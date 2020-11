MONS. ICS, TRUMP, BIDEN E I MISTERIOSI CONSIGLI DI LUTTWAK.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mons. Ics ci ha inviato questa gustosa e intrigante riflessione su due articoli apparsi di recente, sull’Uffington Post e su La Verità. Leggete e meditate…

“CHI MANGIA PAPA,CREPA“. E CHI SOSTIENE BERGOGLIO PROSPERA.

(Ma leggete cosa propone fra le righe Luttwak).

Caro Tosatti, so che lei non è di buon umore in questi giorni, tantomeno mons. Viganò, e confesso, neppure io.

Così le propongo un paio di risate, meste.

La prima ci viene offerta da Huffpost ( link qui sotto) in un pezzo dell’ex vaticanista del Corriere ed ex gola profonda del card. Bertone (MariaAntonietta Calabrò).

Titolo: “Biden, cattolico adulto, libererà il Papa dalla morsa di Viganò e dei conservatori”. Sottotitolo: Con il Presidente dem, Bergoglio ha una sponda importante nella lotta intestina alla chiesa. La vittoria di Biden libera papa Francesco da un possibile scacco matto ipotizzabile con la vittoria di Trump. Due passaggi chiave, direi. Conclude, manifestamente riferendosi a mons. Viganò, con un antico proverbio italiano: “Chi mangia Papa, crepa..”.

Dimenticando che con Benedetto XVI è successo proprio il contrario.

Poverina, si è anche dimenticata di scrivere che invece <Chi sostiene Bergoglio, prospera>.

La seconda risata ce la offre La Verità nell’intervista ad un personaggio molto affascinante, ma troppo complesso per me da decifrare: Edward Luttwak, politologo romeno-americano, di famiglia ebraica, esperto di “intelligence” internazionale, considerato anche, diciamo, consulente del Mossad.

Bene, in questa intervista (dove secondo me, come è uso nella sua professione, si condiscono considerazioni vere con altre assurde) fa una dichiarazione intrigante, rispondendo alla domanda su che cosa farà Trump: “Trump tornerà, perché le sue ricette economiche sono vincenti”.

E subito dopo fa una considerazione misteriosa, che mi ha sorpreso:

“Anzi se gli italiani potessero, dovrebbero collocarlo al posto del Papa”.

Buona questa, dice l’intervistatore. Continua Luttwak: “No, dico sul serio. Dovreste prendere Trump, metterlo su un aereo e installarlo in Vaticano. Le sue idee vi tornerebbero molto utili, perché l’economia italiana è terribilmente soffocata dalle pastoie burocratiche”.

Mistero su mistero, che c’entra Trump con il Vaticano e questo con l’economia italiana?

Ora, che Luttwak non sappia che differenza c’è tra Vaticano e Stato Italiano, mi rifiuto di crederlo. Che non sappia come si elegge un Papa, idem.

Ergo, come posso tentare di interpretare un messaggio trasversale di un agente dell’intelligence americano-israeliana? Ci provo così.

Trump sa chi è il vostro papa Bergoglio, sa come è stato eletto, sa chi lo tiene in piedi.

E’ informato anche degli intrighi vaticani tra Bergoglio e Biden, ma i documenti sono segreti ed in Vaticano.

Il messaggio è questo: Trump può smascherare entrambi, con vantaggio reciproco. Ha bisogno di un insider in Vaticano. E poi può fare ben due empeachment.

E poi tornare lui a governare gli Usa e Benedetto XVI la Chiesa (o meglio, il prossimo conclave).

Con un po’ di santa fantasia, ci sta. No, Tosatti?

https://www.huffingtonpost.it/entry/biden-cattolico-adulto-liberera-il-papa-dalla-morsa-di-vigano-e-dei-conservatori_it_5fa59988c5b623bfac4f2923

