L’ABATE FARIA E IL FILO FRA “FRANCESCO”, ZAN, MOIA E LA CIRINNÀ.

davvero il web è una miniera di notizie!

Il popolo di Dio è ancora frastornato dall’eco mediatica delle parole del pontefice regnante a favore delle unioni civili per gli omosessuali, quand’ecco che curiosando qua Farìa si è imbattuto nel sito dell’associazione di sedicenti cristiani LGBT “Cammini di speranza” – di cui com’è noto è portavoce quell’Andrea Rubera che compare nel documentario “Francesco”.

Beh, forse potrà interessare i lettori del blog sapere che la succitata associazione ha organizzato il 18 giugno scorso ( qui il link) un incontro web dove si discuteva del libro “Chiesa e omosessualità, un’indagine alla luce del magistero di papa Francesco”, del giornalista di Avvenire Luciano Moia, che non ha bisogno di presentazioni.

E mica finisce qua. Perchè il 29 dello stesso mese (per la cronaca, a Roma festa patronale), si è svolto un altro incontro ( qui il link), stavolta sul famigerato Dl Zan. Indovini chi c’era? Ma ovviamente Alessandro Zan, relatore dell’omonimo DL e l’immancabile Monica Cirinnà. Guarda caso, proprio coloro che, per primi, non appena si è diffusa la notizia-bomba dell’appoggio di Francesco alle unioni civili samesex, hanno levato alti gli scudi e i calici!