, mucho menos monseñor Viganò y, lo confieso, también yo.

Por eso le propongo un par de risas, triste.

La primera nos viene ofrecida por Huffpost (link aquí abajo) en una pieza de la ex vaticanista del Corriere y ex-garganta profunda del cardenal Bertone (MariaAntonietta Calabrò).

Título: “Biden, católico adulto, liberará al Papa de la mordedura de Viganò y de los conservadores”. Subtítulo: Con el presidente demócrata, Bergoglio tiene un apuntalamiento importante en la lucha interna de la Iglesia. La victoria de Biden libera al papa Francisco de un posible jaque mate concebible con la victoria de Trump. Dos pasos clave, diría yo. Concluye refiriéndose claramente a monseñor Viganò, con un antiguo proverbio italiano: “Quien come un Papa, muere…”.

Olvidando que con Benedicto XVI sucedió precisamente lo contrario.

Pobrecita, se ha olvidado también de escribir que, por el contrario, <Quien sostiene a Bergoglio, prospera>

La Verità nos ofrece la segunda risa de la entrevista con un personaje muy fascinante, pero demasiado complejo para descifrarlo: Edward Luttwak, politólogo rumano-estadounidense, de familia judía, experto en “inteligencia” internacional, también considerado, digamos, consultor del Mossad.

Bien, en esta entrevista (donde para mí, como es costumbre en su profesión, se condicen consideraciones ciertas con otras absurdas) hace una declaración intrigante, respondiendo a la pregunta sobre qué hará Trump: “Trump volverá, porque sus recetas económicas están ganando”.

E inmediatamente después hace una consideración misteriosa, que me sorprendió:

“Aunque si los italianos pudieran, deberían colocarlo en lugar del Papa”.

Buena ésta, dice el entrevistador. Continua Luttwak: “No, lo digo en serio. Ustedes tendrían que tomar a Trump, ponerlo en un avión e instalarlo en Vaticano. Sus ideas se volverían muy útiles, porque la economía italiana está terriblemente sofocada por las ataduras burocráticas”.

Mistero tras misterio: ¿qué tiene que ver Trump con el Vaticano y éste con la economía italiana?

Ahora bien, me niego a creer que Luttwak no sepa qué diferencia hay entre el Vaticano y el Estado italiano. O que no sepa cómo se elige un Papa.

Por lo tanto, ¿cómo puedo intentar interpretar un mensaje transversal de un agente de inteligencia americano-israelí? Lo intento así.

Trump sabe quien es vuestro papa Bergoglio, sabe como fue elegido, sabe quien lo tiene a los pies.

Está informado también de las intrigas vaticanas entre Bergoglio y Biden, pero los documentos son secretos y están en el Vaticano.

El mensaje es este: Trump puede desenmascarar a ambos, con ventaja recíproca. Tiene necesidad de un insider en el Vaticano. Y después puede hacer dos procesos de destitución.

Y después puede volver a gobernar él en Estados Unidos y Benedicto XVI en la Iglesia (o mejor, el próximo cónclave).

Con un poco de santa fantasía, aquí estamos. ¡No, Tosatti?

https://www.huffingtonpost.it/ entry/biden-cattolico-adulto- liberera-il-papa-dalla-morsa- di-vigano-e-dei-conservatori_ it_5fa59988c5b623bfac4f2923

Publicado originalmente en italiano el 9 de noviembre del 2020, en https://www.marcotosatti.com/ 2020/11/09/mons-ics-trump- biden-e-i-misteriosi-consigli- di-luttwak/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

